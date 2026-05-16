Trump responsabiliza a la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul por caos ferroviario en Nueva York
Publicado el16/05/2026 a las 10:39
- Trump culpa a Hochul
- Huelga afecta miles pasajeros
- Trabajadores exigen aumentos salariales
El presidente Donald Trump responsabilizó este sábado a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por la huelga ferroviaria que comenzó en el estado y que afecta a miles de pasajeros del Long Island Rail Road.
La paralización del servicio impacta a más de 270.000 personas que dependen diariamente de estos trenes para movilizarse entre la ciudad de Nueva York y Long Island.
Trump rechaza acusaciones de la gobernadora
Segun la agencia EFE, las declaraciones del mandatario ocurrieron después de que Kathy Hochul afirmara que la huelga era consecuencia de acciones tomadas por la Administración Trump.
En un comunicado, la gobernadora aseguró que el conflicto laboral era una “consecuencia directa de las medidas imprudentes de la Administración Trump para acortar el proceso de mediación”.
Durante el último año, la huelga había sido aplazada en dos ocasiones.
Los sindicatos solicitaron la intervención de dos comités designados por el Gobierno federal.
Esos comités propusieron aumentos salariales superiores a los ofrecidos por la Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York, conocida como MTA.
Según Hochul, la MTA intentó “negociar de buena fe” con los trabajadores.
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La gobernadora también afirmó que la agencia presentó varias ofertas “justas” en las últimas semanas.
Esas propuestas incluían aumentos salariales que calificó como “significativos”.
Trump respondió a través de Truth Social.
“La fallida gobernadora del estado de Nueva York me acaba de culpar por la huelga del ferrocarril de Long Island, cuando sabe perfectamente que no tengo NADA QUE VER con eso”, escribió el mandatario.
Trump agregó que ni siquiera se había enterado del conflicto hasta la mañana del sábado.
Trabajadores reclaman aumentos salariales
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Esta es la primera vez que miles de trabajadores del Long Island Rail Road se declaran oficialmente en huelga.
El conflicto laboral ocurre después de tres años de negociaciones fallidas entre los sindicatos y la MTA.
Los trabajadores aseguran que sus salarios no reflejan el alto costo de vida en Nueva York.
También denuncian que no han recibido aumentos salariales desde 2022.
Por ello, los sindicatos exigen un incremento salarial retroactivo del 9,5 % que cubra los últimos tres años.
Además, solicitan un aumento adicional del 5 % para el año en curso.
La MTA ofreció un aumento salarial del 3 % para 2026.
La propuesta también incluía un pago único en efectivo.
Trump continuó atacando a Hochul en su mensaje.
“No, Kathy, es tu culpa, y ahora, viendo los hechos, no debiste haber permitido que esto sucediera”, escribió.
El mandatario incluso aseguró que podría resolver la situación.
“Si no puedes solucionarlo, avísame y te mostraré cómo hacer las cosas correctamente”, añadió.
Más de 270.000 pasajeros resultan afectados
Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, calificó la huelga como una situación en la que “todos salen perdiendo”.
El directivo sostuvo que la junta de la MTA no puede aceptar un acuerdo que afecte gravemente el presupuesto de la agencia.
Lieber aseguró que rechazan aprobar aumentos salariales que terminen impactando a usuarios y contribuyentes.
“Nos negamos a llegar a un acuerdo que haga recaer la financiación de aumentos salariales desmesurados sobre los usuarios y los contribuyentes”, afirmó.
Según The New York Times, la huelga afecta a más de 270.000 pasajeros.
Muchos de ellos utilizan diariamente el Long Island Rail Road para trasladarse entre Nueva York y Long Island.
La zona es conocida por sus playas y áreas residenciales.
Hasta ahora, no se ha anunciado un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto laboral.