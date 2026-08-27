La guerra con Irán expone las contradicciones de Trump: ¿estrategia o improvisación?
Publicado el27/08/2026 a las 06:44
Seis meses después de una ofensiva presentada como rápida, Washington combina sanciones, diplomacia y amenazas militares sin una salida clara del conflicto.
Donald Trump ha proclamado avances y victorias en Irán, pero seis meses de guerra dejan una pregunta sin respuesta: ¿cuál es ahora el objetivo que permitiría terminarla?
Por qué es importante: La prolongación del conflicto pone a prueba la credibilidad de Trump y de EE.UU., mientras Teherán resiste y el estrecho de Ormuz sigue restringido.
De la “victoria total” a una guerra de seis meses
La Operación Furia Épica comenzó el 28 de febrero. Trump aseguró inicialmente que la guerra podría resolverse en pocas semanas.
En los meses siguientes habló de una operación “casi completada”, proclamó una “victoria total” y comunicó al Congreso el fin de las hostilidades directas, según EFE.
Sin embargo, Irán no ha capitulado y las conversaciones para alcanzar una salida duradera están estancadas.
- El contraste: Trump ha afirmado que Washington controla Ormuz, pero EFE reportó que el tráfico reciente estaba alrededor de 90% por debajo de lo habitual.
- El problema: Teherán también ha desmentido repetidamente anuncios estadounidenses sobre negociaciones o acuerdos inminentes.
Douglas A. Rediker, economista de Brookings, dijo a EFE que los cambios bruscos siempre han caracterizado a Trump, pero la guerra hizo sus contradicciones más visibles.
Los objetivos de Washington también han cambiado
Al comienzo del conflicto, entre los objetivos declarados figuraban impedir que Irán desarrollara un arma nuclear y propiciar un cambio de régimen.
Después, el énfasis pasó hacia destruir capacidades militares y nucleares. Ahora Washington apuesta con mayor fuerza por debilitar económicamente al Gobierno iraní.
El análisis publicado por EFE plantea precisamente esa diferencia: Trump podría estar desplegando tácticas sucesivas sin que resulte evidente una estrategia final.
- La crítica: Garren Martin, profesor de American University, considera que adversarios y mercados prestan menos atención a declaraciones que pueden cambiar rápidamente.
El Council on Foreign Relations plantea otro límite: una escalada militar amenaza bases y aliados estadounidenses, mientras endurecer las sanciones podría generar fricciones económicas con China.
La Casa Blanca defiende una estrategia flexible
La administración Trump ofrece una interpretación diferente. Sus funcionarios sostienen que combinar fuerza militar, bloqueo, sanciones y negociación aumenta las opciones para presionar a Teherán.
Axios reportó que altos funcionarios estadounidenses consideran que la presión financiera podría terminar dañando al régimen iraní más que los bombardeos.
Washington ha endurecido esa apuesta con la operación “Paria económico”, dirigida contra ingresos iraníes procedentes del petróleo, transporte marítimo, oro, tecnología y activos digitales.
- La posición oficial: La Casa Blanca sostiene que Trump prefiere una solución diplomática, pero mantiene abiertas otras opciones si Irán continúa sus acciones en Ormuz.
- La advertencia: El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que nuevos ataques militares no están descartados.
Trump todavía necesita definir cómo termina la guerra
La imprevisibilidad puede servir como táctica negociadora si obliga al adversario a calcular constantemente el siguiente movimiento estadounidense.
Pero después de seis meses, su efectividad depende de producir un resultado verificable que permita cerrar el conflicto.
Una tregua duradera, garantías sobre el programa nuclear iraní y la normalización del tránsito por Ormuz podrían convertirse en pruebas decisivas de cualquier acuerdo.
- Qué sigue: Washington apuesta a que la presión económica acerque a Teherán a una negociación sin tener que recurrir a una escalada militar mayor.
Hasta entonces, la pregunta seguirá abierta: si Irán no capitula ni cambia de régimen, ¿qué tendría que conseguir Trump para poder declarar realmente terminada la guerra?
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FUENTE: EFE / Council of Foreing Relations / Axios