El supuesto cerebro del atentado 11-S irá a juicio en 2028: ¿por qué tardó 27 años?

Jalid Sheij Mohamed fue capturado en 2003, pero disputas sobre tortura, pruebas y un acuerdo de culpabilidad han prolongado uno de los procesos más complejos de EE.UU.

El juicio contra Jalid Sheij Mohamed y otros tres acusados por los atentados del 11-S comenzará el 5 de junio de 2028, según informó EFE.

Por qué importa: Para entonces habrán pasado casi 27 años desde los ataques que dejaron 2,976 muertos y transformaron la política de seguridad estadounidense.

La tortura de la CIA complicó durante años el juicio por los atentados del 11-S

Mohamed fue capturado en 2003 y trasladado en 2006 a Guantánamo, donde permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad.

El proceso quedó marcado por disputas sobre pruebas obtenidas después de interrogatorios y supuestas torturas bajo custodia de la CIA.

La disputa: Los tribunales deben determinar qué evidencias pueden utilizarse sin depender de información obtenida mediante métodos de interrogatorio cuestionados.

El caso se desarrolla ante una comisión militar, un sistema judicial especial utilizado para procesar determinados delitos relacionados con conflictos armados, no ante un tribunal federal ordinario.

Los cargos fueron presentados inicialmente en 2008 y reformulados bajo nuevas normas en 2012. Una fecha prevista para 2021 tampoco logró concretarse.

El acuerdo que buscaba evitar el juicio también fracasó