Trump responsabiliza a la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul por caos ferroviario en Nueva York

Trump culpa a Hochul

Huelga afecta miles pasajeros

Trabajadores exigen aumentos salariales

El presidente Donald Trump responsabilizó este sábado a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por la huelga ferroviaria que comenzó en el estado y que afecta a miles de pasajeros del Long Island Rail Road.

La paralización del servicio impacta a más de 270.000 personas que dependen diariamente de estos trenes para movilizarse entre la ciudad de Nueva York y Long Island.

Trump rechaza acusaciones de la gobernadora



Segun la agencia EFE, las declaraciones del mandatario ocurrieron después de que Kathy Hochul afirmara que la huelga era consecuencia de acciones tomadas por la Administración Trump.

En un comunicado, la gobernadora aseguró que el conflicto laboral era una “consecuencia directa de las medidas imprudentes de la Administración Trump para acortar el proceso de mediación”.

Durante el último año, la huelga había sido aplazada en dos ocasiones.