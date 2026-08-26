Operación en Florida recupera a 163 niños, incluido un bebé de 2 meses
Publicado el26/08/2026 a las 03:23
Los menores tenían entre 2 meses y 17 años. La operación se extendió a otros estados, Puerto Rico y 12 países.
Autoridades de Florida recuperaron a 163 niños desaparecidos durante una operación de cinco días, según informó The Center Square y confirmó la Fiscalía General de Florida.
Por qué importa: Muchos de los menores habían sufrido abuso, negligencia, explotación o exposición a actividades delictivas, incluida la trata de personas, según las autoridades.
Operativo reveló casos de abuso, explotación y trata de menores
La Operación Escudo Estatal, dirigida por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), fue calificada por funcionarios como la mayor iniciativa de recuperación infantil de este tipo en la historia del estado.
Los equipos utilizaron inteligencia en tiempo real y operaciones de campo en Pensacola, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Tampa, Fort Myers y Miami.
En Florida, la Operación Statewide Shield permitió localizar o recuperar a 163 menores de entre 2 meses y 17 años; muchos casos involucraban abuso, negligencia o explotación. pic.twitter.com/ED5qP9XUkh
— Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) August 25, 2026
En números: Recuperaron 46 menores en Tampa Bay, 41 en Miami, 32 en Jacksonville, 21 en Orlando, 12 en Fort Myers, ocho en Pensacola y tres en Tallahassee.
- “Estos niños están ahora a salvo y reciben la atención que merecen”, declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
Las autoridades no indicaron que los 163 menores fueran víctimas de una misma red. Reportaron diferentes situaciones de abuso, negligencia, explotación y exposición a otras actividades criminales.
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La búsqueda de los niños llegó fuera de Florida y de EE.UU.
The Center Square informó que también hubo operaciones en Alabama, Tennessee, California, Ohio, Nueva York, Carolina del Norte y Puerto Rico.
La Fiscalía General confirmó además actuaciones en México, Colombia, Guatemala, Brasil, Canadá, España, Jamaica y otros cinco países.
El alcance: La operación internacional llegó a 12 países mientras los equipos buscaban y localizaban a menores vulnerables.
Esperan más arrestos mientras siguen las investigaciones
También se reportaron múltiples arrestos, incluidos acusados buscados por presuntos delitos sexuales contra menores e interferencia en casos de custodia.
Qué sigue: Uthmeier anticipó nuevas detenciones y las autoridades confirmaron que varias investigaciones relacionadas con la operación permanecen abiertas.
- Tras ser recuperados, los menores fueron trasladados a centros designados, donde recibieron apoyo de servicios sociales, personal médico, especialistas en bienestar infantil y defensores de víctimas.
El FDLE documentó las recuperaciones mediante el Centro de Información sobre Personas Desaparecidas y en Peligro para avanzar en el cierre de cada caso.