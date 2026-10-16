El 51 % de los votantes latinos en EE.UU. apoya a los demócratas y 74 % desaprueba a Trump

Latinos apoyan a demócratas El 55 % de los latinos percibe su sufragio como "un voto contra Trump", mientras que el 14 % lo considera "apoyo"

51 % de latinos apoya demócratas

74 % desaprueba la gestión de Trump

Economía y salud lideran las preocupaciones latinas. Latinos apoyan a demócratas. Más de la mitad de los votantes latinos en Estados Unidos, el 51 %, apoya a los candidatos demócratas al Congreso, mientras tres de cada cuatro, el 74 %, desaprueban la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, según una nueva encuesta publicada este viernes por el Pew Research Center. El 24 % de los votantes hispanos registrados respalda a los candidatos republicanos al Congreso, el 18 % se mantiene indeciso y el 7 % favorece a otros partidos menores o independientes, según el sondeo, publicado a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. Trump recibió casi la mitad del voto hispano El 55 % de los latinos percibe su sufragio como "un voto contra Trump", mientras que solo el 14 % lo considera una muestra de "apoyo", y y para el 30 % Trump no influye en su voto, añadió el informe de la organización, uno de los principales centros de investigación demográfica de Estados Unidos. Aunque Trump recibió casi la mitad del voto hispano en las elecciones de 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, según recordó Pew Research Center, ahora solo la quinta parte de este grupo, el 21 %, aprueba su gestión.

El 70 %, considera que las políticas del mandatario "han sido dañinas" Entre quienes votaron por Trump en 2024, la aprobación es del 57 %, y casi dos tercios de ellos, el 65 % respaldará a los republicanos en los comicios legislativos. En general, el 70 %, considera que las políticas del mandatario "han sido dañinas" para los hispanos y el 61 % opina que las condiciones para este grupo "han empeorado" en el último año. La principal preocupación de los hispanos es la economía, pues el 86 % la consideró "muy importante" para definir su voto, incluso por encima de la migración, mencionada por el 64 %.