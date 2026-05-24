Identifican al hombre abatido tras abrir fuego contra agentes en la Casa Blanca

Tiroteo cerca Casa Blanca

Servicio Secreto respondió disparos

Trump habló del atacante

La persona abatida tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca fue identificada como Nasire Best, de 21 años, según confirmó un policía.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con La Nación, Best ya tenía antecedentes relacionados con el Servicio Secreto antes del ataque del sábado.

Por qué importa: El caso encendió alertas de seguridad alrededor de la Casa Blanca por el historial previo del joven y su presunta obsesión con el complejo presidencial.

Nasire Best tenía antecedentes con el Servicio Secreto

Nasire Best, the 21-year-old man shot and killed by agents outside the White House on Saturday, had previous encounters with the Secret Service, court records show – including one occasion where he was involuntarily committed to a psychiatric hospital and another where local… pic.twitter.com/phRlw9pDGi — CNN (@CNN) May 24, 2026

CNN reportó que en junio de 2025 Best protagonizó un incidente cerca de la Casa Blanca.

Según el medio, el joven bloqueó un carril de acceso a la residencia presidencial y terminó detenido.

Un mes después, en julio, Best volvió a ser arrestado.

En esa ocasión intentó entrar a un complejo de la residencia presidencial, de acuerdo con el reporte.