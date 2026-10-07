Hijo de Alejandra Jaramillo sorprende con cambio extremo y desata debate por su cabello

Sebastián se despidió de su larga melena

Beta Mejía realizó el cambio extremo

Seguidores preguntaron por donar el cabello

El hijo de Alejandra Jaramillo sorprendió con un cambio de imagen radical. Sebastián, de 17 años, dejó atrás la larga melena que lo había caracterizado y apareció con el cabello completamente corto.

El encargado de realizar la transformación fue Beta Mejía, pareja de la comunicadora ecuatoriana, quien mostró en Instagram tanto el proceso como el resultado. “Esto sí es un cambio extremo. ¿Qué tal quedó? Sean bien honestos. Yo digo que quedó una chimba”, escribió.

Alejandra Jaramillo llevaba tiempo esperando el cambio

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De acuerdo con People en Español, Alejandra había intentado desde hacía tiempo convencer a su hijo de cortarse el cabello. Aunque la presentadora ha procurado respetar las decisiones del adolescente, su larga melena no terminaba de convencerla.

Por eso, cuando Sebastián finalmente aceptó despedirse de su cabello, la reacción de su famosa mamá fue inmediata. Alejandra celebró públicamente que finalmente se hubiera concretado el cambio que tanto esperaba.

“Gracias Dios, se escucharon mis oraciones. Gracias público por poner esos 50 mil likes en menos de 10 horas. Lo hemos logrado”, comentó Jaramillo en la publicación. Beta respondió celebrando también el resultado: “Lo logramos”.

La relación entre madre e hijo ha sido un tema que Alejandra ha compartido anteriormente con sus seguidores. Sebastián nació en 2008, cuando ella tenía apenas 15 años.

“No hice sacrificios, tomé decisiones, elegí. No me debes nada ni estás en deuda conmigo”, le escribió al joven el año pasado, dejando claro que su prioridad era verlo feliz.