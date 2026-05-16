Millones de latinos perderían seguro médico por decisiones políticas en Florida

Latinos perderían cobertura médica

Florida sería gran afectado

Crece miedo por deportaciones La cantidad de personas sin seguro médico en Estados Unidos podría aumentar drásticamente en los próximos años. Por qué importa: Un nuevo informe advierte que millones de latinos enfrentarían pérdidas de cobertura médica debido a recortes federales y cambios políticos. La organización UnidosUS publicó el informe a principios de mayo. EE.UU. podría dejar sin seguro médico a millones de latinos Thousands of Latinos could lose health coverage in Florida. Here’s why – USA TODAY But they’ll still vote red – just watch. https://t.co/uM7IohAMvZ

— Guess who (@GuessFla) May 16, 2026 El documento cita proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según USA Today. Según esas estimaciones, el número de personas sin seguro médico aumentaría en 8,7 millones entre 2025 y 2028. Además, se calcula que 14 millones de residentes perderán su cobertura médica en la próxima década.

Entre ellos habría más de 4 millones de latinos. Florida aparece entre los estados más afectados Florida already has one of the highest uninsured rates in the country. Now, 858,000 Latinos in the state could lose health coverage under Trump-backed Medicaid and ACA cuts, according to @WeAreUnidosUS. We should be expanding care, not ripping it away.https://t.co/GIT10BtwFB — Protect Our Care (@ProtectOurCare) May 11, 2026 Florida es el segundo estado con mayor número de latinos que podrían quedarse sin seguro médico.

El informe estima que 858.000 latinos perderían cobertura en ese estado. California ocupa el primer lugar. Allí, unas 917.000 personas latinas podrían quedarse sin seguro. El reporte señala que los recortes al apoyo federal serían un factor clave. TE PUEDE INTERESAR: Caos frente a tribunal: hombre aparece huyendo de ICE en California

Los cambios afectarían tanto a Medicaid como a los seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Según UnidosUS, esos recortes superarían el billón de dólares. La organización también advirtió que las pérdidas reales podrían ser mayores. El informe aclara que las estimaciones parten de una misma probabilidad de pérdida para todos los grupos raciales y étnicos. Sin embargo, sostiene que las comunidades históricamente marginadas enfrentarían un impacto más severo.

Entre ellas se encuentran los latinos. UnidosUS cuestiona decisiones políticas Stan Dorn, director del Proyecto de Políticas de Salud de UnidosUS, criticó el origen de las pérdidas proyectadas. “A diferencia de las importantes pérdidas de cobertura del pasado, que fueron consecuencia de los despidos masivos provocados por la recesión y la cancelación de la cobertura médica proporcionada por los empleadores, las pérdidas de cobertura actuales, mucho mayores, son totalmente autoinfligidas y resultan de las decisiones políticas tomadas por el Congreso y la administración”, dijo Dorn. El informe sostiene que el escenario actual es distinto a crisis anteriores. En el pasado, las pérdidas de seguro estaban ligadas a recesiones económicas y despidos masivos.

Ahora, UnidosUS afirma que las decisiones políticas están impulsando el aumento proyectado de personas sin cobertura. El documento también destaca otro factor de preocupación. El temor a la deportación afecta el acceso Según el informe, el miedo a la deportación está influyendo en las decisiones de muchas familias inmigrantes. Entre 2023 y 2025 aumentó el número de padres inmigrantes que evitaron programas públicos de seguro médico. La cifra pasó del 11 % al 18 %.