Luto en la comedia mexicana: Muere Rafael Campos, pieza clave de María de Todos los Ángeles
Publicado el29/05/2026 a las 08:28
- Muere Rafael Campos
- Mensaje emotivo de actriz
- Legado en la comedia
Rafael Campos, colaborador fundamental en la exitosa serie María de Todos los Ángeles perdió la vida, noticia que fue dada a conocer este jueves 28 de mayo por Mara Escalante a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor.
La actriz compartió una fotografía de su compañero y expresó la dificultad que enfrenta ante la pérdida: “No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento”, dejando ver el profundo vínculo profesional y personal que los unía.
En su publicación, Escalante destacó la influencia creativa de Campos dentro de la comedia nacional y recordó su aporte en producciones como María de Todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme Reír y diversos proyectos internacionales.
“Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos… Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México”, escribió la intérprete, resaltando la huella que dejó su talento en distintas generaciones.
Un legado creativo que marcó la televisión mexicana
Rafael Campos no solo participó en el desarrollo de guiones, sino que también fue autor de canciones que acompañaron varios proyectos televisivos, aportando identidad y frescura a cada producción en la que colaboró.
“Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas… por ser mi gran maestro en la escritura de letras”, añadió Escalante, reconociendo el papel formativo que tuvo en su carrera artística.
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La actriz lo describió como consejero, cómplice y amigo incondicional, palabras que reflejan la cercanía que compartían más allá de los foros y los escenarios.
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa del fallecimiento, aunque la despedida pública dejó claro el impacto emocional que su partida provocó entre colegas y seguidores.
Xalapa despide a uno de sus referentes culturales
En su mensaje, Mara Escalante también subrayó el arraigo de Campos con Xalapa, ciudad que, aseguró, “no será la misma” tras su partida, evocando el fuerte vínculo del artista con su comunidad.
“Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos”, escribió la actriz, señalando que su legado estará presente cada vez que se practique la generosidad que lo caracterizaba.
Rafael Campos falleció el 27 de mayo y, de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura de Veracruz, fue un destacado cantautor con amplia trayectoria en el ámbito cultural.
Entre sus contribuciones más reconocidas figura la composición del himno de la Universidad de Xalapa, además de diversos temas musicales para series de comedia que marcaron época en la televisión mexicana.
Un adiós cargado de gratitud y amor
La despedida concluyó con palabras que reflejan la dimensión afectiva de la pérdida, dejando constancia del cariño que existía entre ambos.
“Vete en paz, Rafita, que lo diste todo y más. Estaré eternamente AGRADECIDA por tu amistad. Te amo con todo mi corazón, amigo”, escribió Escalante en un mensaje que rápidamente generó reacciones de apoyo.
La partida de Rafael Campos deja un vacío en la industria del entretenimiento y en quienes compartieron escenario, proyectos y amistad con él.
Su legado creativo, tanto en la escritura como en la música, permanece como parte esencial de la historia reciente de la comedia mexicana, apuntó ‘Univisión‘.