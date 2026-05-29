Votantes hispanos lanzan advertencia a los políticos: economía, vivienda y seguridad definirán su voto

A pocos meses de las elecciones de medio término de 2026, una nueva encuesta nacional de UnidosUS revela que la economía continúa siendo el principal factor que influirá en el voto hispano.

Aunque la inflación ha disminuido respecto a los máximos registrados en años anteriores, la mayoría de los encuestados afirma que el costo de vida sigue afectando sus finanzas diarias.

Por qué importa: Los votantes hispanos representan uno de los grupos electorales con mayor crecimiento en Estados Unidos y podrían desempeñar un papel decisivo.

La encuesta muestra que las preocupaciones económicas continúan dominando la conversación política dentro de esta comunidad.

La economía sigue siendo la principal preocupación de hispanos en EEUU.

Según el sondeo bipartidista realizado para UnidosUS, el 83% de los votantes hispanos considera que la economía es una preocupación importante.

El dato refleja que, más allá de los indicadores nacionales, muchas familias continúan sintiendo presión en su presupuesto mensual.

Las principales preocupaciones económicas identificadas por los encuestados incluyen: