Alejandro Fernández se viste de luto y despide a fiel compañero: «Diles que los extraño, viejito»
Publicado el29/05/2026 a las 11:27
- Alejandro Fernández está de luto
- Famosos muestran apoyo
- Mensaje conmovedor en redes
Alejandro Fernández compartió la noche del 28 de mayo una noticia que tocó el corazón de sus seguidores: la muerte de “Kush”, uno de sus perros y, como él mismo lo describió, un integrante más de su familia.
El cantante utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su mascota, dejando ver el profundo lazo que los unía y el impacto emocional que esta pérdida representa en su vida personal.
“Se me fue mi Kush. Le dieron quince días. Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final. Qué meses tan bonitos, cabrón”, escribió el intérprete, recordando la fortaleza con la que su compañero enfrentó la enfermedad.
Aunque no detalló el padecimiento que afectó al animal, explicó que el pronóstico inicial era de apenas dos semanas de vida, pero que finalmente logró permanecer a su lado durante siete meses adicionales.
Un adiós cargado de amor y esperanza
En su mensaje, el artista no solo expresó tristeza, sino también consuelo al pensar que su perro ya descansa tras una etapa complicada de salud.
El cantante evocó la idea de que “Kush” se reencontraría con otros animales que también formaron parte de su vida y que ya habían partido.
TE PUEDE INTERESAR: Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
“… Ya fue a encontrarse con su pandilla… los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito. Ya descansa, te quiero”, escribió con evidente emoción.
La publicación estuvo acompañada de un video con fotografías que retratan distintos momentos compartidos, dejando testimonio del vínculo cercano entre el cantante y su mascota.
El apoyo de amigos y colegas
Tras la publicación, varias figuras del espectáculo y el deporte reaccionaron con mensajes de respaldo hacia el cantante, quien atraviesa este momento de duelo.
Edén Muñoz, con quien ha colaborado en años recientes, se sumó con un breve pero significativo comentario: “un abrazo Compa”.
También Sergio “Checo” Pérez expresó su apoyo con un mensaje sencillo y directo: “Ánimo compa”, mostrando la cercanía que mantiene con el intérprete.
Las muestras de solidaridad se multiplicaron entre seguidores y colegas que reconocieron el cariño que Alejandro Fernández sentía por su perro.
Más que una mascota, un miembro de la familia
Alejandro Fernández dejó claro que “Kush” no era simplemente un animal de compañía, sino un compañero constante en su vida cotidiana.
El artista lo describió como “terco, fuerte y leal”, palabras que reflejan el carácter que marcó su convivencia durante años.
Además, el anuncio reveló una faceta íntima del cantante, quien compartió abiertamente su dolor con el público que lo ha acompañado en su trayectoria musical.
En medio del duelo, el mensaje transmitió amor, gratitud y la certeza de que el recuerdo de “Kush” permanecerá como parte esencial de su historia personal. AQUÍ EL POST.