Acusan a Alejandra Jaramillo de llevar “la sal” hasta la F1 tras mal resultado de Checo Pérez

Mexicanos la llaman “la sal”

Checo Pérez terminó lejos del podio

Cuestionan qué trabajo realizó Jaramillo.

Alejandra Jaramillo Fórmula 1. Alejandra Jaramillo volvió a quedar en la mira de usuarios mexicanos, ahora desde Italia. La presentadora ecuatoriana presumió haber trabajado durante cuatro días en la Fórmula 1 junto a ESPN Ecuador y Disney+ Latinoamérica, pero las reacciones tomaron un giro inesperado.

Después del complicado desempeño de Sergio “Checo” Pérez en Monza, algunos internautas comenzaron a bromear con que Jaramillo había llevado la “mala suerte” hasta la Fórmula 1. Uno de los mensajes fue contundente: “Listo, la sal en persona”.

Las expresiones corresponden únicamente a comentarios de usuarios y no existe, evidentemente, relación entre la presencia de Jaramillo y el desempeño de los pilotos. Sin embargo, la burla cobró relevancia por la polémica que la ecuatoriana protagonizó meses atrás con aficionados mexicanos.

Alejandra Jaramillo Fórmula 1 ¿Y cuál fue su trabajo en la Fórmula 1?

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo)

La supuesta “mala suerte” no fue el único tema. Numerosos seguidores cuestionaron qué labor desempeñó realmente Jaramillo durante su estancia en Italia, pues en sus publicaciones predominó contenido para redes sociales y momentos de su experiencia en el evento.

“Todos los que dicen que encontró un trabajo bien top […] ¿me pueden decir cuál es su labor en F1?”, cuestionó un usuario. Otro fue todavía más directo: “¿Y cuál es el trabajo?”.

La propia Jaramillo sí presentó el viaje como una actividad profesional. “Una experiencia de otro planeta trabajar aquí con ustedes”, escribió al etiquetar a ESPN Ecuador y Disney+ Latinoamérica en su publicación sobre sus cuatro días en la Fórmula 1.

En el material compartido también aparece junto a su novio, Beta Mejía. Sin embargo, las fuentes proporcionadas no detallan cuál fue el cargo formal de Jaramillo ni las funciones específicas que desempeñó para las plataformas mencionadas.