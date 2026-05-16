Caos frente a tribunal: hombre aparece huyendo de ICE en California
Publicado el16/05/2026 a las 08:05
- Hombre huye de ICE
- Operativo causa tensión
- Video genera polémica
Un operativo migratorio frente al Palacio de Justicia de Rancho Cucamonga, California, terminó con una escena de tensión que quedó grabada en video.
Las imágenes muestran a un hombre corriendo desesperadamente para evitar ser detenido por autoridades migratorias.
El incidente ocurrió durante un despliegue conjunto entre agentes de ICE y CBP en las inmediaciones del tribunal.
La evasión del hombre se produjo mientras otros arrestos eran ejecutados en la zona.
Hombre huye de ICE frente a tribunal
Ver esta publicación en Instagram
El video fue captado a las afueras del Palacio de Justicia de Rancho Cucamonga.
En la grabación se observa al individuo correr a pie mientras intenta escapar de los agentes migratorios.
La escena ocurrió en plena vía pública y frente a varias personas presentes en el lugar.
El hombre logró alejarse mientras los agentes intentaban alcanzarlo durante el operativo.
La grabación comenzó a circular rápidamente y generó reacciones por la tensión del momento.
El operativo formaba parte de una acción conjunta entre ICE y CBP.
TE PUEDE INTERESAR: ICE detuvo a niños en parada escolar y juez ordenó liberarlos
Las autoridades realizaban detenciones en las cercanías del tribunal cuando ocurrió la huida.
El momento captado en video refleja el ambiente de presión que rodeó el despliegue migratorio.
Operativo dejó al menos tres detenidos
Aunque el hombre logró escapar, el operativo terminó con el arresto de al menos otras tres personas.
Las detenciones ocurrieron en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Los agentes federales permanecían desplegados en la zona mientras se realizaban las acciones migratorias.
La presencia de ICE y CBP llamó la atención de personas que se encontraban cerca del tribunal.
El despliegue provocó momentos de nerviosismo y tensión entre quienes observaban la situación.
El hombre que escapó corrió con rapidez para evitar ser detenido.
El video evidencia la desesperación del individuo mientras intentaba alejarse de los agentes.
Hasta el momento, no se reportó información adicional sobre su identidad o paradero.
Las imágenes continúan generando conversación debido a la intensidad de la escena.
Crece la tensión por operativos migratorios
La huida registrada en Rancho Cucamonga ocurre en medio de un ambiente marcado por la tensión en operativos de control migratorio.
La escena frente al tribunal provocó una fuerte reacción entre usuarios que compartieron el video en distintas plataformas.
El momento reflejó el temor y la presión que suelen rodear este tipo de operativos.
Las imágenes también mostraron la rapidez con la que se desarrolló la situación.
El hombre corrió entre vehículos y personas mientras intentaba escapar de los agentes.
La grabación convirtió el operativo en un episodio ampliamente comentado.
El despliegue migratorio frente al tribunal volvió a colocar atención sobre las acciones realizadas por autoridades federales.
La escena captada en video quedó marcada por la desesperación del individuo y el ambiente de incertidumbre en el lugar.