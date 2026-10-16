Maduro y Flores rechazan los nuevos cargos de tortura y preparan su defensa por inmunidad

Maduro y Flores rechazan los nuevos cargos

La Fiscalía los acusa de conspiración para torturas

El juicio comenzará el 14 de junio de 2027.

Maduro y Flores . El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputa la Fiscalía estadounidense, en una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York.

Maduro calificó la acusación de estar basada en «falsas acusaciones y testimonios», mientras que Flores afirmó ser «completamente inocente».

Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Venezuela y trasladados a Nueva York, a la espera de que se celebre el juicio, previsto ahora para el 14 de junio de 2027.

Los nuevos cargos por torturas y narcoterrorismo

El abogado @nizarUCAB narra en @NTN24 cómo estuvieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en la audiencia de lectura de los nuevos cargos por tortura, celebrada hoy en Nueva York. Ambos se declararon no culpables y renunciaron a tener un juicio rápido. «El juez interrumpió a Maduro cuando pretendía dar un discurso político y le quitó la palabra. Cilia Flores fue muy directa en sus respuestas, se mostró clara y obediente». — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 15, 2026

La acusación sustitutiva, presentada el pasado 8 de octubre, acusa a ambos de participar en una supuesta campaña de represión y torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas durante el Gobierno de Maduro, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Además, la Fiscalía extendió entonces a Flores el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ese momento solo pesaba sobre el depuesto mandatario.

En la audiencia de hoy, Flores se declaró «completamente inocente» y «no culpable» de esos nuevos cargos.

La audiencia se produjo después de que la Fiscalía describiera casos de presuntas víctimas de torturas y otros abusos, con prácticas que, según sostiene, incluían descargas eléctricas, asfixia, golpes, privación de alimentos y agua y amenazas contra familiares.