Jueza federal bloquea fondo de $1,800 millones para aliados de Trump investigados por la Justicia

Jueza bloquea fondo millonario.

Beneficiaría aliados de Trump.

Crece polémica en Washington.

Una jueza federal de Virginia ordenó suspender temporalmente un polémico fondo de casi 1,800 millones de dólares impulsado por la Administración del presidente Donald Trump para beneficiar a personas que, según el Gobierno, fueron objeto de una persecución política durante la gestión de Joe Biden.

La decisión judicial representa un nuevo obstáculo para una medida que ha generado críticas dentro y fuera del Congreso por el posible uso de recursos públicos en favor de aliados políticos del mandatario.

La jueza ordena congelar todas las operaciones del fondo

La jueza Leonie Brinkema emitió una orden que impide al Gobierno avanzar en cualquier aspecto relacionado con el llamado “Fondo contra la Instrumentalización”.

La resolución establece que la Administración no puede realizar acciones vinculadas con la creación ni el funcionamiento del programa mientras se analiza la demanda presentada para detenerlo.

La prohibición incluye la transferencia de recursos, la evaluación de solicitudes de compensación y cualquier desembolso de dinero. De esta forma, el fondo queda completamente paralizado al menos de manera temporal.

En el documento judicial, consultado por EFE, Brinkema explicó que la medida busca evitar que los recursos sean distribuidos antes de que los tribunales determinen la legalidad del programa.

La magistrada considera que este bloqueo tiene como objetivo “asegurar que no se desembolsen fondos de manera irreversible mientras se encuentra pendiente la moción de los demandantes”.