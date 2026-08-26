Aseguran que hay estadounidenses desaparecidos tras inundaciones en Nepal
Publicado el26/08/2026 a las 12:27
- Inundaciones en Nepal
- Cientos continúan sin localizar
- Hay estadounidenses entre desaparecidos
Una devastadora inundación repentina golpeó este miércoles el norte de Nepal, dejando decenas de muertos y cientos de desaparecidos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
La emergencia comenzó alrededor de las 8:30 a.m., hora local, cuando una violenta crecida del río Bhote Koshi atravesó el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con Tíbet.
Los primeros reportes de la Junta de Turismo de Nepal contabilizaban 384 viajeros sin localizar: 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses. La cifra era considerada preliminar.
Entre ellos aparecían inicialmente tres turistas estadounidenses vinculados con Fishtail Tours and Travel, compañía que confirmó que los viajeros formaban parte de sus grupos.
Aumenta el número de estadounidenses desaparecidos
Sin embargo, la magnitud de la tragedia comenzó a aumentar conforme avanzaron las operaciones de búsqueda y las autoridades recibieron nuevos reportes desde las zonas afectadas.
Una actualización posterior de la Junta de Turismo elevó a 403 las personas sin localizar, entre ellas 341 extranjeros y 33 estadounidenses, según informó CBS News.
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El mismo reporte situó en al menos 95 el número de muertos, mientras equipos de emergencia continuaban buscando sobrevivientes entre comunidades golpeadas por agua, lodo y escombros.
Las inundaciones destruyeron viviendas y afectaron carreteras, puentes y proyectos eléctricos, complicando el acceso terrestre a varias comunidades del norte del país.
Qué provocó la devastadora inundación en Nepal
Las primeras investigaciones apuntan a que un enorme movimiento de nieve, rocas y tierra cerca de la frontera entre Nepal y China pudo alterar el cauce y desencadenar la crecida.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró actividad sísmica equivalente a una magnitud 5.2 en la región durante la mañana del miércoles.
La tragedia también dejó viajeros de múltiples nacionalidades sin contacto. Los primeros registros incluían ciudadanos de India, Reino Unido, Malasia, Sudáfrica, Australia y Países Bajos, señaló el medio de ‘Fox Weather‘, ‘BBC‘ y ‘CBS News‘.
Las autoridades mantienen activas las operaciones de búsqueda mientras verifican las listas de viajeros. Debido a que se trata de una emergencia en desarrollo, las cifras de muertos y desaparecidos pueden continuar cambiando.
Nepali authorities report severe flooding in Rasuwa and have issued warnings for communities along the Bhote Koshi, Trishuli, and Narayani rivers.
U.S. citizens in Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha, Chitwan, and Tanahun should stay away from riverbanks and low-lying areas, seek… pic.twitter.com/u3pAb5T8M0
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) August 26, 2026