Imelda Tuñón rompe el silencio: admite estar “fastidiada” y redefine su postura ante Maribel Guardia

Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia

Conflicto familiar mediático

Custodia y herencia en disputa

La relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se transformó en un conflicto público que ha ocupado titulares durante más de un año.

Pues, lo que comenzó como una convivencia cercana, terminó por fracturarse a inicios de 2025, cuando Guardia emprendió acciones legales argumentando que el menor estaba en riesgo por una supuesta adicción de Tuñón.

Imelda negó tajantemente dichas acusaciones, pero el proceso derivó en la separación temporal de su hijo durante poco más de un mes, episodio que marcó un punto de quiebre definitivo entre ambas.

A partir de entonces, se sumaron nuevas tensiones: disputas por la custodia, declaraciones cruzadas y cuestionamientos en torno al testamento de Julián Figueroa, que nombra a su hijo como heredero universal y que Tuñón calificó como apócrifo, iniciando una impugnación legal.

Declaraciones, filtraciones y un vínculo cada vez más distante

El enfrentamiento se intensificó con nuevas declaraciones públicas y filtraciones que ampliaron la polémica más allá del ámbito familiar, generando un debate constante en medios y redes sociales.

Imelda hizo señalamientos que pusieron en duda la causa del fallecimiento de Julián Figueroa y también salió a la luz un audio en el que presuntamente se refería a un tema delicado relacionado con José Manuel Figueroa.

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En medio de esta escalada, Maribel Guardia fue removida como tutora legal del menor, función que ahora ocupa Addis Tuñón, presentadora de televisión y familiar de Imelda, lo que modificó el panorama legal del caso.

Estos episodios profundizaron la distancia entre ambas mujeres, alimentando especulaciones sobre una posible reconciliación que, hasta ahora, no se ha concretado públicamente.