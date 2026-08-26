Aseguran que hay estadounidenses desaparecidos tras inundaciones en Nepal

Inundaciones en Nepal

Cientos continúan sin localizar

Hay estadounidenses entre desaparecidos

Una devastadora inundación repentina golpeó este miércoles el norte de Nepal, dejando decenas de muertos y cientos de desaparecidos, incluidos ciudadanos estadounidenses.

La emergencia comenzó alrededor de las 8:30 a.m., hora local, cuando una violenta crecida del río Bhote Koshi atravesó el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con Tíbet.

Los primeros reportes de la Junta de Turismo de Nepal contabilizaban 384 viajeros sin localizar: 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses. La cifra era considerada preliminar.

Entre ellos aparecían inicialmente tres turistas estadounidenses vinculados con Fishtail Tours and Travel, compañía que confirmó que los viajeros formaban parte de sus grupos.

Aumenta el número de estadounidenses desaparecidos

Sin embargo, la magnitud de la tragedia comenzó a aumentar conforme avanzaron las operaciones de búsqueda y las autoridades recibieron nuevos reportes desde las zonas afectadas.

Una actualización posterior de la Junta de Turismo elevó a 403 las personas sin localizar, entre ellas 341 extranjeros y 33 estadounidenses, según informó CBS News.

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El mismo reporte situó en al menos 95 el número de muertos, mientras equipos de emergencia continuaban buscando sobrevivientes entre comunidades golpeadas por agua, lodo y escombros.

Las inundaciones destruyeron viviendas y afectaron carreteras, puentes y proyectos eléctricos, complicando el acceso terrestre a varias comunidades del norte del país.