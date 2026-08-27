Trump, voto por correo y ley SAVE: las claves de la nueva batalla electoral
Publicado el27/08/2026 a las 07:39
Los nuevos requisitos postales pueden aplicarse por ahora, mientras otra propuesta impulsada por Trump busca exigir identificación y prueba de ciudadanía en elecciones federales.
El gobierno de Donald Trump puede avanzar, por ahora, con nuevas reglas para el voto por correo después de dos decisiones judiciales que eliminaron bloqueos previos.
Por qué es importante: Los fallos no declararon legales las medidas. Con las elecciones del 3 de noviembre acercándose, nuevos litigios podrían volver a frenarlas.
Los fallos permiten aplicar las reglas, pero no las avalan
La jueza federal Indira Talwani levantó el miércoles una orden que impedía al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplicar sus nuevas exigencias.
Dos días antes, la Corte Suprema había eliminado otro bloqueo porque los estados demandaron antes de que USPS publicara su regulación definitiva.
- El límite: Ninguna decisión resolvió si Trump o USPS tienen autoridad legal para imponer estos cambios. Los demandantes pueden solicitar nuevas órdenes para bloquearlos.
La regla exige que funcionarios electorales entreguen al USPS nombres y direcciones de votantes por correo mediante un nuevo sistema federal.
Los sobres deberán utilizar códigos de barras únicos y sus diseños tendrán que ser revisados por el Servicio Postal.
Los envíos que fallen la verificación podrían ser rechazados.
Trump busca endurecer identificación y ciudadanía
La ofensiva electoral de Trump va más allá del voto por correo. Su administración también respalda la SAVE America Act, una propuesta legislativa distinta de la orden ejecutiva.
La Cámara de Representantes aprobó en febrero una versión que exige prueba documental de ciudadanía al registrarse y una identificación para votar en elecciones federales.
- La diferencia: La orden de Trump impulsa cambios mediante agencias federales; la SAVE America Act necesita convertirse en ley a través del Congreso.
La Casa Blanca y los republicanos sostienen que estas medidas ayudarían a impedir votos de personas no elegibles y aumentarían la confianza en los resultados electorales.
Demócratas denuncian restricciones y exceso de poder
Los opositores sostienen que los nuevos requisitos podrían impedir que votantes elegibles reciban sus papeletas debido a errores administrativos, problemas técnicos o retrasos.
Una coalición de fiscales estatales presentó una nueva demanda contra la regulación definitiva de USPS, argumentando que invade facultades constitucionales de los estados.
- La disputa: El fiscal de California, Rob Bonta, calificó la norma como un “abuso de poder ilegal” y acusó a Trump de intentar “controlar las elecciones”.
USPS sostiene, por el contrario, que las reglas mejorarán el seguimiento de las papeletas y reducirán riesgos de fraude sin decidir quién puede votar.
La batalla puede regresar rápidamente a los tribunales
Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto la orden temporal que impedía al Servicio Postal aplicar la orden ejecutiva de Donald Trump para restringir el voto por correo.https://t.co/tqj4ms7xGF
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 27, 2026
El conflicto entra ahora en una etapa decisiva porque los estados ya pueden demandar directamente la regulación final que antes no existía.
Los grupos de derechos electorales también modificaron su demanda para atacar esas reglas definitivas.
- Qué sigue: Los tribunales deberán decidir quién tiene autoridad para imponer estos requisitos y si deben bloquearse nuevamente antes del 3 de noviembre.
La cuestión jurídica de fondo permanece abierta: cuánto puede intervenir el Ejecutivo federal en unas elecciones cuya administración corresponde principalmente a los estados, bajo reglas que también puede regular el Congreso.
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FUENTE: EFE / CNBC / American Progress