Casa Blanca evita responder sobre resultados médicos recientes de Trump

Trump espera informe médico

Walter Reed bajo atención

Casa Blanca sin resultados

La Casa Blanca mantiene bajo reserva los resultados del más reciente examen físico del presidente Donald Trump, realizado esta semana en el Hospital Militar Nacional Walter Reed, mientras continúan las preguntas sobre su estado de salud y la publicación oficial del informe médico.

El presidente aseguró públicamente que la evaluación médica transcurrió sin problemas y afirmó que todo salió “perfecto”, aunque hasta ahora no se ha difundido un resumen detallado de los resultados.

La falta de información oficial ocurre mientras crece el interés público sobre la salud del presidente, quien cumplirá 80 años el próximo mes y se ha sometido a varias revisiones médicas en el último año.

Casa Blanca retrasa informe médico de Trump



Segun CBS, la Casa Blanca no ha confirmado cuándo se publicará el resumen del examen físico realizado el martes en Walter Reed.

Un funcionario indicó únicamente que se espera un informe en los próximos días.

El propio Trump informó sobre su revisión médica a través de Truth Social.

“Acabo de terminar mi examen físico de seis meses en el Centro Médico Militar Walter Reed”, escribió el presidente.

“Todo salió PERFECTO. ¡Gracias a los excelentes médicos y al personal!”, añadió.

La visita incluyó, según la Casa Blanca, sus “revisiones dentales y médicas anuales de rutina”.

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El presidente también acudió recientemente a un dentista local en Florida.

Trump ya se había sometido a revisiones médicas en Walter Reed en abril y octubre del año pasado.

Sin embargo, la Casa Blanca evitó responder si el mandatario continuará realizándose chequeos médicos dos veces al año.

El examen de octubre ocurrió un sábado y el resumen médico se publicó dos días después.