“¡ICE necesita allanar esta graduación!”: Captan comentarios antiinmigrantes durante graduación en Texas
Publicado el23/05/2026 a las 11:46
- Mensajes xenófobos en graduación
- Pide redada de ICE
- Polémica durante ceremonia escolar
La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Farmersville, en Texas, terminó envuelta en polémica tras la difusión de mensajes con contenido xenófobo escritos por uno de los asistentes.
Por qué importa: El incidente provocó indignación en redes sociales.
Las imágenes comenzaron a circular luego de que varias personas captaran al sujeto utilizando su teléfono dentro del recinto.
La graduación se realizó en el Credit Union of Texas Event Center, ubicado en la ciudad de Allen, Texas.
ICE en graduación desata polémica
Durante el evento, el hombre fue fotografiado mientras enviaba mensajes de texto con comentarios ofensivos sobre los estudiantes que recibían sus diplomas.
En los mensajes, expresó molestia por la cantidad de alumnos de origen hispano presentes en la ceremonia.
“¡Hombre, hispanos por todos lados! ¡Cada otro nombre es mexicano! ¡Nos están invadiendo!”, escribió el individuo.
Las capturas difundidas en redes sociales generaron reacciones inmediatas de rechazo.
Usuarios calificaron los comentarios como racistas y xenófobos.
El momento ocurrió mientras familias y estudiantes celebraban el cierre del ciclo escolar.
Las imágenes muestran al sujeto sentado entre otros asistentes dentro del recinto.
Referencia a ICE generó más críticas
La controversia aumentó por otro de los mensajes enviados durante el intercambio de textos.
El individuo, quien portaba indumentaria alusiva al movimiento político MAGA, pidió que se denunciara el evento escolar.
En el mensaje escribió textualmente: “¡ICE necesita allanar esta graduación!”.
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La frase hacía referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
La publicación de esos mensajes desató nuevas críticas en plataformas digitales.
Varias personas cuestionaron que se utilizara una ceremonia escolar para expresar comentarios relacionados con inmigración.
También señalaron que las declaraciones ocurrieron durante un acto enfocado en reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes.
Imágenes se viralizaron en redes sociales
Las fotografías tomadas dentro del evento comenzaron a compartirse rápidamente en distintas plataformas.
El caso atrajo atención especialmente por el contenido de los mensajes y el contexto en el que fueron escritos.
La ceremonia reunía a estudiantes, familiares y miembros de la comunidad educativa.
Hasta el momento, las imágenes continúan circulando ampliamente en redes sociales.
El episodio volvió a abrir discusiones en internet sobre discursos xenófobos en espacios públicos y escolares.