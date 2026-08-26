Republicanos pierden terreno: 59% de hispanos se inclina por demócratas en noviembre
Publicado el26/08/2026 a las 06:59
Una nueva encuesta da a los demócratas cinco puntos de ventaja nacional y muestra una brecha mayor entre votantes hispanos, jóvenes y personas de menores ingresos.
Los demócratas aventajan 47% a 42% a los republicanos en intención de voto al Congreso, según la nueva encuesta Voters’ Voice Poll de The Center Square.
Por qué es importante: El 59% de los hispanos encuestados elegiría a un candidato demócrata, un dato que podría encender alertas republicanas antes de noviembre.
Los independientes también se alejan de los republicanos
La encuesta fue realizada por Noble Predictive Insights entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
Entre los independientes, 40% respaldaría a un candidato demócrata y 33% escogería a un republicano, mientras 20% todavía no decide.
- El dato: Entre los llamados independientes puros, que no se inclinan por ninguno de los dos grandes partidos, más de la mitad permanece indecisa.
Ese grupo puede resultar especialmente relevante en distritos competitivos, donde diferencias pequeñas pueden terminar definiendo quién llega al Congreso.
Hispanos y hogares de menores ingresos favorecen a demócratas
El resultado entre los votantes hispanos sobresale: 59% dijo que votaría por un candidato demócrata, según The Center Square.
La ventaja también aparece entre estadounidenses que ganan menos de $50,000 al año: 50% elegiría al demócrata y 37% al republicano.
- En números: Los jóvenes de 18 a 29 años favorecen a los demócratas 54% a 36%, mientras las mujeres lo hacen 52% a 35%.
Mike Noble, fundador de Noble Predictive Insights, relacionó las diferencias generacionales observadas con las preocupaciones económicas de los votantes.
La encuesta muestra esas preferencias junto con inquietudes por el costo de vida, pero los resultados no demuestran que la economía sea la causa directa del comportamiento electoral.
Otras encuestas muestran una ventaja demócrata
La medición de The Center Square no aparece aislada. Encuestas nacionales recientes también han colocado a los demócratas por delante en la boleta genérica para el Congreso.
Emerson College Polling encontró en agosto una ventaja de 51% a 43% entre votantes probables. Un sondeo de Cygnal registró 49% frente a 42%.
El promedio de Silver Bulletin actualizado el 25 de agosto situaba la ventaja demócrata en 6.6 puntos, prácticamente sin cambios frente al comienzo del mes.
- El límite: Una boleta genérica pregunta qué partido elegiría el votante sin presentar candidatos específicos. No predice automáticamente cada elección para Cámara o Senado.
Por eso, los datos ofrecen una fotografía nacional del momento político, pero no permiten asegurar qué partido controlará el Congreso en 2027.
Las campañas, los candidatos de cada estado y distrito, la participación electoral y los votantes todavía indecisos pueden modificar el escenario antes de noviembre.
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FUENTE: The Center Square