FIFA cambia tradición mundialista

Shakira liderará espectáculo histórico

Mundial tendrá show musical La FIFA confirmó este jueves que Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026. El partido se jugará el próximo 19 de julio en Nueva York, según Efe. Por primera vez en la historia del torneo, la final contará con un espectáculo de medio tiempo. La decisión marca un cambio importante en el formato tradicional de la Copa del Mundo. La organización todavía no ha detallado cuánto durará el descanso oficial.

Final del Mundial 2026 tendrá show histórico 🤩🙌 Shakira, BTS y Madonna encabezarán el histórico primer show de medio tiempo en una final del Mundial, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium. 🎤 👉 https://t.co/aPBL0ya59E pic.twitter.com/My9CzL4DZo — EL HERALDO (@elheraldoco) May 14, 2026 Sin embargo, todo apunta a que superará los 15 minutos reglamentarios. Por qué importa: La FIFA busca acercar el Mundial al formato de entretenimiento masivo del deporte estadounidense.

La inclusión de un “halftime show” replica el modelo utilizado en eventos como el Super Bowl. Además, el espectáculo combinará artistas internacionales con diferentes estilos y audiencias globales. Shakira aportará representación latina. Madonna encabezará la parte pop estadounidense. BTS llevará el fenómeno global del K-pop al escenario mundialista. Shakira vuelve a estar ligada al Mundial ⚽🎵 Shakira, Madonna y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial, el 19 de julio en Nueva York, a semejanza de la Super Bowl. El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a los integrantes del espectáculo https://t.co/DMODw4UnA7 — EL PAÍS (@el_pais) May 14, 2026

La cantante colombiana tendrá un nuevo vínculo con la Copa del Mundo. La semana pasada se publicó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. El tema fue realizado por Shakira. La artista ya había participado en la historia del torneo con “Waka Waka”. Esa canción se convirtió en el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.

TE PUEDE INTERESAR: Shakira regresa al Mundial y desata euforia con “Dai Dai” junto a Burna Boy La FIFA no confirmó todavía si “Dai Dai” será interpretada durante el espectáculo principal. Tampoco se conocen detalles sobre el orden de presentación de los artistas. La presencia de Shakira refuerza el peso de la música latina dentro del evento. El Mundial 2026 será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Chris Martin participó en la selección artística El cantante de Coldplay, Chris Martin, estuvo involucrado en la elección de los artistas. La selección se realizó a través de la productora benéfica Global Citizen. Según lo anunciado, el objetivo es combinar distintas expresiones culturales. La FIFA busca mezclar cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos. La organización todavía no ha revelado cómo será la producción escénica.

Tampoco se conocen posibles invitados adicionales. El anuncio llega después de las primeras pruebas realizadas por la FIFA el año pasado. Ese ensayo ocurrió durante el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes sirvió como prueba La FIFA ya había experimentado con un espectáculo de medio tiempo recientemente. Ocurrió durante la final del Mundial de Clubes disputada entre PSG y Chelsea.

Ese partido se jugó en el mismo estadio que recibirá la final del Mundial 2026. En aquella ocasión participaron J Balvin, Doja Cat y la cantante nigeriana Tems. El descanso del encuentro se extendió hasta los 25 minutos. La medida fue considerada una prueba para el próximo Mundial. La FIFA tampoco confirmó si la final de 2026 tendrá una duración similar en el entretiempo.