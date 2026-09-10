Rompe el silencio el hijo de cantante mexicano Jonathan Meléndez tras crimen de toda su familia

El menor sobrevivió escondido bajo cama

Habría reconocido a Diego Sebastián “N”

Dos sospechosos fueron vinculados a proceso.

El hijo de Jonathan Meléndez del grupo mexicano Camilo Séptimo se convirtió en una pieza relevante dentro de la investigación por el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza. El pequeño, único sobreviviente de la familia, habría identificado a Diego Sebastián “N” como una de las personas que estuvo dentro del departamento durante el ataque.

De acuerdo con Infobae, el menor logró sobrevivir porque se escondió debajo de una cama. Aunque ya habría reconocido al imputado, las autoridades señalaron que todavía no ha rendido una declaración formal ante el Ministerio Público debido al impacto emocional que sufrió.

Hijo de Jonathan Meléndez ¿Qué dijo?

“Fue el malo de Sebastián”, esto es lo único que ha dicho el niño de 5 años que sobrevivió al multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia. Así fue la audiencia donde vincularon a proceso a Diego Sebastián y Gerardo, los dos presuntos homicidas: pic.twitter.com/zmpDxeRyTr — Nacho Lozano (@nacholozano) September 10, 2026



Varios medios como La Jornada reportaron una versión adicional de lo ocurrido durante el proceso judicial. Según información difundida en el noticiario de Nacho Lozano, el menor habría hablado frente a un juez y señalado al presunto responsable con una breve frase: “Fue el malo de Sebastián”.

Las fuentes presentan diferencias sobre la edad del niño: Infobae lo identifica como de cinco años, mientras El Heraldo de México señala que tiene seis. Por ello, y ante la sensibilidad del caso, el dato debe manejarse con cautela.