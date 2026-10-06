Michael Puchades se retracta y pide disculpas a Lourdes Stephen tras polémicos comentarios
Publicado el 06/10/2026 a las 17:59
- Michael Puchades se disculpa con Lourdes
- Reconoce que actuó desde el enojo
- Lourdes Stephen mantiene silencio públicamente.
Michael Puchades Lourdes Stephen. Michael Puchades se retractó de los fuertes comentarios que había realizado semanas atrás contra Lourdes Stephen, madre de su hijo, y reconoció públicamente que fue “un error” referirse a la conductora de Telemundo como una “diva promiscua de las redes sociales”.
El abogado cubanoamericano ofreció sus “más profundas y sinceras disculpas” mediante un mensaje publicado en su cuenta privada de Instagram, según reportó People en Español.
Michael Puchades reconoce su error
Como yo lo predije, el esposo de Lourdes Stephen salió a pedir disculpas arrepentido por el grave error que cometió de insultar públicamente a la madre de su hijo #LourdesStephen #MichaelPuchades #Disculpa #AlRojoVivo #Telemundo https://t.co/yiAP3km02h
— Pablo Padula (@pablopadulax) October 6, 2026
“Después de mucha oración y profunda reflexión, me he dado cuenta de que fue un error de mi parte referirme a Lourdes Stephen, la madre de mi hijo, como una ‘diva promiscua de las redes sociales que provoca a los hombres con publicaciones sensuales repetidas para hacerse viral’”, escribió.
Puchades, de 61 años, había utilizado esas palabras semanas atrás al referirse públicamente a Stephen y a las publicaciones que la presentadora comparte en sus redes sociales.
Ahora, el abogado no solo se disculpó con Lourdes, sino también con su familia, incluida su madre y sus tres hijos, así como con las personas de su círculo cercano.
Admite que habló desde el enojo
El abogado reconoció que fue un error de su parte referirse a la madre de su hijo como una ‘diva promiscua de las redes sociales que provoca a hombres’. https://t.co/ZKySwp21JD
— People En Español (@peopleenespanol) October 6, 2026
En su mensaje, Puchades explicó que aquellas declaraciones surgieron de conflictos personales que, según reconoce ahora, nunca debieron hacerse públicos.
“Esa publicación tan desagradable surgió desde un lugar de enojo y profundo resentimiento por asuntos que debieron permanecer en privado, únicamente entre Lourdes y yo”, aseveró.
El abogado también reconoció que recurrir a las redes sociales para expresar esos sentimientos fue una decisión equivocada.
“Entiendo plenamente que desahogarme de esa manera en las redes sociales no solo estuvo mal, sino que además fue impropio de un hombre cristiano, completamente inapropiado e injustificable”, señaló.
Asume responsabilidad por la polémica
Puchades también aseguró asumir “toda la responsabilidad personal por el drama” provocado por sus declaraciones y vinculó su reflexión con sus creencias religiosas.
“Después de arrepentirme, ante todo, ante mi Señor y Salvador Jesucristo por mi comportamiento pecaminoso, una vez más extiendo a todos los que están leyendo esto mis más profundas y sinceras disculpas”, concluyó.
De acuerdo con People en Español, el mensaje fue compartido desde la cuenta de Instagram de Puchades, la cual permanece privada.
Lourdes Stephen guarda silencio
Hasta el momento, Lourdes Stephen ha optado por no pronunciarse públicamente sobre los comentarios realizados por el padre de su hijo ni sobre las disculpas que posteriormente ofreció.
Stephen y Puchades contrajeron matrimonio en junio de 2008 en Casa de Campo, República Dominicana.
La pareja tiene un hijo en común, Michael Víctor, nacido en 2016. El menor es el tercer hijo de Puchades, quien también es padre de Lauren y Emily, fruto de una relación anterior.