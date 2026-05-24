Patrulla Fronteriza descubre 42 migrantes en remolque en Texas y arrestan a conductor

Hallan 42 migrantes encerrados

Hombre detenido en Texas

Remolque estaba sellado afuera

Las autoridades acusaron a un hombre de Oklahoma de intentar introducir de contrabando a decenas de migrantes a través de un puesto de control federal en el sur de Texas.

Agentes detuvieron el viernes a Juan Nasario-Reyes, originario de Beaver, Oklahoma, en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Sarita, Texas.

El retén se encuentra a 137 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, según Fox News.

Encuentran a 42 migrantes encerrados en tráiler en Texas

Oklahoma trucker charged after 42 migrants found locked in hot tractor-trailer at Texas checkpoint https://t.co/HI0zpnpWma — FOX 4 NEWS (@FOX4) May 20, 2026

De acuerdo con agentes de la Patrulla Fronteriza, el conductor mostró una actitud nerviosa durante el interrogatorio inicial.

Las autoridades señalaron que Nasario-Reyes aseguró que el camión estaba vacío.

También afirmó que él era la única persona dentro del camión con remolque Volvo blanco.

Sin embargo, una unidad canina alertó a su guía sobre la cabina dormitorio y la parte frontal del remolque.