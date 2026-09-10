Rompe el silencio el hijo de cantante mexicano Jonathan Meléndez tras crimen de toda su familia
Publicado el10/09/2026 a las 10:34
- El menor sobrevivió escondido bajo cama
- Habría reconocido a Diego Sebastián “N”
- Dos sospechosos fueron vinculados a proceso.
El hijo de Jonathan Meléndez del grupo mexicano Camilo Séptimo se convirtió en una pieza relevante dentro de la investigación por el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza. El pequeño, único sobreviviente de la familia, habría identificado a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo dentro del departamento durante el ataque.
De acuerdo con Infobae, el menor logró sobrevivir porque se escondió debajo de una cama. Aunque ya habría reconocido al imputado, las autoridades señalaron que todavía no ha rendido una declaración formal ante el Ministerio Público debido al impacto emocional que sufrió.
Hijo de Jonathan Meléndez ¿Qué dijo?
“Fue el malo de Sebastián”, esto es lo único que ha dicho el niño de 5 años que sobrevivió al multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia. Así fue la audiencia donde vincularon a proceso a Diego Sebastián y Gerardo, los dos presuntos homicidas: pic.twitter.com/zmpDxeRyTr
— Nacho Lozano (@nacholozano) September 10, 2026
Varios medios como La Jornada reportaron una versión adicional de lo ocurrido durante el proceso judicial. Según información difundida en el noticiario de Nacho Lozano, el menor habría hablado frente a un juez y señalado al presunto responsable con una breve frase: “Fue el malo de Sebastián”.
Las fuentes presentan diferencias sobre la edad del niño: Infobae lo identifica como de cinco años, mientras El Heraldo de México señala que tiene seis. Por ello, y ante la sensibilidad del caso, el dato debe manejarse con cautela.
Hijo de Jonathan Meléndez .. El menor fue el único sobreviviente
🚨👦🏻 El hijo de Jonathan Meléndez sobrevivió al ataque y su identificación fue presentada ante la jueza como parte de las diligencias del caso 🚨https://t.co/ZyjSh01siO
— POSTA CDMX (@POSTACDMX) September 10, 2026
El ataque ocurrió el 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Las víctimas fueron Jonathan “Honas” Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía y Aleyda “N”, quien trabajaba con la familia. También murió la mascota.
Ana Paula estaba embarazada. El Heraldo de México señala que tenía aproximadamente cuatro meses de gestación y que, además de los cargos relacionados con los cuatro homicidios, el proceso contempla el delito de interrupción del embarazo.
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” enfrentan proceso
Hijo de Jonathan Meléndez, el único sobreviviente al multihomicidio de Atizapán, identificó a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo en el departamento, pero aún no declara ante el Ministerio Público por el impacto emocionalhttps://t.co/6gQYqE9YgZ
— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) September 10, 2026
Durante una audiencia de aproximadamente nueve horas, una jueza vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su presunta participación en el crimen. Ambos permanecerán en prisión preventiva en el penal de Barrientos mientras continúa la investigación.
Es importante señalar que los dos son imputados y no existe todavía una sentencia que determine su culpabilidad. La jueza estableció cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán incorporar nuevos elementos al expediente.
¿Cuál sería el posible móvil del crimen?
Hijo de Jonathan Meléndez, el único sobreviviente al multihomicidio de Atizapán, identificó a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo en el departamento, pero aún no declara ante el Ministerio Público por el impacto emocionalhttps://t.co/6gQYqE9YgZ
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Según El Heraldo de México, una de las líneas presentadas por la Fiscalía apunta a un posible móvil económico relacionado con criptomonedas. Los investigadores sostienen que los presuntos responsables buscaban una cartera fría que creían almacenaba una importante cantidad de recursos.
La misma fuente señala que Jonathan y Diego mantenían una relación comercial previa. Las autoridades consideran que esa cercanía pudo facilitar el ingreso del ahora imputado al complejo residencial sin despertar inicialmente sospechas.
Además del reconocimiento atribuido al hijo de Jonathan Meléndez, la investigación incluye videos de seguridad, testimonios y otros indicios. Infobae reportó que la representación legal de las víctimas también pidió revisar movimientos financieros ante posibles transferencias de criptomonedas desde el lugar de los hechos.
El testimonio completo del pequeño todavía podría tardar. TVNotas señala que se esperaría aproximadamente tres meses, después de recibir acompañamiento psicológico y profesional, antes de que pueda aportar una declaración más amplia sobre lo ocurrido.