Trump ahora podría bloquear green cards por ébola

EEUU endurece restricciones sanitarias

Green card bajo revisión

CDC refuerzan controles aeroportuarios

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron nuevas restricciones de ingreso relacionadas con el brote de ébola en África central.

Por qué importa: La medida amplía las facultades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

También representa un endurecimiento de la política migratoria y sanitaria impulsada por la administración de Donald Trump.

Las nuevas disposiciones podrían afectar a residentes permanentes legales que hayan viajado recientemente a países afectados por el virus.

CDC amplían restricciones de viaje por ébola

🚨🇺🇸 | En medio del brote de Ébola reportado, la administración Trump acaba de PROHIBIR la entrada de extranjeros a EE UU que hayan viajado al Congo, Sudán del Sur o Uganda en los últimos 21 días. pic.twitter.com/9gzxnxvBPv — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) May 19, 2026

La nueva normativa fue publicada el viernes, de acuerdo con El Financiero.

El documento permite a los CDC impedir temporalmente el ingreso a residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la green card.

La restricción aplicaría a quienes hayan viajado a países donde el ébola continúa propagándose.

La medida forma parte de la respuesta del gobierno estadounidense al brote registrado en África central.

Las autoridades relacionan el brote con cientos de casos y 177 muertes sospechosas.

Los CDC señalaron que la disposición busca fortalecer el control sanitario fronterizo.

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La normativa también amplía las restricciones anunciadas anteriormente esta semana.

Esas medidas ya prohibían el ingreso a Estados Unidos de personas que hubieran estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

Sin embargo, esa orden inicial no aplicaba a ciudadanos estadounidenses, nacionales ni residentes permanentes legales.

Con el nuevo cambio, los titulares de la green card sí podrían quedar sujetos a limitaciones temporales de ingreso.