Shakira regresa al Mundial y desata euforia con “Dai Dai” junto a Burna Boy
Shakira lanza canción del Mundial 2026 Colaboración con Burna Boy Tercera participación mundialista Shakira vuelve a encender la pasión futbolera al anunciar que interpretará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. La artista colombiana reveló que el tema llevará por nombre “Dai Dai” y contará con la colaboración del nigeriano Burna Boy. El […]
Publicado el09/05/2026 a las 10:05
- Shakira lanza canción del Mundial 2026
- Colaboración con Burna Boy
- Tercera participación mundialista
Shakira vuelve a encender la pasión futbolera al anunciar que interpretará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.
La artista colombiana reveló que el tema llevará por nombre “Dai Dai” y contará con la colaboración del nigeriano Burna Boy.
El lanzamiento está previsto para el 14 de mayo, fecha que marca el inicio del camino musical hacia el torneo más esperado del planeta.
La noticia fue confirmada por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde compartió un adelanto desde un escenario emblemático.
Un anuncio desde el Maracaná
El video fue grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, un recinto cargado de historia mundialista.
En la pieza audiovisual, decenas de bailarines realizaron una coreografía aérea formando la letra “W” sobre el césped, en clara referencia a la World Cup.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo”
“Desde el estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. Llega el 14 de mayo. Estamos listos”, escribió la cantante.
En el mensaje etiquetó tanto a la FIFA como a Burna Boy, confirmando así la alianza musical.
Rumores que apuntaban a su regreso
El anuncio no tomó por sorpresa a sus seguidores más atentos.
En semanas recientes, la presencia de Shakira en Brasil había despertado especulaciones sobre un posible proyecto vinculado al Mundial.
Su aparición en la playa de Copacabana y el cambio de su foto de perfil con estética similar a “Waka Waka” alimentaron los comentarios.
Incluso la cuenta oficial del torneo la llamó días atrás “un ícono del Mundial”, lo que avivó aún más las teorías.
Tercera vez como voz mundialista
Con “Dai Dai”, Shakira suma su tercera participación en una canción oficial del torneo.
En 2010 encabezó “Waka Waka (This Time for Africa)”, tema que se convirtió en un fenómeno global.
Cuatro años después repitió la experiencia con “La La La (Brazil 2014)”, consolidando su vínculo con el evento deportivo.
La elección del Maracaná para el anuncio funciona como un guiño simbólico a aquella edición celebrada en Brasil.
Ver esta publicación en Instagram
Una colaboración con alcance global
La participación de Burna Boy añade una dimensión internacional al proyecto.
Además, el artista nigeriano es una de las figuras más influyentes del afrobeats y ganador del Grammy, lo que amplía el alcance cultural del tema.
El Mundial de 2026 será histórico al disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y 16 ciudades sede.
El estreno de “Dai Dai” el 14 de mayo marca así el arranque musical de un torneo que promete unir ritmos y culturas a escala global, señaló ‘ESPN‘.