“Trafican con mi vida”: cubano relata deportación de EE.UU. a África (VIDEO)
Publicado el27/08/2026 a las 08:00
Carlos Rodríguez iba a ser deportado a Liberia, pero terminó retenido en Guinea Ecuatorial. Su esposa e hija, ciudadanas estadounidenses, buscan ayuda para traerlo de regreso.
El cubano salió de Estados Unidos rumbo a Liberia en un vuelo de deportación. Pero, según relató a EFE, terminó inesperadamente en Guinea Ecuatorial.
Por qué es importante: Su caso muestra la incertidumbre de las deportaciones a terceros países, donde inmigrantes pueden ser enviados a naciones con las que no necesariamente tienen vínculos.
Liberia no los recibió y terminaron en Guinea Ecuatorial
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Rodríguez, cubano de 35 años, viajaba con otros tres cubanos y un brasileño en el primer vuelo de deportados enviado por Estados Unidos a Liberia.
Liberia había anunciado que aceptaría hasta 1,200 deportados de terceros países trasladados desde Estados Unidos, según EFE.
Rodríguez aseguró que los cinco hombres se resistieron a ser desembarcados y fueron sometidos por agentes. Las autoridades liberianas finalmente se negaron a recibirlos.
- El giro: Rodríguez afirma que les dijeron que regresarían a Estados Unidos, pero unas tres horas después aterrizaron en Guinea Ecuatorial.
“Estaban traficando con mi vida. Es lo que yo sentí”, dijo Rodríguez a EFE al describir el miedo que experimentó durante el traslado.
Actualmente permanece con Darwin Hernández, Emilio Destrade, Leonardo Sánchez y el brasileño Pietro Graza de Lima en un hotel utilizado como centro de detención.
Su esposa afirma que una orden debía protegerlo
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Rodríguez llegó a Estados Unidos en 2013. Su esposa, Igrayne Ribot, dijo que fue detenido en Tennessee en abril de 2025.
Ribot sostiene que existía una antigua orden de deportación de 2019, pero asegura que Rodríguez tenía protección judicial mediante un habeas corpus.
Ese recurso permite pedir ante un juez que revise la legalidad de una detención. EFE no señala que un tribunal haya confirmado que esa protección prohibía específicamente esta expulsión.
- La disputa: Rodríguez y su esposa afirman que la orden debía impedir su deportación, una versión que presentan como fundamento para buscar asistencia legal.
Su esposa e hija permanecen en Estados Unidos
La familia asegura que desconocía dónde estaba Rodríguez hasta que pudo comunicarse desde África. Ribot vive en Florida y su hija menor también es ciudadana estadounidense.
Rodríguez dijo que teme por su seguridad y pidió ayuda para regresar a Estados Unidos o ser trasladado a otro país del continente americano.
Impacto familiar: Su esposa asegura que la deportación los separó sin que conozcan cuándo o cómo podría regresar.
Las deportaciones a terceros países permiten trasladar a inmigrantes a naciones distintas de su país de origen, incluso cuando no tienen vínculos personales con el destino.
Cinco hombres buscan una salida desde África
Los familiares impulsan una campaña para conseguir recursos y asistencia de abogados de inmigración que puedan intervenir en el caso.
Rodríguez sostiene que permanece retenido y teme por lo que pueda ocurrir mientras se define su situación.
- Qué sigue: Los cinco hombres continúan en Guinea Ecuatorial mientras buscan asistencia legal para salir del país, según la información proporcionada por EFE.
La incertidumbre sobre su destino mantiene a Rodríguez separado de su familia y sin una fecha conocida para abandonar Guinea Ecuatorial.
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FUENTE: EFE / Facebook