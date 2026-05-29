Cómo amaneció el precio del dólar en México hoy viernes 29/05

El cierre de mayo llega con un panorama de relativa calma para el dólar en gran parte de América Latina.

Aunque hubo pequeños ajustes en algunos mercados, la moneda estadounidense mostró movimientos leves este viernes 29 de mayo.

Por qué importa: Cuando el dólar se mantiene estable, las familias y empresas tienen más previsibilidad para planificar gastos y operaciones. Aunque los cambios diarios parezcan pequeños, una tendencia sostenida puede influir en precios, importaciones y decisiones financieras.

Cómo está el dólar en México hoy

La moneda estadounidense prácticamente no registró cambios relevantes durante la jornada.

Según datos oficiales del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio se ubicó en 17.3213 pesos por dólar, manteniendo la tendencia de estabilidad observada durante los últimos días.

Por su parte, el mercado cambiario mostró los siguientes valores:

Compra: 16.9981 pesos

Venta: 17.5652 pesos

Para millones de mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, una cotización estable permite anticipar con mayor facilidad cuánto dinero recibirán en pesos al momento de cambiar los dólares.