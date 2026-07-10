Familia acusa encubrimiento del ICE.

LULAC exige investigación independiente.

México prepara acciones jurídicas.

La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Houston continúa generando fuertes reacciones políticas y sociales en Estados Unidos y México.

Familiares de la víctima, acompañados por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), acusaron a la agencia migratoria de asesinato y de intentar encubrir lo ocurrido.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en Houston.

El reclamo ocurrió pocas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara que su gobierno prepara acciones jurídicas por este caso.

La familia cuestiona la versión de ICE sobre el tiroteo

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Lorenzo Salgado Araujo intentó escapar de un operativo de arresto vehicular alrededor de las 6:50 de la mañana del martes.

La agencia sostiene que el conductor embistió una unidad de ICE y trató de atropellar a uno de los agentes.

Según esa versión oficial, el agente disparó en defensa propia.

Salgado Araujo, de 51 años y originario del Estado de México, murió horas después en el hospital Ben Taub.

Sin embargo, su familia rechaza completamente ese relato.

Durante la conferencia organizada por LULAC, su hijo Ronaldo Salgado relató las horas posteriores al incidente.

Explicó que comenzó a buscar a su padre en su lugar de trabajo al no tener noticias de él.

Al llegar encontró la zona acordonada y con fuerte presencia policial.

Aseguró que terminó enterándose de la muerte de su padre a través de publicaciones en redes sociales antes de recibir cualquier notificación oficial por parte de las autoridades o del hospital.