Adamari López denuncia videos falsos creados con IA que la muestran atacando a inmigrantes

Videos falsos de Adamari López creados con inteligencia artificial la muestran haciendo declaraciones contra inmigrantes e ICE

IA manipuló imagen y voz de Adamari

Videos falsos la vinculan con ICE

Seguidores agradecieron que aclarara la situación. Una denuncia de Adamari López volvió a poner sobre la mesa los riesgos del uso de la inteligencia artificial para fabricar declaraciones y situaciones que nunca ocurrieron. La presentadora salió públicamente a desmentir varios videos en los que manipularon su imagen y su voz para atribuirle comentarios contra los inmigrantes. ¿Qué dicen los videos falsos de Adamari López? En uno de los videos creados con inteligencia artificial se escucha una voz atribuida falsamente a Adamari diciendo: “Si a mí me echan de mi trabajo en la televisión por culpa de los inmigrantes, me voy a trabajar del ICE para sacarlos a toditos”. La declaración no es real. De acuerdo con la propia conductora, se trata de contenido manipulado con IA y esas palabras nunca fueron pronunciadas por ella. Otro video presenta a un supuesto inmigrante afirmando que una mujer lo contrató para realizar un trabajo y posteriormente habría llamado a agentes de inmigración para evitar pagarle. En la pieza colocan una imagen de Adamari, vinculándola falsamente con la historia.

Adamari López niega haber llamado a ICE #inmigrantes #mexico ♬ original sound – Daily Mail @heynews71 Adamari Lopez Habla del ICE y los inmigrantes mexicanos #usa Según People en Español, Adamari recurrió a sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre el contenido y explicar que su imagen y voz habían sido utilizadas sin corresponder a hechos reales. “Quiero ser muy clara, estos videos no son reales y estas palabras y acciones no son mías y nunca han ocurrido ni en mi hogar ni de mi parte”, expresó la co-conductora de Desiguales. La puertorriqueña explicó que uno de los montajes asegura que supuestamente llamó a la policía y a agentes federales de inmigración para evitar pagarle a una empleada doméstica. Adamari aseguró que no conoce a esa persona y que nunca trabajó para ella. “Jamás haría eso”, afirmó al referirse específicamente a las piezas que la presentan llamando a inmigración contra miembros de la comunidad hispana. También destacó el respaldo que ha recibido de ese público a lo largo de su carrera.

Adamari López videos falsos: Advierte que la desinformación puede causar problemas @ultimanoticia1 Adamaris López polémica con supuesto trabajador inmigrante que entregó a migración ♬ son original – jeannette faida La presentadora dijo sentirse especialmente preocupada porque este tipo de publicaciones puede provocar “miedo, confusión y desinformación dentro de nuestra comunidad”. Adamari también pidió comprobar el origen de cualquier contenido antes de compartirlo. “Por favor, no crean ni compartan todo lo que ven en las redes sociales sin antes verificar de dónde vienen”, señaló. La conductora aseguró que esta situación llegó más lejos que otros episodios similares y por eso consideró necesario pronunciarse. “Esto fue muchísimo más allá de lo que ha ocurrido antes y había que decirlo y detenerlo”, expresó, según People en Español.