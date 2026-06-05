Trump elimina regla que revelaba muertes de migrantes tras salir de ICE

Trump elimina política de ICE

Récord de muertes migrantes

Crecen críticas por detenciones

La Administración del presidente Donald Trump eliminará una política que obligaba a las autoridades migratorias a contabilizar ciertas muertes ocurridas después de la liberación de personas detenidas.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la agencia EFE.

La norma había sido adoptada en 2021 durante el Gobierno de Joe Biden.

Trump elimina regla implementada por Biden sobre muertes de migrantes

En medio de un mayor escrutinio, ICE dijo que dejará de informar las muertes de detenidos recién liberados https://t.co/xVOR7gkD0Y — CNN en Español (@CNNEE) June 5, 2026

Su objetivo era que el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) reportara al Congreso los fallecimientos de personas que murieran dentro de los 30 días posteriores a su liberación.

Además, la política exigía investigar las causas de esos decesos, según Efe.

Por qué importa: La medida llega en un momento de creciente escrutinio sobre las condiciones en los centros de detención migratoria.

También coincide con un aumento en las muertes registradas bajo custodia de las autoridades migratorias.