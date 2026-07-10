Familia de Lorenzo Salgado acusa al ICE de asesinato y exige una investigación independiente
Familia acusa encubrimiento del ICE. LULAC exige investigación independiente. México prepara acciones jurídicas. La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston continúa generando fuertes reacciones políticas y sociales en Estados Unidos y México. Familiares de la víctima, acompañados por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), acusaron a […]
Publicado el10/07/2026 a las 07:57
- Familia acusa encubrimiento del ICE.
- LULAC exige investigación independiente.
- México prepara acciones jurídicas.
La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston continúa generando fuertes reacciones políticas y sociales en Estados Unidos y México.
Familiares de la víctima, acompañados por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), acusaron a la agencia migratoria de asesinato y de intentar encubrir lo ocurrido.
Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en Houston.
El reclamo ocurrió pocas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara que su gobierno prepara acciones jurídicas por este caso.
La familia cuestiona la versión de ICE sobre el tiroteo
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Salgado Araujo intentó escapar de un operativo de arresto vehicular alrededor de las 6:50 de la mañana del martes.
La agencia sostiene que el conductor embistió una unidad de ICE y trató de atropellar a uno de los agentes.
Según esa versión oficial, el agente disparó en defensa propia.
Salgado Araujo, de 51 años y originario del Estado de México, murió horas después en el hospital Ben Taub.
Sin embargo, su familia rechaza completamente ese relato.
Durante la conferencia organizada por LULAC, su hijo Ronaldo Salgado relató las horas posteriores al incidente.
Explicó que comenzó a buscar a su padre en su lugar de trabajo al no tener noticias de él.
Al llegar encontró la zona acordonada y con fuerte presencia policial.
Aseguró que terminó enterándose de la muerte de su padre a través de publicaciones en redes sociales antes de recibir cualquier notificación oficial por parte de las autoridades o del hospital.
LULAC denuncia un posible encubrimiento y pide preservar todas las pruebas
Durante la conferencia también se dieron a conocer detalles sobre la vida de Lorenzo Salgado Araujo.
Llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos.
Trabajaba en la construcción y era dueño de un pequeño negocio.
Se encontraba en trámite para obtener un permiso de trabajo legal.
Sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses.
Domingo García, presidente del comité de acción política de LULAC, afirmó que este caso podría formar parte de un patrón de persecución racial.
El dirigente anunció una recompensa de 5 mil dólares para cualquier persona que entregue videos o evidencia relacionada con el operativo.
Además, comparó este caso con la muerte de Renee Good en Minneapolis hace seis meses.
Recordó que, en ese caso, ICE también aseguró inicialmente que un vehículo había sido utilizado como arma.
Posteriormente, indicó, la difusión de un video contradijo la versión presentada por la agencia.
Por ello, LULAC insiste en que toda la evidencia sea preservada y analizada por una instancia independiente.
Congresistas y el gobierno de México elevan la presión sobre el caso
El caso también provocó reacciones entre legisladores federales.
La congresista Sylvia García, cuyo distrito incluye el lugar donde ocurrió el tiroteo, pidió que no se acepte automáticamente la versión presentada por ICE.
Solicitó que se conserven las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes.
También pidió resguardar los videos de posibles testigos y las bitácoras de despacho del operativo.
Por su parte, el congresista Al Green anunció que enviará una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional.
En ella advertirá sobre el riesgo de un posible encubrimiento de los hechos.
Además, adelantó que el Congreso buscará condicionar futuros recursos para ICE a la implementación obligatoria de cámaras corporales durante sus operativos.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su administración dará seguimiento jurídico al caso.
Durante su conferencia matutina instruyó al canciller Roberto Velasco a impulsar acciones que vayan más allá de las notas diplomáticas y de las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum
Sheinbaum adelantó que este jueves la Cancillería presentará un informe preliminar con los detalles de las nuevas acciones jurídicas.
Mientras tanto, el caso se suma al creciente escrutinio sobre las muertes relacionadas con operativos migratorios en Estados Unidos.
Organizaciones como Human Rights Watch han documentado un aumento sostenido en los decesos vinculados a operativos de ICE durante la actual administración estadounidense.
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FUENTE: Infobae