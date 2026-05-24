Identifican al hombre abatido tras abrir fuego contra agentes en la Casa Blanca
Publicado el24/05/2026 a las 09:34
- Tiroteo cerca Casa Blanca
- Servicio Secreto respondió disparos
- Trump habló del atacante
La persona abatida tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca fue identificada como Nasire Best, de 21 años, según confirmó un policía.
El incidente ocurrió en las inmediaciones de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
De acuerdo con La Nación, Best ya tenía antecedentes relacionados con el Servicio Secreto antes del ataque del sábado.
Por qué importa: El caso encendió alertas de seguridad alrededor de la Casa Blanca por el historial previo del joven y su presunta obsesión con el complejo presidencial.
Nasire Best tenía antecedentes con el Servicio Secreto
Nasire Best, the 21-year-old man shot and killed by agents outside the White House on Saturday, had previous encounters with the Secret Service, court records show – including one occasion where he was involuntarily committed to a psychiatric hospital and another where local… pic.twitter.com/phRlw9pDGi
— CNN (@CNN) May 24, 2026
CNN reportó que en junio de 2025 Best protagonizó un incidente cerca de la Casa Blanca.
Según el medio, el joven bloqueó un carril de acceso a la residencia presidencial y terminó detenido.
Un mes después, en julio, Best volvió a ser arrestado.
En esa ocasión intentó entrar a un complejo de la residencia presidencial, de acuerdo con el reporte.
Un funcionario estadounidense indicó que el hombre también realizaba publicaciones alarmantes en redes sociales.
Según esa fuente, Best afirmaba ser “el verdadero” Osama bin Laden.
En otras ocasiones decía que era Dios, añadió el funcionario.
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Tras el ataque, otro funcionario detalló que el joven había sido identificado previamente como una persona con trastornos emocionales.
Además, señaló que anteriormente se le había impuesto una “orden de alejamiento”.
Donald Trump reaccionó al ataque cerca de la Casa Blanca
🚨 BREAKING: The White House shooter has been identified as 21-year-old Nasire Best
«Best,» which is a misleading last name, had previously attempted to INFILTRATE the White House MULTIPLE times, per USSS
He’s now at the coroner’s office in a bag.
Good riddance. pic.twitter.com/8J25NHoVzZ
— Nick Sortor (@nicksortor) May 24, 2026
El presidente Donald Trump agradeció la respuesta de los agentes del Servicio Secreto y las fuerzas del orden.
Trump aseguró que Best tenía un “historial violento y una posible obsesión” con la sede presidencial.
“Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca”, escribió Trump en Truth.
El mandatario añadió que el atacante “parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país”.
Hasta ahora, las autoridades no han informado detalles adicionales sobre posibles motivaciones.
Tampoco se han divulgado más datos sobre cómo logró acercarse armado a la zona.
El Servicio Secreto respondió tras los disparos
Según un comunicado preliminar del Servicio Secreto, Best sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar.
La versión oficial indica que los agentes respondieron al fuego inmediatamente.
Durante el intercambio de disparos, el joven resultó herido.
Posteriormente fue trasladado al hospital George Washington.
Las autoridades confirmaron que murió después de llegar al centro médico.
En medio del incidente, la corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, compartió un video en X.
La periodista dijo que escuchó lo que parecían “docenas de disparos”.
También explicó que se agachó para cubrirse mientras se generaba pánico en la zona.
Por separado, el Departamento de Policía Metropolitana informó en X que el Servicio Secreto trabajaba en la escena.
Además, pidió a la población evitar el área mientras continuaban las investigaciones.