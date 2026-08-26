Operación en Florida recupera a 163 niños, incluido un bebé de 2 meses

Los menores tenían entre 2 meses y 17 años. La operación se extendió a otros estados, Puerto Rico y 12 países.

Autoridades de Florida recuperaron a 163 niños desaparecidos durante una operación de cinco días, según informó The Center Square y confirmó la Fiscalía General de Florida.

Por qué importa: Muchos de los menores habían sufrido abuso, negligencia, explotación o exposición a actividades delictivas, incluida la trata de personas, según las autoridades.

Operativo reveló casos de abuso, explotación y trata de menores

La Operación Escudo Estatal, dirigida por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), fue calificada por funcionarios como la mayor iniciativa de recuperación infantil de este tipo en la historia del estado.

Los equipos utilizaron inteligencia en tiempo real y operaciones de campo en Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Tampa, Fort Myers y Miami.

En Florida, la Operación Statewide Shield permitió localizar o recuperar a 163 menores de entre 2 meses y 17 años; muchos casos involucraban abuso, negligencia o explotación. pic.twitter.com/ED5qP9XUkh — Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) August 25, 2026

En números: Recuperaron 46 menores en Tampa Bay, 41 en Miami, 32 en Jacksonville, 21 en Orlando, 12 en Fort Myers, ocho en Pensacola y tres en Tallahassee.