Beneficios SSI de hasta $1,491 llegan el próximo lunes 01/06

Junio comenzará con una fecha importante para millones de beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el próximo lunes 1 de junio se realizará el depósito correspondiente a este beneficio destinado a personas con recursos e ingresos limitados.

Por qué importa: Para más de 7.5 millones de beneficiarios, el cheque mensual representa una fuente esencial de ingresos para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación, transporte y medicamentos.

El calendario del SSI ya tiene fecha confirmada para junio

A diferencia de otros beneficios administrados por el Seguro Social, el SSI mantiene una regla sencilla: los pagos se realizan el primer día de cada mes.

Esto significa que el depósito correspondiente a junio estará disponible el lunes 1 de junio para los beneficiarios elegibles.

El programa está diseñado para apoyar principalmente a:

Adultos mayores con recursos limitados

Personas con discapacidades

Ciudadanos con bajos ingresos

Para muchos hogares, este ingreso funciona como una base financiera que permite afrontar gastos esenciales desde el inicio del mes.