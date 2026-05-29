Luto en la comedia mexicana: Muere Rafael Campos, pieza clave de María de Todos los Ángeles

Muere Rafael Campos

Mensaje emotivo de actriz

Legado en la comedia

Rafael Campos, colaborador fundamental en la exitosa serie María de Todos los Ángeles perdió la vida, noticia que fue dada a conocer este jueves 28 de mayo por Mara Escalante a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor.

La actriz compartió una fotografía de su compañero y expresó la dificultad que enfrenta ante la pérdida: “No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento”, dejando ver el profundo vínculo profesional y personal que los unía.

En su publicación, Escalante destacó la influencia creativa de Campos dentro de la comedia nacional y recordó su aporte en producciones como María de Todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme Reír y diversos proyectos internacionales.

“Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos… Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México”, escribió la intérprete, resaltando la huella que dejó su talento en distintas generaciones.

Un legado creativo que marcó la televisión mexicana

Rafael Campos no solo participó en el desarrollo de guiones, sino que también fue autor de canciones que acompañaron varios proyectos televisivos, aportando identidad y frescura a cada producción en la que colaboró.

“Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas… por ser mi gran maestro en la escritura de letras”, añadió Escalante, reconociendo el papel formativo que tuvo en su carrera artística.

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La actriz lo describió como consejero, cómplice y amigo incondicional, palabras que reflejan la cercanía que compartían más allá de los foros y los escenarios.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la causa del fallecimiento, aunque la despedida pública dejó claro el impacto emocional que su partida provocó entre colegas y seguidores.