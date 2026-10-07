ICE planea equipar a sus agentes con guantes de descargas eléctricas capaces de causar "dolor intenso", según un estudio del Ejército que la agencia tenía en sus archivos, informó Radio Santa Fe, emisora de Colombia, con base en documentos revelados por el grupo de vigilancia American Oversight y reportados por la agencia AP.

ICE firmó en agosto un contrato de $16.7 millones para comprar 6,000 pares de estos guantes, según AP.

para comprar de estos guantes, según AP. El estudio concluyó que los guantes funcionan con dolor, pero no evaluó si son seguros para la salud.

Por qué importa: ICE dice que usará los guantes para someter a personas que se resistan al arresto y a manifestantes. El propio fabricante advierte que no deben usarse en niños, mujeres embarazadas, personas mayores o con discapacidad grave.

Qué encontró el estudio del Ejército

La prueba se hizo en octubre de 2024 en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas. Soldados hicieron el papel de presos violentos y guardias. Según el informe:

Los participantes dejaron de resistirse segundos después de recibir la descarga.

después de recibir la descarga. Quedaron con "fatiga, dolor y un temor excesivo a recibir otra descarga". Algunos dijeron que con solo ver el guante querían obedecer.

La piel mojada o con aceite hizo la descarga más fuerte. En un caso, la molestia duró unos 30 minutos.

A diferencia de una pistola Taser, el guante no paraliza el cuerpo: sobrecarga las terminaciones nerviosas de la piel para causar dolor, y no deja marcas.

"La evaluación militar en los propios archivos de ICE muestra que estos guantes pueden causar 'dolor intenso' y forzar la obediencia. No establece que sean seguros", dijo Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight.

Qué dice ICE

En los documentos de compra, ICE llama a los guantes "dispositivos de distracción y desescalada" y asegura que son más seguros que otras opciones no letales. Según la agencia, ayudarán a calmar situaciones tensas "antes de que se vuelvan violentas" ante lo que describe como niveles de amenazas sin precedentes contra sus agentes.