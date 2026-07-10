DACA se debilita: menos renovaciones aumentan la incertidumbre para miles de dreamers en EE.UU.

Renovaciones de DACA caen.

Crece incertidumbre migratoria.

Dreamers enfrentan retrasos.

Los beneficiarios de DACA atraviesan uno de los escenarios más delicados desde que el programa fue creado en 2012.

La combinación de retrasos en los trámites de USCIS y una disputa judicial en Texas vuelve a generar preocupación entre cientos de miles de dreamers.

La inquietud crece porque una renovación tardía puede afectar tanto el permiso de trabajo como la protección temporal contra la deportación.

De acuerdo con un análisis publicado por Forum Together, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) procesó muchas menos renovaciones durante el inicio del año fiscal 2026 que en el mismo periodo del año anterior.

Las renovaciones de DACA caen y aumentan las preocupaciones de los dreamers

El informe señala que USCIS completó 35,648 renovaciones de DACA durante el primer trimestre del año fiscal 2026.

La cifra representa una caída cercana al 50% frente a las casi 70,000 renovaciones procesadas durante el mismo periodo del año fiscal anterior.

Aunque el programa continúa vigente para quienes ya cuentan con el beneficio, el menor ritmo de procesamiento preocupa a organizaciones defensoras de inmigrantes.

Cada solicitud que permanece pendiente durante más tiempo incrementa el riesgo de que un beneficiario vea expirar su autorización para trabajar antes de recibir la renovación.

Para muchos dreamers, perder temporalmente el permiso laboral puede traducirse en dificultades económicas, problemas con sus empleadores e incertidumbre sobre su permanencia en el país.

Además del impacto laboral, un retraso también puede afectar la protección contra la deportación que ofrece DACA mientras el beneficio permanece vigente.