Trump elimina regla que revelaba muertes de migrantes tras salir de ICE
Publicado el05/06/2026 a las 12:22
- Trump elimina política de ICE
- Récord de muertes migrantes
- Crecen críticas por detenciones
La Administración del presidente Donald Trump eliminará una política que obligaba a las autoridades migratorias a contabilizar ciertas muertes ocurridas después de la liberación de personas detenidas.
La decisión fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la agencia EFE.
La norma había sido adoptada en 2021 durante el Gobierno de Joe Biden.
Trump elimina regla implementada por Biden sobre muertes de migrantes
En medio de un mayor escrutinio, ICE dijo que dejará de informar las muertes de detenidos recién liberados https://t.co/xVOR7gkD0Y
— CNN en Español (@CNNEE) June 5, 2026
Su objetivo era que el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) reportara al Congreso los fallecimientos de personas que murieran dentro de los 30 días posteriores a su liberación.
Además, la política exigía investigar las causas de esos decesos, según Efe.
Por qué importa: La medida llega en un momento de creciente escrutinio sobre las condiciones en los centros de detención migratoria.
También coincide con un aumento en las muertes registradas bajo custodia de las autoridades migratorias.
DHS defiende el cambio como una medida de sentido común
La Administración de Trump ha eliminado una política que obligaba al ICE a investigar y reportar los fallecimientos de migrantes tras su liberación
— EL PAÍS México (@elpaismexico) June 5, 2026
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la eliminación de la política señalando que el Gobierno deja de ser responsable una vez que una persona ya no permanece bajo custodia.
Según un portavoz de DHS consultado por EFE, cuando un individuo ya no está detenido, las autoridades no tienen obligación de monitorear su estado.
«Esto es de sentido común», afirmó el funcionario.
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El portavoz añadió que el Gobierno no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia.
A pesar del cambio, DHS sostuvo que ICE continuará comprometido con la transparencia respecto a las muertes de personas detenidas.
Según la dependencia, la nueva directriz establece procedimientos para notificar, revisar e informar oportunamente los fallecimientos ocurridos mientras una persona permanece bajo custodia.
Las muertes bajo custodia alcanzan niveles históricos
La decisión se produce mientras las cifras de fallecimientos bajo custodia migratoria continúan generando preocupación.
Durante 2025, el primer año del actual Gobierno de Trump, murieron 32 personas bajo custodia de ICE.
De acuerdo con la información disponible, se trata de la cifra más alta registrada en más de dos décadas.
Los datos de este año apuntan a que el récord podría ser superado.
En los primeros seis meses ya se han contabilizado 29 muertes.
Además, un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que la tasa de mortalidad bajo custodia de ICE aumentó después de varios años de descenso.
Estudio vincula aumento de muertes con problemas de supervisión
El informe señala que el incremento de la mortalidad coincide con varios factores.
Entre ellos menciona interrupciones en los mecanismos de supervisión.
También destaca la rápida expansión de la capacidad de detención.
El estudio agrega que este crecimiento ha estado acompañado por denuncias de hacinamiento.
Asimismo, menciona posibles retrasos en la atención médica para las personas detenidas.
Durante años, organizaciones promigrantes han documentado casos de personas que fallecen poco tiempo después de recuperar su libertad.
Uno de los casos más recientes ocurrió en California.
Un hombre de 44 años murió en marzo pocas semanas después de haber sido liberado del centro de detención Adelanto.
Según relataron sus familiares a medios locales, Irvin Cruz-Nape había reportado dolor de pecho y síntomas similares a un paro cardíaco mientras permanecía detenido.
Sus allegados sostuvieron que los guardias del centro no le brindaron atención médica.
La eliminación de la política de reportes ocurre mientras continúan las críticas de grupos de derechos humanos y sectores de la oposición sobre las condiciones dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.