La guerra con Irán expone las contradicciones de Trump: ¿estrategia o improvisación?

Seis meses después de una ofensiva presentada como rápida, Washington combina sanciones, diplomacia y amenazas militares sin una salida clara del conflicto.

Donald Trump ha proclamado avances y victorias en Irán, pero seis meses de guerra dejan una pregunta sin respuesta: ¿cuál es ahora el objetivo que permitiría terminarla?

Por qué es importante: La prolongación del conflicto pone a prueba la credibilidad de Trump y de EE.UU., mientras Teherán resiste y el estrecho de Ormuz sigue restringido.

De la “victoria total” a una guerra de seis meses

La Operación Furia Épica comenzó el 28 de febrero. Trump aseguró inicialmente que la guerra podría resolverse en pocas semanas.

En los meses siguientes habló de una operación “casi completada”, proclamó una “victoria total” y comunicó al Congreso el fin de las hostilidades directas, según EFE.

Sin embargo, Irán no ha capitulado y las conversaciones para alcanzar una salida duradera están estancadas.

El contraste: Trump ha afirmado que Washington controla Ormuz, pero EFE reportó que el tráfico reciente estaba alrededor de 90% por debajo de lo habitual.

Trump ha afirmado que Washington controla Ormuz, pero EFE reportó que el tráfico reciente estaba alrededor de 90% por debajo de lo habitual. El problema: Teherán también ha desmentido repetidamente anuncios estadounidenses sobre negociaciones o acuerdos inminentes.

Douglas A. Rediker, economista de Brookings, dijo a EFE que los cambios bruscos siempre han caracterizado a Trump, pero la guerra hizo sus contradicciones más visibles.