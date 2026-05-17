Elecciones en Georgia 2026: ¿Quién es Mike Collins y qué propone?

Busca llegar al Senado

Polémicas por inmigración

Fuerte presencia en redes Mike Collins anunció oficialmente su candidatura al Senado el 27 de julio de 2025, presentándose como un aliado cercano del presidente Donald Trump y como defensor de políticas migratorias más estrictas. Republicano de Georgia, Collins actualmente ocupa un asiento en la Cámara de Representantes por el Distrito 10 y ahora intenta llegar al Senado enfrentando al senador demócrata Jon Ossoff. Durante su campaña, Collins ha utilizado incluso videos creados con inteligencia artificial para atacar políticamente a sus rivales. Uno de ellos mostraba una versión falsa de Ossoff defendiendo el cierre parcial del gobierno federal de 2025. Otro video generado con IA mostraba a Collins como modelo publicitario usando jeans azules, haciendo referencia a un anuncio viral de American Eagle.

El empresario de Georgia construyó una compañía de transporte antes de entrar al Congreso Collins nació y creció en Jackson, Georgia. Estudió negocios en la Universidad Estatal de Georgia y, junto a su esposa Leigh Ann, fundó una empresa de transporte de carga en la década de los noventa. La compañía terminó creciendo hasta emplear a más de 100 personas en Georgia y transportar mercancía por todo Estados Unidos. Antes de llegar al Congreso, Collins también participó en organizaciones empresariales y financieras. Fue presidente de una importante cooperativa de crédito en Georgia y encabezó la Cámara de Comercio de su comunidad local. En el plano personal, Collins proviene de una familia con trayectoria política. Su padre, Mac Collins, fue representante federal por Georgia entre 1993 y 2005. Mike Collins y su esposa tienen tres hijos y cuatro nietos.

El historial de votos de Mike Collins refleja una línea republicana dura Desde que llegó al Congreso en 2023, Collins ha respaldado iniciativas alineadas con el ala conservadora republicana. Entre sus posiciones más visibles se encuentra su apoyo a la investigación de juicio político contra Joe Biden y su impulso a medidas migratorias más severas. Collins presentó la llamada “RAZOR Act”, un proyecto que buscaba impedir que autoridades federales retiraran el alambre de púas instalado por Texas en la frontera con México. También impulsó la conocida “Ley Laken Riley”, legislación que obliga a ICE a detener inmigrantes indocumentados acusados de robo. La propuesta terminó siendo aprobada y firmada por el presidente Trump en enero de 2025. En política internacional, Collins apoyó ayuda militar para Israel tras los ataques del 7 de octubre, aunque votó en contra de financiamiento militar para Ucrania.

Las posturas de Mike Collins sobre inmigración han generado fuertes críticas Gran parte de las controversias alrededor de Collins se relacionan con inmigración y redes sociales. En febrero de 2024, luego de que un migrante fuera liberado sin fianza en Nueva York tras ser acusado de atacar a un policía, Collins escribió en X que el inmigrante debía recibir “un boleto en Pinochet Air para un paseo gratis en helicóptero de regreso”. La frase hacía referencia a los llamados “vuelos de la muerte” ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Posteriormente, las autoridades determinaron que el migrante había sido identificado erróneamente y fue exonerado. Collins también ha sido criticado por publicaciones relacionadas con protestas pro palestinas. Durante manifestaciones universitarias en 2024 escribió:

“No estoy seguro de lo que están haciendo allá en el norte, pero aquí no les damos tiempo para instalar campamentos. ¡Tasers listos para aturdir!” El mensaje iba acompañado de videos de operativos policiales en Atlanta. En otra publicación celebró acciones de contramanifestantes en la Universidad de Mississippi diciendo: “La Universidad de Mississippi está encargándose del asunto”. Los comentarios y memes de Mike Collins alimentan su imagen polémica

Collins mantiene una estrategia política fuertemente ligada a redes sociales y memes. Incluso llegó a declarar: “Los comunicados de prensa están fuera, los memes están de moda”. Tras el atentado contra Donald Trump en julio de 2024, Collins publicó sin pruebas que Joe Biden había “dado la orden” para el ataque y pidió presentar cargos en su contra. Además, en el aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero, Collins describió a los participantes como “abuelas pacíficas” y “manifestantes pacíficos”. Más recientemente, en mayo de 2026, comparó el cierre de un restaurante Steak ’n Shake en el Capitolio y la apertura de un restaurante halal con “el equivalente a la conquista musulmana de Jerusalén en el siglo VII”.