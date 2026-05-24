Trump usa tiroteo en Casa Blanca para defender polémico megaproyecto
Publicado el24/05/2026 a las 08:23
- Trump defiende megaproyecto presidencial
- Tiroteo sacude Casa Blanca
- Seguridad reabre polémica política
El presidente Donald Trump aprovechó este domingo el tiroteo ocurrido frente a la Casa Blanca para defender la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia presidencial.
El mandatario vinculó el incidente con la necesidad de reforzar la seguridad del complejo presidencial.
Por qué importa: Trump aseguró que el ataque demuestra la importancia de contar con nuevas instalaciones de máxima seguridad dentro de la Casa Blanca.
El presidente hizo las declaraciones en su red social Truth Social, un día después del tiroteo registrado en el perímetro de seguridad presidencial.
Tiroteo en la Casa Blanca revive debate político
“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca”, escribió Trump.
El mandatario señaló que el sospechoso tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con la Casa Blanca.
Trump recordó además que el hecho ocurre un mes después del intento de asesinato que sufrió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
TE PUEDE INTERESAR: Patrulla Fronteriza descubre 42 migrantes en remolque en Texas y arrestan a conductor
Según el presidente, ambos episodios reflejan la necesidad de fortalecer la protección presidencial.
“Demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington”, afirmó.
Trump añadió que “la seguridad nacional de nuestro país así lo exige”.
El proyecto incluye nuevas instalaciones de seguridad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta el futuro salón de baile de la Casa Blanca como un «regalo» suyo al país.https://t.co/nCuk3RbKl0
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 19, 2026
Trump se refirió a la construcción de un gran salón de baile anexo a la Casa Blanca.
El proyecto ha generado polémica por su tamaño y por las instalaciones adicionales contempladas.
Además de albergar grandes eventos sociales, el edificio incluiría una base para drones.
También contaría con un hospital militar e instalaciones de investigación.
La construcción tendrá un presupuesto de 400 millones de dólares.
La cifra representa el doble de lo estimado inicialmente.
Trump aseguró que el proyecto será financiado por él mismo y por donantes.
Sin embargo, republicanos en el Congreso debaten una partida de 1.000 millones de dólares para reforzar la seguridad del complejo.
El mandatario insistió en que el proyecto responde a necesidades de protección nacional.
El tiroteo provocó cierre de seguridad en la Casa Blanca
El sábado, un hombre armado abrió fuego dentro del perímetro de seguridad de la Casa Blanca.
El ataque desencadenó un intercambio de disparos con las autoridades.
El sospechoso murió durante el enfrentamiento. Además, un transeúnte resultó herido.
Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca en el momento del incidente.
Tras el tiroteo, el complejo presidencial fue colocado bajo cierre de seguridad.
La medida se tomó mientras las autoridades investigaban lo ocurrido.
El incidente reavivó el debate sobre las medidas de seguridad alrededor de la residencia presidencial.
Las declaraciones de Trump también volvieron a colocar en el centro de la discusión el proyecto del nuevo salón de baile y sus costos.