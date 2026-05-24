Senador por Nueva Jersey advierte colapso demócrata rumbo a elecciones

Cory Booker pidió un nuevo liderazgo para el Partido Demócrata tras la publicación del informe sobre la derrota electoral de 2024.

Booker exige nuevo liderazgo

DNC enfrenta crisis interna

Demócratas buscan renovación urgente Faltan menos de seis meses para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El senador demócrata Cory Booker lanzó una advertencia sobre el futuro del Partido Demócrata y su liderazgo actual. Partido Demócrata enfrenta crisis interna Cory Booker says Democrats are ‘desperate’ for fresh leaders https://t.co/7ZdySFlRZO — USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 24, 2026 Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista con Jake Tapper en el programa “State of the Union” de CNN, transmitido el domingo 24 de mayo. Booker aseguró que el partido necesita “desesperadamente un nuevo liderazgo”, según USA Today. También afirmó que el momento político exige una nueva visión dentro del Partido Demócrata.

Cory Booker exige renovación generacional Booker says Democratic Party ‘desperately needs new leadership’https://t.co/Iitg5azL6c — The Hill (@thehill) May 24, 2026 El senador por Nueva Jersey dijo que el partido debe enfocarse nuevamente en la gente. “Debemos centrarnos en la gente”, declaró Booker durante la entrevista. Según el legislador, los votantes están pasando por momentos difíciles y esperan respuestas claras de sus representantes. Booker mencionó a varios demócratas que considera parte del futuro político del partido. Entre ellos nombró al senador Jon Ossoff, de Georgia. TE PUEDE INTERESAR: DHS pone en alerta a comediante por burlarse de ICE También destacó a James Talarico, aspirante al Senado por Texas. Además, mencionó a Roy Cooper, exgobernador de Carolina del Norte y actual candidato al Senado. Booker afirmó que estos líderes representan una política más cercana a las necesidades de la población. “La gente está sufriendo, la gente está pasando por momentos difíciles”, expresó. También dijo que esos políticos están demostrando una visión diferente del liderazgo. Según Booker, los ciudadanos apoyarán a quienes demuestren preocupación genuina por sus problemas diarios. El senador añadió que actualmente existe una falta de confianza hacia el aparato partidista. “No se puede liderar al pueblo si no confía en uno”, sostuvo.

Booker evita respaldar directamente a Schumer Durante la entrevista, Booker fue cuestionado sobre si aún mantiene confianza en el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El senador evitó responder directamente. En cambio, criticó las discusiones internas dentro del partido. Booker señaló que los demócratas deberían enfocarse en los problemas que afectan a los estadounidenses. “Estoy cansado de todas estas intrigas políticas partidistas”, declaró. También afirmó que hablar constantemente de conflictos internos beneficia políticamente a los republicanos. “Lo que hará felices a los republicanos es que en el Partido Demócrata hablemos de nosotros mismos”, dijo. Las declaraciones del domingo recuerdan comentarios similares realizados por Booker en marzo. En aquella ocasión apareció en el programa “Meet the Press”. Durante esa entrevista promovía su libro “Stand”. Ahí también defendió la necesidad de una “renovación generacional” dentro del Partido Demócrata. Booker consideró que ese cambio sería necesario para enfrentar la creciente polarización política en Estados Unidos.