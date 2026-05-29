Cómo amaneció el precio del dólar en México hoy viernes 29/05
Publicado el29/05/2026 a las 03:06
El cierre de mayo llega con un panorama de relativa calma para el dólar en gran parte de América Latina.
- Aunque hubo pequeños ajustes en algunos mercados, la moneda estadounidense mostró movimientos leves este viernes 29 de mayo.
Por qué importa: Cuando el dólar se mantiene estable, las familias y empresas tienen más previsibilidad para planificar gastos y operaciones. Aunque los cambios diarios parezcan pequeños, una tendencia sostenida puede influir en precios, importaciones y decisiones financieras.
Cómo está el dólar en México hoy
La moneda estadounidense prácticamente no registró cambios relevantes durante la jornada.
Según datos oficiales del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en 17.3213 pesos por dólar, manteniendo la tendencia de estabilidad observada durante los últimos días.
Por su parte, el mercado cambiario mostró los siguientes valores:
- Compra: 16.9981 pesos
- Venta: 17.5652 pesos
Para millones de mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, una cotización estable permite anticipar con mayor facilidad cuánto dinero recibirán en pesos al momento de cambiar los dólares.
Banco Azteca ajusta ligeramente su cotización:
- Compra: $16.60
- Venta: $17.84
Estas variaciones suelen responder a estrategias comerciales propias de cada banco y no necesariamente reflejan cambios significativos en el mercado internacional.
Para quienes planean comprar o vender dólares, comparar cotizaciones entre diferentes instituciones puede representar una diferencia importante, especialmente en operaciones de mayor monto.
Colombia muestra una leve recuperación del dólar
En Colombia, el dólar registró un pequeño avance después de varias jornadas de fluctuaciones moderadas.
De acuerdo con el Banco de la República, la tasa oficial alcanzó los 3.646,629 pesos colombianos por dólar, mostrando una recuperación leve frente a registros recientes.
En Bogotá, las casas de cambio reportaron los siguientes valores:
- Compra: $3.630
- Venta: $3.740
Para quienes reciben remesas o realizan pagos internacionales, la diferencia sigue siendo relativamente pequeña en comparación con las variaciones observadas meses atrás.
República Dominicana continúa sin grandes cambios
Según el Banco Central de la República Dominicana, el dólar se mantuvo prácticamente sin variaciones este viernes.
La entidad informó las siguientes cotizaciones:
- Compra: RD$58.1458
- Venta: RD$58.5900
El comportamiento estable del tipo de cambio ha sido una de las características más visibles del mercado dominicano durante las últimas semanas.
Esto beneficia especialmente a sectores vinculados al turismo, las remesas y las importaciones, que suelen depender de movimientos previsibles en la moneda estadounidense.
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Lo que viene
Con el cierre del mes de mayo, los mercados cambiarios de México, Colombia y República Dominicana muestran un escenario de tranquilidad relativa.
- Aunque el dólar continúa reaccionando a factores económicos globales, este viernes predominó la estabilidad.
Los próximos movimientos dependerán de datos económicos internacionales, decisiones de política monetaria y expectativas de los inversionistas.