DACA se debilita: menos renovaciones aumentan la incertidumbre para miles de dreamers en EE.UU.
Publicado el10/07/2026 a las 10:24
- Renovaciones de DACA caen.
- Crece incertidumbre migratoria.
- Dreamers enfrentan retrasos.
Los beneficiarios de DACA atraviesan uno de los escenarios más delicados desde que el programa fue creado en 2012.
La combinación de retrasos en los trámites de USCIS y una disputa judicial en Texas vuelve a generar preocupación entre cientos de miles de dreamers.
La inquietud crece porque una renovación tardía puede afectar tanto el permiso de trabajo como la protección temporal contra la deportación.
De acuerdo con un análisis publicado por Forum Together, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) procesó muchas menos renovaciones durante el inicio del año fiscal 2026 que en el mismo periodo del año anterior.
Las renovaciones de DACA caen y aumentan las preocupaciones de los dreamers
El informe señala que USCIS completó 35,648 renovaciones de DACA durante el primer trimestre del año fiscal 2026.
La cifra representa una caída cercana al 50% frente a las casi 70,000 renovaciones procesadas durante el mismo periodo del año fiscal anterior.
Aunque el programa continúa vigente para quienes ya cuentan con el beneficio, el menor ritmo de procesamiento preocupa a organizaciones defensoras de inmigrantes.
Cada solicitud que permanece pendiente durante más tiempo incrementa el riesgo de que un beneficiario vea expirar su autorización para trabajar antes de recibir la renovación.
Para muchos dreamers, perder temporalmente el permiso laboral puede traducirse en dificultades económicas, problemas con sus empleadores e incertidumbre sobre su permanencia en el país.
Además del impacto laboral, un retraso también puede afectar la protección contra la deportación que ofrece DACA mientras el beneficio permanece vigente.
El número de beneficiarios de DACA sigue disminuyendo año tras año
Los datos recopilados por Forum Together muestran que el número de personas con DACA activo continúa reduciéndose.
Al 31 de diciembre de 2025, había 495,320 beneficiarios activos del programa.
Un año antes, la cifra alcanzaba 533,280 personas, lo que refleja una disminución constante en el universo de dreamers protegidos.
La reducción responde a distintos factores, entre ellos la imposibilidad de aceptar nuevas solicitudes iniciales debido a las decisiones judiciales que han frenado la expansión del programa.
Mientras tanto, únicamente quienes ya forman parte de DACA pueden seguir presentando solicitudes de renovación.
Sin embargo, el descenso en la cantidad de renovaciones procesadas genera nuevas dudas sobre la rapidez con la que USCIS está resolviendo estos casos.
La batalla legal en Texas mantiene el futuro de DACA bajo presión
Al panorama administrativo se suma un litigio en Texas que mantiene bajo revisión distintos aspectos del programa.
Aunque las renovaciones siguen permitidas para quienes ya cuentan con DACA, el proceso judicial mantiene la incertidumbre sobre el futuro del beneficio.
La preocupación es especialmente alta porque cualquier cambio derivado del caso podría afectar los permisos de trabajo de miles de jóvenes indocumentados.
Desde hace varios años, DACA enfrenta constantes desafíos en los tribunales, lo que ha impedido que nuevos solicitantes puedan incorporarse al programa.
Para quienes dependen del beneficio, la estabilidad del programa sigue ligada tanto a las decisiones de los jueces como a la capacidad de USCIS para procesar las renovaciones de manera oportuna.
Mientras no exista una resolución definitiva sobre el futuro de DACA, miles de dreamers continuarán pendientes de los tiempos de procesamiento y de las decisiones que puedan surgir en los tribunales federales.
Las cifras recientes muestran que el número de renovaciones disminuye mientras el total de beneficiarios activos también continúa reduciéndose, un escenario que mantiene la incertidumbre sobre uno de los programas migratorios más importantes para jóvenes indocumentados que crecieron en Estados Unidos.
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FUENTE: La Opinion