Casa Blanca evita responder sobre resultados médicos recientes de Trump
Publicado el28/05/2026 a las 15:59
- Trump espera informe médico
- Walter Reed bajo atención
- Casa Blanca sin resultados
La Casa Blanca mantiene bajo reserva los resultados del más reciente examen físico del presidente Donald Trump, realizado esta semana en el Hospital Militar Nacional Walter Reed, mientras continúan las preguntas sobre su estado de salud y la publicación oficial del informe médico.
El presidente aseguró públicamente que la evaluación médica transcurrió sin problemas y afirmó que todo salió “perfecto”, aunque hasta ahora no se ha difundido un resumen detallado de los resultados.
La falta de información oficial ocurre mientras crece el interés público sobre la salud del presidente, quien cumplirá 80 años el próximo mes y se ha sometido a varias revisiones médicas en el último año.
Casa Blanca retrasa informe médico de Trump
Segun CBS, la Casa Blanca no ha confirmado cuándo se publicará el resumen del examen físico realizado el martes en Walter Reed.
Un funcionario indicó únicamente que se espera un informe en los próximos días.
El propio Trump informó sobre su revisión médica a través de Truth Social.
“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed”, escribió el presidente.
“Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, añadió.
La visita incluyó, según la Casa Blanca, sus “revisiones dentales y médicas anuales de rutina”.
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El presidente también acudió recientemente a un dentista local en Florida.
Trump ya se había sometido a revisiones médicas en Walter Reed en abril y octubre del año pasado.
Sin embargo, la Casa Blanca evitó responder si el mandatario continuará realizándose chequeos médicos dos veces al año.
El examen de octubre ocurrió un sábado y el resumen médico se publicó dos días después.
Revisiones previas destacaron estado físico “excelente”
En evaluaciones anteriores, el médico presidencial Barbabella describió la salud física de Trump como “excelente”.
Durante el examen realizado en octubre, el médico aseguró que la edad cardíaca del presidente era aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica.
En diciembre, la Casa Blanca informó que Trump se sometió a pruebas de imagen avanzadas del abdomen y del sistema cardiovascular con fines preventivos.
Posteriormente, el presidente reconoció que no sabía exactamente qué estudios se le habían practicado durante aquella revisión.
Más tarde aclaró al Wall Street Journal que se había realizado una tomografía computarizada y no una resonancia magnética, como había afirmado inicialmente.
Las revisiones médicas del mandatario han recibido atención constante debido a su edad y a diversos episodios de salud observados públicamente en meses recientes.
Diagnóstico previo reveló insuficiencia venosa crónica
En julio, Trump fue visto públicamente con los tobillos hinchados, lo que generó preguntas sobre su estado físico.
Posteriormente, Barbabella explicó que el presidente fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.
El médico describió la condición como “benigna y común”.
Según explicó, esta afección ocurre cuando las venas de las piernas tienen dificultades para transportar sangre de regreso al corazón.
El memorando médico también indicó que la unidad médica de la Casa Blanca no encontró señales de trombosis venosa profunda u otras complicaciones graves.
Ese mismo documento abordó además la decoloración visible en una de las manos del presidente.
Barbabella atribuyó esos moretones al uso de aspirina y a los “frecuentes apretones de manos”.
Hasta el momento, la Casa Blanca mantiene pendiente la publicación oficial del resumen médico correspondiente al examen más reciente del presidente Donald Trump.