Trump ahora podría bloquear green cards por ébola
Publicado el24/05/2026 a las 08:56
- EEUU endurece restricciones sanitarias
- Green card bajo revisión
- CDC refuerzan controles aeroportuarios
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron nuevas restricciones de ingreso relacionadas con el brote de ébola en África central.
Por qué importa: La medida amplía las facultades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).
También representa un endurecimiento de la política migratoria y sanitaria impulsada por la administración de Donald Trump.
Las nuevas disposiciones podrían afectar a residentes permanentes legales que hayan viajado recientemente a países afectados por el virus.
CDC amplían restricciones de viaje por ébola
🚨🇺🇸 | En medio del brote de Ébola reportado, la administración Trump acaba de PROHIBIR la entrada de extranjeros a EE UU que hayan viajado al Congo, Sudán del Sur o Uganda en los últimos 21 días. pic.twitter.com/9gzxnxvBPv
— La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) May 19, 2026
La nueva normativa fue publicada el viernes, de acuerdo con El Financiero.
El documento permite a los CDC impedir temporalmente el ingreso a residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la green card.
La restricción aplicaría a quienes hayan viajado a países donde el ébola continúa propagándose.
La medida forma parte de la respuesta del gobierno estadounidense al brote registrado en África central.
Las autoridades relacionan el brote con cientos de casos y 177 muertes sospechosas.
Los CDC señalaron que la disposición busca fortalecer el control sanitario fronterizo.
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La normativa también amplía las restricciones anunciadas anteriormente esta semana.
Esas medidas ya prohibían el ingreso a Estados Unidos de personas que hubieran estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.
Sin embargo, esa orden inicial no aplicaba a ciudadanos estadounidenses, nacionales ni residentes permanentes legales.
Con el nuevo cambio, los titulares de la green card sí podrían quedar sujetos a limitaciones temporales de ingreso.
Controles sanitarios aumentan en aeropuertos
Viajar a zonas con ébola podría costar la entrada a EE.UU.: titulares de green card enfrentarán nuevas restricciones temporales https://t.co/dOEoXjPjAr
— Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) May 23, 2026
Los CDC también ampliaron los controles sanitarios de entrada en aeropuertos estadounidenses.
Las revisiones comenzaron en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.
Un día después, las autoridades extendieron las medidas al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
La organización informó el sábado sobre la ampliación de esos controles.
Las revisiones incluyen tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes.
Las autoridades sanitarias sostienen que las restricciones actuales no han sido suficientes para evitar completamente la propagación internacional del virus.
La normativa provisional indica que viajeros internacionales y otras personas que cruzan fronteras todavía podrían contribuir a expandir la enfermedad.
Por ello, los CDC consideran necesaria una mayor autoridad para limitar el ingreso cuando resulte necesario.
El documento también menciona limitaciones de recursos para justificar la medida.
Según la normativa, los residentes permanentes suelen mantener vínculos con personas fuera de Estados Unidos.
Las autoridades consideran que eso reduce el impacto de impedir temporalmente su regreso al país.
“El Departamento de Servicios Humanos y de Salud y los CDC determinaron que el mejor equilibrio” es otorgar facultades adicionales a la agencia, señala la norma.
Críticas internacionales por nuevas medidas
La estrategia del gobierno estadounidense provocó cuestionamientos de autoridades sanitarias africanas.
Representantes regionales pidieron a la comunidad internacional reforzar esfuerzos para contener el brote directamente en África central.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África también criticaron las restricciones de viaje.
La organización consideró que esas medidas suelen resultar innecesarias e ineficaces.
La orden estadounidense surgió además tras otro cambio migratorio impulsado por la administración Trump.
Ese ajuste obliga ahora a residentes permanentes a salir de Estados Unidos para solicitar la renovación de la green card.
Las nuevas restricciones podrían mantenerse por tiempo indefinido.
No obstante, los CDC aclararon que la medida no implica una prohibición permanente de ingreso para los residentes permanentes afectados.
La agencia aseguró que las limitaciones se aplicarían únicamente cuando resulte necesario para contener riesgos sanitarios.