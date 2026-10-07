Hijo de Alejandra Jaramillo sorprende con cambio extremo y desata debate por su cabello
Publicado el 07/10/2026 a las 17:15
- Sebastián se despidió de su larga melena
- Beta Mejía realizó el cambio extremo
- Seguidores preguntaron por donar el cabello
El hijo de Alejandra Jaramillo sorprendió con un cambio de imagen radical. Sebastián, de 17 años, dejó atrás la larga melena que lo había caracterizado y apareció con el cabello completamente corto.
El encargado de realizar la transformación fue Beta Mejía, pareja de la comunicadora ecuatoriana, quien mostró en Instagram tanto el proceso como el resultado. “Esto sí es un cambio extremo. ¿Qué tal quedó? Sean bien honestos. Yo digo que quedó una chimba”, escribió.
Alejandra Jaramillo llevaba tiempo esperando el cambio
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De acuerdo con People en Español, Alejandra había intentado desde hacía tiempo convencer a su hijo de cortarse el cabello. Aunque la presentadora ha procurado respetar las decisiones del adolescente, su larga melena no terminaba de convencerla.
Por eso, cuando Sebastián finalmente aceptó despedirse de su cabello, la reacción de su famosa mamá fue inmediata. Alejandra celebró públicamente que finalmente se hubiera concretado el cambio que tanto esperaba.
“Gracias Dios, se escucharon mis oraciones. Gracias público por poner esos 50 mil likes en menos de 10 horas. Lo hemos logrado”, comentó Jaramillo en la publicación. Beta respondió celebrando también el resultado: “Lo logramos”.
La relación entre madre e hijo ha sido un tema que Alejandra ha compartido anteriormente con sus seguidores. Sebastián nació en 2008, cuando ella tenía apenas 15 años.
“No hice sacrificios, tomé decisiones, elegí. No me debes nada ni estás en deuda conmigo”, le escribió al joven el año pasado, dejando claro que su prioridad era verlo feliz.
El nuevo look provoca reacciones entre seguidores
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El cambio extremo no pasó inadvertido en redes sociales. Entre las numerosas reacciones recopiladas en la publicación de Beta Mejía, la mayoría de los usuarios elogió el resultado y destacó cuánto había cambiado Sebastián.
“Guapísimo quedó”, comentó una seguidora, mientras otra aseguró: “Igualito a la mamá”. También hubo quienes consideraron que el adolescente luce mejor con el cabello corto e incluso bromearon con que ahora parece mayor.
Sin embargo, no todos los comentarios se limitaron a hablar de su apariencia. Una pregunta comenzó a repetirse entre varios seguidores: ¿qué pasará con todo el cabello que le cortaron?
Seguidores piden que done su cabello
“Donen ese cabello”, escribió una usuaria. Otra cuestionó la manera en la que se realizó el corte y señaló que hubiera preferido que lo hiciera un especialista para facilitar una posible donación.
La petición apareció en distintos comentarios. “Sería un lindo gesto que done el cabello”, expresó otra persona, mientras una seguidora preguntó directamente: “¿Por qué no lo donó?”.
Hasta el momento, en la información compartida no se especifica si Sebastián tiene planes de donar el cabello. Lo que sí queda claro es que su transformación consiguió exactamente lo que Beta pidió al publicar el video: que el público fuera “bien honesto” sobre el resultado.