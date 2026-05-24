Servicio Secreto abate a hombre armado tras ataque cerca de la Casa Blanca

Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Servicio Secreto abatió sospechoso

Trump estaba en complejo

Un tiroteo registrado la tarde del sábado cerca de la Casa Blanca dejó dos personas heridas, incluido el sospechoso armado, y provocó un cierre preventivo del complejo presidencial en Washington.

Según medios estadounidenses y reportes del Servicio Secreto, el incidente ocurrió en una intersección cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a pocos metros de la residencia presidencial.

El hecho ocurrió mientras periodistas cubrían en el Jardín Norte de la Casa Blanca información relacionada con un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán anunciado horas antes por el presidente Donald Trump.

La situación generó momentos de tensión entre reporteros, personal de seguridad y funcionarios que se encontraban dentro del complejo.

Servicio Secreto respondió a hombre armado

Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026



Agentes del Servicio Secreto respondieron a reportes sobre un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca.

De acuerdo con CNN, se efectuaron entre 15 y 30 disparos cerca de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW.

El Servicio Secreto informó en un comunicado publicado en X que el sospechoso se acercó a un puesto de control de seguridad poco antes de las 6:00 de la tarde hora local.

Según la agencia federal, el individuo sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar contra los agentes.

Los oficiales respondieron abriendo fuego contra el sospechoso.

El hombre fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

Durante el intercambio de disparos, un transeúnte también resultó herido.

CNN reportó que esa persona se encontraría en estado crítico.

El Servicio Secreto aseguró que ninguno de los agentes involucrados resultó herido durante el incidente.

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, confirmó que Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca cuando ocurrió el tiroteo.