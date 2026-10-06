Michael Puchades se retracta y pide disculpas a Lourdes Stephen tras polémicos comentarios

Michael Puchades se disculpa con Lourdes

Reconoce que actuó desde el enojo

Lourdes Stephen mantiene silencio públicamente.

Michael Puchades Lourdes Stephen. Michael Puchades se retractó de los fuertes comentarios que había realizado semanas atrás contra Lourdes Stephen, madre de su hijo, y reconoció públicamente que fue “un error” referirse a la conductora de Telemundo como una “diva promiscua de las redes sociales”.

El abogado cubanoamericano ofreció sus “más profundas y sinceras disculpas” mediante un mensaje publicado en su cuenta privada de Instagram, según reportó People en Español.

Michael Puchades reconoce su error

Como yo lo predije, el esposo de Lourdes Stephen salió a pedir disculpas arrepentido por el grave error que cometió de insultar públicamente a la madre de su hijo #LourdesStephen #MichaelPuchades #Disculpa #AlRojoVivo #Telemundo https://t.co/yiAP3km02h — Pablo Padula (@pablopadulax) October 6, 2026

“Después de mucha oración y profunda reflexión, me he dado cuenta de que fue un error de mi parte referirme a Lourdes Stephen, la madre de mi hijo, como una ‘diva promiscua de las redes sociales que provoca a los hombres con publicaciones sensuales repetidas para hacerse viral’”, escribió.

Puchades, de 61 años, había utilizado esas palabras semanas atrás al referirse públicamente a Stephen y a las publicaciones que la presentadora comparte en sus redes sociales.

Ahora, el abogado no solo se disculpó con Lourdes, sino también con su familia, incluida su madre y sus tres hijos, así como con las personas de su círculo cercano.