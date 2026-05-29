“Hasta la peluca se fue volando”: Chiky Bombom convierte un accidente en otro éxito viral

Chiky Bombom pierde la peluca

Momento viral en Telemundo

Risas y apoyo masivo

Chiky Bombom volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los rostros más carismáticos de la televisión hispana tras protagonizar un episodio que rápidamente se hizo viral durante una transmisión en vivo de En casa con Telemundo.

La presentadora dominicana, conocida por su energía desbordante y su espontaneidad, ofrecía su habitual segmento cuando, en medio de su entrega total frente a las cámaras, su peluca terminó desprendiéndose en directo.

Lejos de incomodarse, la conductora reaccionó con humor y naturalidad, reforzando la conexión que mantiene con el público que la sigue cada tarde.

Horas después, ella misma compartió el momento en sus redes sociales con una frase que resume su estilo irreverente: “No lo supero. Hoy sí lo di todo y hasta la peluca se fue volando. Solo yo supero a la Bombom”.

Las redes estallan en risas y apoyo

El incidente no tardó en recorrer plataformas digitales, donde usuarios celebraron la actitud relajada de la presentadora ante lo que pudo haber sido un momento incómodo.

“Me encanta, cómo me río con sus ocurrencias”, escribió una televidente, reflejando el tono general de los comentarios que inundaron la publicación.

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Otros seguidores destacaron su autenticidad y capacidad para reírse de sí misma, cualidades que han sido clave en su crecimiento dentro de la pantalla chica.

“Esta mujer es lo máximo, ella se supera a ella misma, no necesita ser mejor que nadie, solo ser mejor que ella cada día”, comentó otro usuario, mientras que alguien más afirmó: “Esta mujer es lo mejor que tiene Telemundo, no la dejen ir”.