Shakira lanza canción del Mundial 2026

Colaboración con Burna Boy

Tercera participación mundialista

Shakira vuelve a encender la pasión futbolera al anunciar que interpretará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

La artista colombiana reveló que el tema llevará por nombre “Dai Dai” y contará con la colaboración del nigeriano Burna Boy.

El lanzamiento está previsto para el 14 de mayo, fecha que marca el inicio del camino musical hacia el torneo más esperado del planeta.

La noticia fue confirmada por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde compartió un adelanto desde un escenario emblemático.

Un anuncio desde el Maracaná

El video fue grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, un recinto cargado de historia mundialista.