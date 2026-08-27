“Trafican con mi vida”: cubano relata deportación de EE.UU. a África (VIDEO)

Carlos Rodríguez iba a ser deportado a Liberia, pero terminó retenido en Guinea Ecuatorial. Su esposa e hija, ciudadanas estadounidenses, buscan ayuda para traerlo de regreso.

El cubano salió de Estados Unidos rumbo a Liberia en un vuelo de deportación. Pero, según relató a EFE, terminó inesperadamente en Guinea Ecuatorial.

Por qué es importante: Su caso muestra la incertidumbre de las deportaciones a terceros países, donde inmigrantes pueden ser enviados a naciones con las que no necesariamente tienen vínculos.

Liberia no los recibió y terminaron en Guinea Ecuatorial

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Rodríguez, cubano de 35 años, viajaba con otros tres cubanos y un brasileño en el primer vuelo de deportados enviado por Estados Unidos a Liberia.

Liberia había anunciado que aceptaría hasta 1,200 deportados de terceros países trasladados desde Estados Unidos, según EFE.

Rodríguez aseguró que los cinco hombres se resistieron a ser desembarcados y fueron sometidos por agentes. Las autoridades liberianas finalmente se negaron a recibirlos.

El giro: Rodríguez afirma que les dijeron que regresarían a Estados Unidos, pero unas tres horas después aterrizaron en Guinea Ecuatorial.

“Estaban traficando con mi vida. Es lo que yo sentí”, dijo Rodríguez a EFE al describir el miedo que experimentó durante el traslado.

Actualmente permanece con Darwin Hernández, Emilio Destrade, Leonardo Sánchez y el brasileño Pietro Graza de Lima en un hotel utilizado como centro de detención.