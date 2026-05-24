Servicio Secreto abate a hombre armado tras ataque cerca de la Casa Blanca
Publicado el24/05/2026 a las 06:54
- Tiroteo cerca de la Casa Blanca
- Servicio Secreto abatió sospechoso
- Trump estaba en complejo
Un tiroteo registrado la tarde del sábado cerca de la Casa Blanca dejó dos personas heridas, incluido el sospechoso armado, y provocó un cierre preventivo del complejo presidencial en Washington.
Según medios estadounidenses y reportes del Servicio Secreto, el incidente ocurrió en una intersección cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a pocos metros de la residencia presidencial.
El hecho ocurrió mientras periodistas cubrían en el Jardín Norte de la Casa Blanca información relacionada con un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán anunciado horas antes por el presidente Donald Trump.
La situación generó momentos de tensión entre reporteros, personal de seguridad y funcionarios que se encontraban dentro del complejo.
Servicio Secreto respondió a hombre armado
Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU
— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026
Agentes del Servicio Secreto respondieron a reportes sobre un hombre armado en las inmediaciones de la Casa Blanca.
De acuerdo con CNN, se efectuaron entre 15 y 30 disparos cerca de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW.
El Servicio Secreto informó en un comunicado publicado en X que el sospechoso se acercó a un puesto de control de seguridad poco antes de las 6:00 de la tarde hora local.
Según la agencia federal, el individuo sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar contra los agentes.
Los oficiales respondieron abriendo fuego contra el sospechoso.
El hombre fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.
Durante el intercambio de disparos, un transeúnte también resultó herido.
CNN reportó que esa persona se encontraría en estado crítico.
El Servicio Secreto aseguró que ninguno de los agentes involucrados resultó herido durante el incidente.
Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, confirmó que Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca cuando ocurrió el tiroteo.
Periodistas vivieron momentos de miedo
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Segun la agencia EFE, los disparos fueron escuchados dentro del complejo presidencial y también quedaron registrados por cámaras de televisión que cubrían actividades informativas en la Casa Blanca.
Reporteros presentes en el Jardín Norte describieron escenas de confusión y miedo tras escuchar múltiples detonaciones.
La reportera Selina Wang, de ABC, se encontraba grabando un segmento cuando comenzaron los disparos y tuvo que lanzarse al suelo buscando refugio.
Los periodistas fueron trasladados inicialmente a la sala de conferencias de la Casa Blanca.
Posteriormente fueron evacuados del área, según informó una fuente a EFE.
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Los comunicadores también observaron el despliegue de agentes del Servicio Secreto fuertemente armados en los alrededores del complejo.
El cierre de seguridad alrededor de la Casa Blanca se mantuvo aproximadamente durante una hora.
Tras el incidente, las autoridades reforzaron la vigilancia en las calles cercanas y miembros de la Guardia Nacional custodiaron accesos y puntos de entrada.
El director del FBI, Kash Patel, informó en X que la agencia desplegó agentes para colaborar con el Servicio Secreto en la investigación.
Las calles cercanas al lugar del tiroteo permanecen cerradas mientras continúan las indagaciones.
Trump permanecía en la Casa Blanca
El presidente Donald Trump tenía previsto pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey.
Sin embargo, decidió permanecer en Washington para monitorear las negociaciones relacionadas con un posible alto el fuego con Irán.
También trascendió que Trump canceló su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas.
El vicepresidente JD Vance y otros integrantes del gabinete presidencial habían participado en una reunión con Trump horas antes del incidente.
Hasta el momento no está claro si continuaban dentro del complejo presidencial cuando ocurrió el tiroteo.
El vocero del Servicio Secreto indicó que el esquema de seguridad del mandatario y de la Casa Blanca resultó afectado temporalmente por la situación.
Incidentes recientes elevan tensión de seguridad
El tiroteo ocurre casi un mes después de otro incidente armado relacionado con la seguridad presidencial.
El pasado 25 de abril, un hombre armado intentó ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
Ese hecho obligó a evacuar tanto al presidente Donald Trump como al vicepresidente JD Vance.
Además, en julio de 2024, Trump resultó herido en la oreja después de que un hombre armado abriera fuego durante un mitin de campaña en Pensilvania.
Dos meses después, otro sospechoso armado fue arrestado en las afueras del campo de golf del mandatario en West Palm Beach, Florida, acusado de intentar asesinarlo.
Las autoridades federales continúan investigando el tiroteo ocurrido este sábado y mantienen bajo resguardo las zonas cercanas a la Casa Blanca.