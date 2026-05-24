Patrulla Fronteriza descubre 42 migrantes en remolque en Texas y arrestan a conductor
Publicado el24/05/2026 a las 07:50
- Hallan 42 migrantes encerrados
- Hombre detenido en Texas
- Remolque estaba sellado afuera
Las autoridades acusaron a un hombre de Oklahoma de intentar introducir de contrabando a decenas de migrantes a través de un puesto de control federal en el sur de Texas.
Agentes detuvieron el viernes a Juan Nasario-Reyes, originario de Beaver, Oklahoma, en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Sarita, Texas.
El retén se encuentra a 137 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, según Fox News.
Encuentran a 42 migrantes encerrados en tráiler en Texas
Oklahoma trucker charged after 42 migrants found locked in hot tractor-trailer at Texas checkpoint https://t.co/HI0zpnpWma
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De acuerdo con agentes de la Patrulla Fronteriza, el conductor mostró una actitud nerviosa durante el interrogatorio inicial.
Las autoridades señalaron que Nasario-Reyes aseguró que el camión estaba vacío.
También afirmó que él era la única persona dentro del camión con remolque Volvo blanco.
Sin embargo, una unidad canina alertó a su guía sobre la cabina dormitorio y la parte frontal del remolque.
Patrulla Fronteriza detectó el remolque
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Los agentes informaron que encontraron a cuatro migrantes dentro de la cabina del camión.
Otros 38 migrantes estaban encerrados dentro del remolque, según la denuncia presentada contra Nasario-Reyes.
Las autoridades indicaron que el remolque estaba asegurado con pestillo desde el exterior.
La denuncia sostiene que las personas dentro no tenían forma de abrir las puertas ni escapar.
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Los agentes detallaron que las temperaturas alcanzaban los 92 grados al momento del hallazgo.
Dentro del remolque también encontraron botellas de agua, basura y un cubo utilizado para orinar.
Las autoridades no informaron sobre personas lesionadas tras el hallazgo.
Los migrantes localizados procedían de distintos países latinoamericanos.
Entre ellos había personas originarias de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
También fueron identificados migrantes de Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil.
Encuentran metanfetamina en la cabina
Según los agentes federales, durante la inspección también localizaron una pequeña cantidad de metanfetamina.
Además, hallaron una pipa de cristal y un embudo de cristal.
Los objetos fueron encontrados dentro de una caja de auriculares ubicada en la zona de la cabina.
Nasario-Reyes ahora enfrenta cargos relacionados con tráfico de personas y narcóticos.
Las autoridades señalaron que el acusado podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal.
También podría recibir una multa de hasta 250.000 dólares.
Por separado, los cargos por narcotráfico contemplan una pena máxima de 40 años de prisión.
Hasta el momento no se informó si el acusado cuenta con representación legal.
Migrantes enfrentarán procesos migratorios
Las autoridades federales indicaron que 13 de los migrantes enfrentarán cargos por entrada o reingreso ilegal.
El resto de las personas será expulsado inmediatamente del país, según informaron los agentes.
El caso quedó bajo investigación federal tras la detención ocurrida en el puesto de control de Sarita.
Las autoridades no revelaron cuánto tiempo llevaban los migrantes dentro del remolque.
Tampoco informaron cuál era el destino final del camión.
El caso ocurre en medio de los operativos de vigilancia realizados en retenes federales del sur de Texas.
Los puestos de control son utilizados para detectar tráfico de personas, narcóticos y otros delitos federales.