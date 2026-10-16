El campo de Iowa pasa factura a Trump: diésel y aranceles abren una oportunidad demócrata
Publicado el 16/10/2026 a las 19:53
- Costos agrícolas presionan al campo.
- Demócratas disputan terreno tradicionalmente republicano.
- Encuestas muestran diferencias entre contiendas.
El encarecimiento del diésel y las tensiones comerciales están erosionando la confianza de agricultores de Iowa, un estado que respaldó a Donald Trump en tres elecciones presidenciales consecutivas.
A menos de tres semanas de los comicios del 3 de noviembre, el malestar económico ofrece a los demócratas una oportunidad para recuperar terreno.
Matt Russell, director ejecutivo del Sindicato de Granjeros de Iowa, dijo a EFE que percibe mayor disposición rural a considerar candidatos demócratas.
Su diagnóstico describe un cambio de ánimo, aunque todavía no demuestra una ruptura electoral generalizada con los republicanos.
Diésel y fertilizantes estrechan las ganancias agrícolas
Trump, diesel, aranceles... el voto rural de Iowa empieza a apuntar hacia los demócratas https://t.co/rlAxIgYMH9
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 16, 2026
Ryan Marquardt, agricultor de quinta generación, relató a EFE que comenzó la temporada con fertilizantes caros y ahora enfrenta una presión adicional por el combustible.
Su explotación combina ganado vacuno con cultivos de maíz, soja y heno, actividades cuyos costos condicionan la rentabilidad de cada temporada.
Marquardt teme que el gasto del diésel absorba las mejoras registradas en algunos precios agrícolas durante el verano.
La incertidumbre persiste mientras termina la cosecha: vender más caro puede resultar insuficiente si producir y recoger los cultivos cuesta todavía más.
Los aranceles alimentan el descontento con Trump[caption id="attachment_1697068" align="alignnone" width="1200"] Voto rural de Iowa: diésel y aranceles ponen a prueba a Trump FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Russell atribuye parte de las dificultades a la política arancelaria, que, según su evaluación, perjudica los ingresos obtenidos por distintos productos agropecuarios.
El dirigente considera que las decisiones gubernamentales han profundizado una crisis que no puede explicarse únicamente por el clima o los ciclos económicos.
Su expectativa es que nuevos liderazgos, republicanos o demócratas, colaboren para fortalecer las comunidades rurales.
La presión comercial también aparece en el análisis de Reuters sobre Iowa, donde los aranceles y la guerra con Irán complican el panorama republicano.
Encuestas de Iowa muestran oportunidades, sin garantizar victorias
La encuesta de Marist realizada del 8 al 11 de octubre coloca al demócrata Rob Sand siete puntos por delante del republicano Zach Lahn para gobernador.
En la contienda al Senado, Josh Turek aventaja por tres puntos a Ashley Hinson entre los votantes probables.
Sin embargo, ese grupo tiene un margen de error de 6.6 puntos, lo que exige cautela al interpretar diferencias estrechas.
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Además, los republicanos conservan tres puntos de ventaja en la pregunta genérica sobre el Congreso: el escenario dista de mostrar un avance demócrata uniforme.
Menos señales de apoyo no equivalen a votos perdidos
Marquardt observa menos carteles favorables a Trump en los caminos rurales, según relató a EFE, pero esa percepción no sustituye una medición electoral.
Tampoco permite determinar cuántos antiguos simpatizantes cambiarán de partido, elegirán candidatos distintos según el cargo o se abstendrán.
Para los republicanos, el desafío consiste en responder al deterioro económico que describen productores acostumbrados a trabajar con márgenes ajustados.
Para los demócratas, la oportunidad dependerá de convertir ese descontento en participación y votos, una diferencia que solo resolverán las urnas.