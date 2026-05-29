Alejandro Fernández se viste de luto y despide a fiel compañero: «Diles que los extraño, viejito»

Alejandro Fernández está de luto

Famosos muestran apoyo

Mensaje conmovedor en redes

Alejandro Fernández compartió la noche del 28 de mayo una noticia que tocó el corazón de sus seguidores: la muerte de “Kush”, uno de sus perros y, como él mismo lo describió, un integrante más de su familia.

El cantante utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su mascota, dejando ver el profundo lazo que los unía y el impacto emocional que esta pérdida representa en su vida personal.

“Se me fue mi Kush. Le dieron quince días. Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final. Qué meses tan bonitos, cabrón”, escribió el intérprete, recordando la fortaleza con la que su compañero enfrentó la enfermedad.

Aunque no detalló el padecimiento que afectó al animal, explicó que el pronóstico inicial era de apenas dos semanas de vida, pero que finalmente logró permanecer a su lado durante siete meses adicionales.

Un adiós cargado de amor y esperanza

En su mensaje, el artista no solo expresó tristeza, sino también consuelo al pensar que su perro ya descansa tras una etapa complicada de salud.

El cantante evocó la idea de que “Kush” se reencontraría con otros animales que también formaron parte de su vida y que ya habían partido.

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“… Ya fue a encontrarse con su pandilla… los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito. Ya descansa, te quiero”, escribió con evidente emoción.

La publicación estuvo acompañada de un video con fotografías que retratan distintos momentos compartidos, dejando testimonio del vínculo cercano entre el cantante y su mascota.