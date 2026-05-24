DHS pone en alerta a comediante por burlarse de ICE

DHS vigila sátira migratoria

Comediante viraliza falsas denuncias

ICE queda en polémica

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una alerta dirigida a fuerzas del orden de todo Estados Unidos sobre un comediante de Nashville.

La advertencia estaba relacionada con Ben Palmer, creador de un sitio satírico de denuncias migratorias que se volvió viral en redes sociales.

Por qué importa: La alerta refleja la preocupación de autoridades federales por páginas que aparentan ser canales oficiales relacionados con inmigración.

También abrió un debate sobre los límites entre sátira, suplantación y vigilancia gubernamental.

El DHS distribuyó una alerta sobre el comediante Ben Palmer

Ben Palmer set up a fake tip line that people could use to report anyone they thought was an undocumented immigrant. What began as a comedy routine has become one of the most viral pieces of social satire during President Trump’s deportation campaign. https://t.co/HiWRCfAm4h — The Washington Post (@washingtonpost) February 20, 2026

La oficina regional del DHS en Nashville emitió en febrero una alerta tipo “Bolo”, siglas utilizadas para “Be On the Lookout”.

El boletín fue compartido posteriormente por la policía estatal de Illinois con agencias policiales estatales y locales.

La organización Injustice Watch obtuvo la alerta mediante solicitudes de acceso a registros públicos.

No quedó claro cuántos otros departamentos policiales distribuyeron el documento federal.