DHS pone en alerta a comediante por burlarse de ICE
Publicado el24/05/2026 a las 10:24
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una alerta dirigida a fuerzas del orden de todo Estados Unidos sobre un comediante de Nashville.
La advertencia estaba relacionada con Ben Palmer, creador de un sitio satírico de denuncias migratorias que se volvió viral en redes sociales.
Por qué importa: La alerta refleja la preocupación de autoridades federales por páginas que aparentan ser canales oficiales relacionados con inmigración.
También abrió un debate sobre los límites entre sátira, suplantación y vigilancia gubernamental.
El DHS distribuyó una alerta sobre el comediante Ben Palmer
Ben Palmer set up a fake tip line that people could use to report anyone they thought was an undocumented immigrant.
What began as a comedy routine has become one of the most viral pieces of social satire during President Trump’s deportation campaign. https://t.co/HiWRCfAm4h
— The Washington Post (@washingtonpost) February 20, 2026
La oficina regional del DHS en Nashville emitió en febrero una alerta tipo “Bolo”, siglas utilizadas para “Be On the Lookout”.
El boletín fue compartido posteriormente por la policía estatal de Illinois con agencias policiales estatales y locales.
La organización Injustice Watch obtuvo la alerta mediante solicitudes de acceso a registros públicos.
No quedó claro cuántos otros departamentos policiales distribuyeron el documento federal.
La alerta llevaba el título “Suplantación de identidad en inmigración en línea”, según The Guardian.
El documento señalaba que Palmer “administra un sitio web satírico que simula ser un formulario de denuncia”.
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Según la alerta, el sitio funcionaba como mecanismo para reportar a presuntos inmigrantes indocumentados.
El boletín incluía capturas del sitio web y de su canal de YouTube.
En el momento de la captura, el canal tenía 807,000 suscriptores.
También aparecía una fotografía del comediante.
El sitio satírico se volvió viral en redes sociales
DHS issued a nationwide alert for this comedian — and he genuinely does not GAF pic.twitter.com/dRRdasQlnZ
— NowThis Impact (@nowthisimpact) May 22, 2026
Palmer creó un portal falso de denuncias migratorias relacionado con ICE.
El comediante publicó videos de llamadas con personas que creían estar denunciando inmigrantes ante autoridades reales.
Los videos acumularon millones de reproducciones en TikTok y YouTube.
El caso ganó notoriedad después de que The Washington Post publicara un perfil sobre Palmer.
La publicación ocurrió aproximadamente una semana después de emitida la alerta federal.
El artículo mencionó que una maestra de jardín de infantes denunció falsamente a padres de familia mediante el sitio satírico.
La mujer creyó que estaba contactando directamente al gobierno federal.
Aunque el sitio utiliza frases como “formulario de informe oficial”, Palmer nunca afirmó trabajar para ICE.
La política de privacidad del portal señala que el sitio existe “para fines de parodia”.
Palmer reaccionó con humor y preocupación
Casi al final del documento, el DHS reconoció que Palmer no representaba un peligro inmediato.
La alerta indicó que “por el momento, no parece haber ninguna amenaza directa para la vida o la infraestructura”.
Un portavoz del DHS aseguró que no existe una investigación contra Palmer.
También afirmó que el memorando era únicamente un documento interno con fines informativos.
Según el portavoz, las autoridades y civiles deben conocer posibles sitios o personas que aparenten ser agentes federales.
Palmer dijo que desconocía la existencia de la alerta hasta que un reportero de Injustice Watch se lo comentó.
El comediante consideró el documento como una especie de reconocimiento a su trabajo humorístico.
“Para ser honesto, para mí es lo mejor de ambos mundos”, afirmó Palmer.
Añadió que le parecía un “honor” que el DHS hubiera creado un documento sobre él.
Sin embargo, también expresó preocupación por la posibilidad de que la vigilancia pudiera escalar a algo más serio.
Darius Reeves, exdirector de una oficina de campo de ICE, explicó que los boletines Bolo suelen reservarse para amenazas graves.
Indicó que normalmente incluyen frases como “considerado armado y peligroso” o “acérquese con precaución”.
Reeves señaló que entendía las preocupaciones por una línea falsa de denuncias migratorias.
Aun así, dijo que le parecía “inusual” emitir una alerta de este tipo contra un comediante.