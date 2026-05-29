Beneficios SSI de hasta $1,491 llegan el próximo lunes 01/06
Publicado el29/05/2026 a las 04:26
Junio comenzará con una fecha importante para millones de beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).
- La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el próximo lunes 1 de junio se realizará el depósito correspondiente a este beneficio destinado a personas con recursos e ingresos limitados.
Por qué importa: Para más de 7.5 millones de beneficiarios, el cheque mensual representa una fuente esencial de ingresos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación, transporte y medicamentos.
El calendario del SSI ya tiene fecha confirmada para junio
A diferencia de otros beneficios administrados por el Seguro Social, el SSI mantiene una regla sencilla: los pagos se realizan el primer día de cada mes.
Esto significa que el depósito correspondiente a junio estará disponible el lunes 1 de junio para los beneficiarios elegibles.
El programa está diseñado para apoyar principalmente a:
- Adultos mayores con recursos limitados
- Personas con discapacidades
- Ciudadanos con bajos ingresos
Para muchos hogares, este ingreso funciona como una base financiera que permite afrontar gastos esenciales desde el inicio del mes.
El monto máximo de beneficios SSI de junio puede llegar a $1,491
La cantidad que recibe cada beneficiario varía según su situación económica y familiar.
Para 2026, los montos máximos establecidos son:
- Hasta $994 mensuales para una persona.
- Hasta $1,491 mensuales para una pareja elegible.
Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben el monto completo.
La SSA evalúa distintos factores para determinar el pago final, incluyendo ingresos laborales, otras fuentes de dinero disponibles y condiciones de vivienda.
Por esa razón, dos personas que participan en el mismo programa pueden recibir cantidades diferentes cada mes.
Tus ingresos podrían reducir el beneficio del SSI
Uno de los aspectos más importantes del SSI es que funciona como un programa basado en necesidades económicas.
Cuando una persona obtiene ingresos por trabajo, el beneficio puede disminuir.
Según las reglas de la SSA:
- Por cada $2 obtenidos mediante trabajo, el beneficio puede reducirse aproximadamente $1.
- También se consideran ingresos provenientes de trabajo independiente o cualquier actividad remunerada.
Además, los ingresos que no provienen del empleo también influyen en el cálculo.
Entre ellos se encuentran:
- Beneficios por discapacidad
- Pagos por desempleo
- Pensiones
- Otros ingresos regulares
Si el beneficiario está casado, los ingresos del cónyuge también pueden afectar la cantidad final que recibe.
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El cheque llega en medio de aumento de precios en EE.UU.
Aunque los ajustes por costo de vida buscan mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios, muchos adultos mayores continúan enfrentando desafíos para cubrir sus gastos mensuales.
Los aumentos en alimentos, vivienda, seguros y medicamentos han llevado a numerosos hogares a revisar sus presupuestos y priorizar gastos esenciales.
- Entre las estrategias más utilizadas se encuentran la reducción de gastos discrecionales, la comparación de precios en supermercados y la búsqueda de descuentos disponibles para adultos mayores.
Lo que viene: Después del depósito del 1 de junio, el calendario del Seguro Social continuará con los pagos regulares correspondientes a jubilados y otros beneficiarios durante el resto del mes.
Para millones de personas que dependen del SSI, este ingreso seguirá siendo una pieza fundamental para mantener estabilidad financiera en un entorno económico que continúa exigiendo una planificación cuidadosa.