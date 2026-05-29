Jueza federal bloquea fondo de $1,800 millones para aliados de Trump investigados por la Justicia
Publicado el29/05/2026 a las 07:27
- Jueza bloquea fondo millonario.
- Beneficiaría aliados de Trump.
- Crece polémica en Washington.
Una jueza federal de Virginia ordenó suspender temporalmente un polémico fondo de casi 1,800 millones de dólares impulsado por la Administración del presidente Donald Trump para beneficiar a personas que, según el Gobierno, fueron objeto de una persecución política durante la gestión de Joe Biden.
La decisión judicial representa un nuevo obstáculo para una medida que ha generado críticas dentro y fuera del Congreso por el posible uso de recursos públicos en favor de aliados políticos del mandatario.
La jueza ordena congelar todas las operaciones del fondo
La jueza Leonie Brinkema emitió una orden que impide al Gobierno avanzar en cualquier aspecto relacionado con el llamado “Fondo contra la Instrumentalización”.
La resolución establece que la Administración no puede realizar acciones vinculadas con la creación ni el funcionamiento del programa mientras se analiza la demanda presentada para detenerlo.
La prohibición incluye la transferencia de recursos, la evaluación de solicitudes de compensación y cualquier desembolso de dinero. De esta forma, el fondo queda completamente paralizado al menos de manera temporal.
En el documento judicial, consultado por EFE, Brinkema explicó que la medida busca evitar que los recursos sean distribuidos antes de que los tribunales determinen la legalidad del programa.
La magistrada considera que este bloqueo tiene como objetivo “asegurar que no se desembolsen fondos de manera irreversible mientras se encuentra pendiente la moción de los demandantes”.
La batalla legal continuará en junio
La suspensión no representa todavía una decisión definitiva sobre el futuro del fondo.
Sin embargo, la jueza fijó una audiencia para el próximo 12 de junio, fecha en la que escuchará los argumentos de ambas partes antes de decidir si la paralización debe mantenerse durante más tiempo.
El caso podría convertirse en una importante prueba legal sobre los límites del poder ejecutivo para destinar recursos públicos a programas con implicaciones políticas tan sensibles.
Mientras tanto, la orden judicial mantiene congelada una iniciativa que había sido presentada por el Gobierno como una forma de reparar presuntos abusos cometidos contra personas investigadas durante la administración anterior.
El origen del fondo está ligado a una disputa con el IRS
La creación del fondo surgió como parte de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía para resolver una demanda presentada por Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El presidente había denunciado la filtración a medios de comunicación de información relacionada con sus declaraciones tributarias.
Como resultado de las negociaciones, Trump retiró la demanda, mientras que el acuerdo contempló la creación del mecanismo de compensación.
Según informó el Departamento de Justicia, ni Trump ni sus familiares recibirán pagos directos derivados de este programa.
La dependencia precisó que el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como la Organización Trump, obtendrán únicamente “una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo”.
Beneficiarios potenciales generan una fuerte controversia
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Uno de los aspectos más polémicos del fondo es que entre los posibles beneficiarios figuran personas condenadas por participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Precisamente, dos agentes que estuvieron presentes durante los disturbios presentaron la demanda que llevó a la suspensión temporal del programa.
En su recurso judicial calificaron la iniciativa como una “farsa corrupta” y como un “fondo para gastos discrecionales con dinero de los contribuyentes para financiar a los insurrectos y a grupos paramilitares”.
La controversia también se trasladó al Congreso, donde legisladores demócratas y un grupo cada vez mayor de republicanos buscan establecer restricciones para impedir que recursos públicos terminen beneficiando a aliados políticos o donantes vinculados al presidente Trump.
El debate político sigue creciendo en Washington
La decisión judicial llega en un momento en que el fondo ya se había convertido en un tema de fuerte confrontación política en Washington.
Los críticos sostienen que la iniciativa podría sentar un precedente preocupante sobre el uso de dinero de los contribuyentes para compensar a personas vinculadas a causas de alto perfil político.
Los defensores del programa, en cambio, argumentan que busca reparar casos de persecución gubernamental.
Por ahora, el futuro del fondo permanece en manos de la Justicia federal, que deberá determinar en las próximas semanas si la medida puede seguir adelante o si enfrenta obstáculos legales insalvables.
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FUENTE: EFE