“Hasta la peluca se fue volando”: Chiky Bombom convierte un accidente en otro éxito viral
Publicado el29/05/2026 a las 11:42
- Chiky Bombom pierde la peluca
- Momento viral en Telemundo
- Risas y apoyo masivo
Chiky Bombom volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los rostros más carismáticos de la televisión hispana tras protagonizar un episodio que rápidamente se hizo viral durante una transmisión en vivo de En casa con Telemundo.
La presentadora dominicana, conocida por su energía desbordante y su espontaneidad, ofrecía su habitual segmento cuando, en medio de su entrega total frente a las cámaras, su peluca terminó desprendiéndose en directo.
Lejos de incomodarse, la conductora reaccionó con humor y naturalidad, reforzando la conexión que mantiene con el público que la sigue cada tarde.
Horas después, ella misma compartió el momento en sus redes sociales con una frase que resume su estilo irreverente: “No lo supero. Hoy sí lo di todo y hasta la peluca se fue volando. Solo yo supero a la Bombom”.
Las redes estallan en risas y apoyo
El incidente no tardó en recorrer plataformas digitales, donde usuarios celebraron la actitud relajada de la presentadora ante lo que pudo haber sido un momento incómodo.
“Me encanta, cómo me río con sus ocurrencias”, escribió una televidente, reflejando el tono general de los comentarios que inundaron la publicación.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira
Otros seguidores destacaron su autenticidad y capacidad para reírse de sí misma, cualidades que han sido clave en su crecimiento dentro de la pantalla chica.
“Esta mujer es lo máximo, ella se supera a ella misma, no necesita ser mejor que nadie, solo ser mejor que ella cada día”, comentó otro usuario, mientras que alguien más afirmó: “Esta mujer es lo mejor que tiene Telemundo, no la dejen ir”.
De la inseguridad al reconocimiento en Telemundo
El camino de Chiky Bombom en la cadena no siempre fue sencillo, aunque hoy su presencia es sinónimo de alegría y frescura en cada programa en el que participa.
A finales de 2022 se integró oficialmente a Telemundo como copresentadora de Hoy día, etapa en la que enfrentó inseguridades personales que ella misma reconoció públicamente.
“Yo sufría, no porque me hacían nada directamente, yo sufría porque yo peleaba con mis propios miedos”, confesó en su momento, al recordar cómo las dudas internas afectaban su desempeño.
La presentadora relató que se castigaba duramente por errores mínimos al aire y que llegó a cuestionar su capacidad profesional, admitiendo que su “propia enemiga” era ella misma.
Ver esta publicación en Instagram
Una personalidad que conquista al público
Con el paso del tiempo, Chiky Bombom logró transformar esas inseguridades en motor de crecimiento, consolidándose como uno de los talentos más queridos de la cadena.
El reciente episodio de la peluca, lejos de restarle profesionalismo, reforzó la imagen de una conductora auténtica que conecta con la audiencia desde la honestidad y el humor.
Su capacidad para convertir un percance en entretenimiento refleja la fórmula que la ha llevado a destacar en un medio competitivo.
Hoy, cada aparición suya confirma que su mayor fortaleza es precisamente esa naturalidad que hace que, incluso en los imprevistos, el público termine celebrando junto a ella.
Ver esta publicación en Instagram