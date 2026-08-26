Republicanos pierden terreno: 59% de hispanos se inclina por demócratas en noviembre

Una nueva encuesta da a los demócratas cinco puntos de ventaja nacional y muestra una brecha mayor entre votantes hispanos, jóvenes y personas de menores ingresos.

Los demócratas aventajan 47% a 42% a los republicanos en intención de voto al Congreso, según la nueva encuesta Voters’ Voice Poll de The Center Square.

Por qué es importante: El 59% de los hispanos encuestados elegiría a un candidato demócrata, un dato que podría encender alertas republicanas antes de noviembre.

Los independientes también se alejan de los republicanos

La encuesta fue realizada por Noble Predictive Insights entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Entre los independientes, 40% respaldaría a un candidato demócrata y 33% escogería a un republicano, mientras 20% todavía no decide.

El dato: Entre los llamados independientes puros, que no se inclinan por ninguno de los dos grandes partidos, más de la mitad permanece indecisa.

Ese grupo puede resultar especialmente relevante en distritos competitivos, donde diferencias pequeñas pueden terminar definiendo quién llega al Congreso.