Caos frente a tribunal: hombre aparece huyendo de ICE en California

Hombre huye de ICE

Operativo causa tensión

Video genera polémica

Un operativo migratorio frente al Palacio de Justicia de Rancho Cucamonga, California, terminó con una escena de tensión que quedó grabada en video.

Las imágenes muestran a un hombre corriendo desesperadamente para evitar ser detenido por autoridades migratorias.

El incidente ocurrió durante un despliegue conjunto entre agentes de ICE y CBP en las inmediaciones del tribunal.

La evasión del hombre se produjo mientras otros arrestos eran ejecutados en la zona.

Hombre huye de ICE frente a tribunal

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El video fue captado a las afueras del Palacio de Justicia de Rancho Cucamonga.

En la grabación se observa al individuo correr a pie mientras intenta escapar de los agentes migratorios.