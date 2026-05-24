Trump usa tiroteo en Casa Blanca para defender polémico megaproyecto

Trump defiende megaproyecto presidencial

Tiroteo sacude Casa Blanca

Seguridad reabre polémica política

El presidente Donald Trump aprovechó este domingo el tiroteo ocurrido frente a la Casa Blanca para defender la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia presidencial.

El mandatario vinculó el incidente con la necesidad de reforzar la seguridad del complejo presidencial.

Por qué importa: Trump aseguró que el ataque demuestra la importancia de contar con nuevas instalaciones de máxima seguridad dentro de la Casa Blanca.

El presidente hizo las declaraciones en su red social Truth Social, un día después del tiroteo registrado en el perímetro de seguridad presidencial.

Tiroteo en la Casa Blanca revive debate político

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca”, escribió Trump.

El mandatario señaló que el sospechoso tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con la Casa Blanca.

Trump recordó además que el hecho ocurre un mes después del intento de asesinato que sufrió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Según el presidente, ambos episodios reflejan la necesidad de fortalecer la protección presidencial.

“Demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington”, afirmó.

Trump añadió que “la seguridad nacional de nuestro país así lo exige”.