Costos agrícolas presionan al campo.

Demócratas disputan terreno tradicionalmente republicano.

Encuestas muestran diferencias entre contiendas.

El encarecimiento del diésel y las tensiones comerciales están erosionando la confianza de agricultores de Iowa, un estado que respaldó a Donald Trump en tres elecciones presidenciales consecutivas.

A menos de tres semanas de los comicios del 3 de noviembre, el malestar económico ofrece a los demócratas una oportunidad para recuperar terreno.

Matt Russell, director ejecutivo del Sindicato de Granjeros de Iowa, dijo a EFE que percibe mayor disposición rural a considerar candidatos demócratas.

Su diagnóstico describe un cambio de ánimo, aunque todavía no demuestra una ruptura electoral generalizada con los republicanos.

Diésel y fertilizantes estrechan las ganancias agrícolas

Trump, diesel, aranceles... el voto rural de Iowa empieza a apuntar hacia los demócratas https://t.co/rlAxIgYMH9 — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) October 16, 2026



Ryan Marquardt, agricultor de quinta generación, relató a EFE que comenzó la temporada con fertilizantes caros y ahora enfrenta una presión adicional por el combustible.

Su explotación combina ganado vacuno con cultivos de maíz, soja y heno, actividades cuyos costos condicionan la rentabilidad de cada temporada.

Marquardt teme que el gasto del diésel absorba las mejoras registradas en algunos precios agrícolas durante el verano.

La incertidumbre persiste mientras termina la cosecha: vender más caro puede resultar insuficiente si producir y recoger los cultivos cuesta todavía más.