Acusan a Alejandra Jaramillo de llevar “la sal” hasta la F1 tras mal resultado de Checo Pérez
Publicado el07/09/2026 a las 10:09
- Mexicanos la llaman “la sal”
- Checo Pérez terminó lejos del podio
- Cuestionan qué trabajo realizó Jaramillo.
Alejandra Jaramillo Fórmula 1. Alejandra Jaramillo volvió a quedar en la mira de usuarios mexicanos, ahora desde Italia. La presentadora ecuatoriana presumió haber trabajado durante cuatro días en la Fórmula 1 junto a ESPN Ecuador y Disney+ Latinoamérica, pero las reacciones tomaron un giro inesperado.
Después del complicado desempeño de Sergio “Checo” Pérez en Monza, algunos internautas comenzaron a bromear con que Jaramillo había llevado la “mala suerte” hasta la Fórmula 1. Uno de los mensajes fue contundente: “Listo, la sal en persona”.
Las expresiones corresponden únicamente a comentarios de usuarios y no existe, evidentemente, relación entre la presencia de Jaramillo y el desempeño de los pilotos. Sin embargo, la burla cobró relevancia por la polémica que la ecuatoriana protagonizó meses atrás con aficionados mexicanos.
Alejandra Jaramillo Fórmula 1 ¿Y cuál fue su trabajo en la Fórmula 1?
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La supuesta “mala suerte” no fue el único tema. Numerosos seguidores cuestionaron qué labor desempeñó realmente Jaramillo durante su estancia en Italia, pues en sus publicaciones predominó contenido para redes sociales y momentos de su experiencia en el evento.
“Todos los que dicen que encontró un trabajo bien top […] ¿me pueden decir cuál es su labor en F1?”, cuestionó un usuario. Otro fue todavía más directo: “¿Y cuál es el trabajo?”.
La propia Jaramillo sí presentó el viaje como una actividad profesional. “Una experiencia de otro planeta trabajar aquí con ustedes”, escribió al etiquetar a ESPN Ecuador y Disney+ Latinoamérica en su publicación sobre sus cuatro días en la Fórmula 1.
En el material compartido también aparece junto a su novio, Beta Mejía. Sin embargo, las fuentes proporcionadas no detallan cuál fue el cargo formal de Jaramillo ni las funciones específicas que desempeñó para las plataformas mencionadas.
De las burlas por “mala suerte” a una pregunta: ¿cuál era su trabajo?
Uno de los comentarios publicados en su cuenta llegó a llamarla “la sal en persona”, mientras otro usuario escribió: “Mexicanos ahí tienen sus tres doritos verdad?”. Las expresiones fueron hechas por internautas y no existe evidencia alguna que relacione la presencia de Jaramillo con el desempeño deportivo del piloto mexicano.
Sin embargo, otra pregunta se repitió entre sus seguidores: ¿en qué consistió exactamente su trabajo en la Fórmula 1? Jaramillo aseguró que estuvo trabajando con ESPN Ecuador y Disney+ Latinoamérica, pero algunos usuarios dijeron no haber visto reportajes o apariciones televisivas que explicaran cuál era su función.
“No entiendo cuál ha sido su trabajo??? Porque solo he visto videos con el novio comiendo paseando etc”, escribió una persona. Otra preguntó directamente: “¿Trabajar? ¿o visitar? ¿Dónde estuvo lo que hizo? ¿Reportaje o algo? ¿Salió en la tele?”.
Las críticas no fueron unánimes. Otros seguidores felicitaron a Jaramillo y consideraron su participación un logro profesional. “Una hermosa experiencia hicieron un gran trabajo”, comentó una persona, mientras otra aseguró que estaba “representando nuestro país”.
Jaramillo vuelve a enfrentar comentarios de mexicanos
La nueva controversia llega después de las críticas que Jaramillo ya había recibido de parte de usuarios mexicanos por comentarios relacionados con la Selección Mexicana.
Ahora, su paso por Italia abrió un debate diferente. Mientras algunos celebraron verla vinculada con ESPN Ecuador y Disney+, otros insistieron en pedir detalles sobre su función durante el evento.
“¿Y cuál es el trabajo?”, cuestionó otro seguidor. Una pregunta breve que terminó sintetizando buena parte de la conversación generada alrededor de las publicaciones de Jaramillo desde la Fórmula 1.
Checo Pérez sufrió en Monza
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Las burlas sobre “la sal” aparecieron mientras Checo Pérez atravesaba un difícil Gran Premio de Italia. Según ESPN Digital, el mexicano arrancó desde el puesto 17 y consiguió inicialmente superar a Carlos Sainz y Yuki Tsunoda para colocarse decimoquinto.
El Cadillac perdió posteriormente terreno y Pérez terminó en la posición 18. Además, en la vuelta 32 recibió una penalización de cinco segundos por incumplir las instrucciones de la dirección de carrera relacionadas con la vía de escape.
La sanción no cambió su posición final. ESPN explicó que el mexicano ya estaba una vuelta detrás del líder, por lo que el resultado estuvo relacionado con las dificultades competitivas que enfrentó Cadillac durante la carrera.
Alejandra Jaramillo Fórmula 1: De su polémica con México a Italia
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El tono de algunos comentarios contra Jaramillo tiene un antecedente. En julio, la ecuatoriana salió de “Siéntese quien pueda”, de Univision, después de una fuerte controversia generada por sus burlas tras la eliminación de México del Mundial 2026.
Infobae reportó que Jaramillo había publicado mensajes contra el Tri y un video celebrando su eliminación. Entre sus expresiones estuvo: “Chao. Bye bye. Sayonara”. Posteriormente, usuarios mexicanos comenzaron a exigir que fuera despedida.
El 22 de julio se anunció oficialmente su salida del programa. Univision agradeció públicamente su trabajo, aunque no reveló la razón de la decisión, por lo que no confirmó que las críticas de los mexicanos fueran la causa directa del despido.
Ahora, semanas después de aquella controversia, Jaramillo reapareció trabajando en Italia y los mexicanos volvieron a hacerse presentes en sus comentarios. Esta vez, entre preguntas sobre cuál era exactamente su función en la F1 y una nueva etiqueta que rápidamente llamó la atención: “la sal en persona”.