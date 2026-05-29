Imelda Tuñón rompe el silencio: admite estar “fastidiada” y redefine su postura ante Maribel Guardia
Publicado el29/05/2026 a las 10:03
- Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia
- Conflicto familiar mediático
- Custodia y herencia en disputa
La relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se transformó en un conflicto público que ha ocupado titulares durante más de un año.
Pues, lo que comenzó como una convivencia cercana, terminó por fracturarse a inicios de 2025, cuando Guardia emprendió acciones legales argumentando que el menor estaba en riesgo por una supuesta adicción de Tuñón.
Imelda negó tajantemente dichas acusaciones, pero el proceso derivó en la separación temporal de su hijo durante poco más de un mes, episodio que marcó un punto de quiebre definitivo entre ambas.
A partir de entonces, se sumaron nuevas tensiones: disputas por la custodia, declaraciones cruzadas y cuestionamientos en torno al testamento de Julián Figueroa, que nombra a su hijo como heredero universal y que Tuñón calificó como apócrifo, iniciando una impugnación legal.
Declaraciones, filtraciones y un vínculo cada vez más distante
El enfrentamiento se intensificó con nuevas declaraciones públicas y filtraciones que ampliaron la polémica más allá del ámbito familiar, generando un debate constante en medios y redes sociales.
Imelda hizo señalamientos que pusieron en duda la causa del fallecimiento de Julián Figueroa y también salió a la luz un audio en el que presuntamente se refería a un tema delicado relacionado con José Manuel Figueroa.
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En medio de esta escalada, Maribel Guardia fue removida como tutora legal del menor, función que ahora ocupa Addis Tuñón, presentadora de televisión y familiar de Imelda, lo que modificó el panorama legal del caso.
Estos episodios profundizaron la distancia entre ambas mujeres, alimentando especulaciones sobre una posible reconciliación que, hasta ahora, no se ha concretado públicamente.
“Ya me fastidié de hablar del tema”: el nuevo mensaje de Imelda
En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Imelda Tuñón dejó claro que el desgaste emocional ha sido significativo y que su prioridad es cerrar este capítulo mediático.
“Si yo ya me fastidié de hablar del tema, yo creo que ya todo el mundo se fastidió de hablar del tema. Son temas desgastantes y que ni siquiera he hablado yo. A la gente no la vas a convencer de algo. Sea yo, sea Maribel… es muy exhaustivo”, expresó.
Sus palabras fueron interpretadas como un intento de alejarse del escándalo, aunque sin confirmar un acercamiento con su exsuegra, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el futuro de la relación.
Lejos de centrarse en la confrontación, la joven enfatizó que su atención está puesta en su hijo y en el proceso de duelo que aún enfrenta tras la pérdida de su padre.
“¡Me fastidio! Cómo la gente no se harta” 🙄: Imelda Tuñón confiesa que ya está cansada de los comentarios sobre la polémica con Maribel Guardia. 💥 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/TSFkKSqYlP
— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 26, 2026
La prioridad: el bienestar de su hijo
Imelda explicó que la vivencia del menor frente a la muerte de Julián Figueroa es distinta a la de los adultos y que su responsabilidad es acompañarlo en esa etapa.
“Él no lo recuerda como lo recuerdan los adultos. Para los adultos fue una tragedia… padrísimo que le diga a todos sus amigos: ‘Es que también este día cumple años mi papá’”, comentó, reflejando la sensibilidad con la que aborda el tema.
Si bien aseguró que buscará mantenerse al margen de nuevas controversias, no dio señales claras de un proceso de reconciliación con Maribel Guardia, algo que parte del público esperaba.
Por ahora, el conflicto parece entrar en una fase menos confrontativa en lo mediático, pero sin un anuncio formal que confirme que las diferencias entre ambas hayan quedado atrás.