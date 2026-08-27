Trump, voto por correo y ley SAVE: las claves de la nueva batalla electoral

Los nuevos requisitos postales pueden aplicarse por ahora, mientras otra propuesta impulsada por Trump busca exigir identificación y prueba de ciudadanía en elecciones federales.

El gobierno de Donald Trump puede avanzar, por ahora, con nuevas reglas para el voto por correo después de dos decisiones judiciales que eliminaron bloqueos previos.

Por qué es importante: Los fallos no declararon legales las medidas. Con las elecciones del 3 de noviembre acercándose, nuevos litigios podrían volver a frenarlas.

Los fallos permiten aplicar las reglas, pero no las avalan

La jueza federal Indira Talwani levantó el miércoles una orden que impedía al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplicar sus nuevas exigencias.

Dos días antes, la Corte Suprema había eliminado otro bloqueo porque los estados demandaron antes de que USPS publicara su regulación definitiva.

El límite: Ninguna decisión resolvió si Trump o USPS tienen autoridad legal para imponer estos cambios. Los demandantes pueden solicitar nuevas órdenes para bloquearlos.

La regla exige que funcionarios electorales entreguen al USPS nombres y direcciones de votantes por correo mediante un nuevo sistema federal.

Los sobres deberán utilizar códigos de barras únicos y sus diseños tendrán que ser revisados por el Servicio Postal.

Los envíos que fallen la verificación podrían ser rechazados.