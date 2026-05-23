“¡ICE necesita allanar esta graduación!”: Captan comentarios antiinmigrantes durante graduación en Texas

Mensajes xenófobos en graduación

Pide redada de ICE

Polémica durante ceremonia escolar

La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Farmersville, en Texas, terminó envuelta en polémica tras la difusión de mensajes con contenido xenófobo escritos por uno de los asistentes.

Por qué importa: El incidente provocó indignación en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular luego de que varias personas captaran al sujeto utilizando su teléfono dentro del recinto.

La graduación se realizó en el Credit Union of Texas Event Center, ubicado en la ciudad de Allen, Texas.

ICE en graduación desata polémica

Durante el evento, el hombre fue fotografiado mientras enviaba mensajes de texto con comentarios ofensivos sobre los estudiantes que recibían sus diplomas.

En los mensajes, expresó molestia por la cantidad de alumnos de origen hispano presentes en la ceremonia.

“¡Hombre, hispanos por todos lados! ¡Cada otro nombre es mexicano! ¡Nos están invadiendo!”, escribió el individuo.

Las capturas difundidas en redes sociales generaron reacciones inmediatas de rechazo.

Usuarios calificaron los comentarios como racistas y xenófobos.

El momento ocurrió mientras familias y estudiantes celebraban el cierre del ciclo escolar.

Las imágenes muestran al sujeto sentado entre otros asistentes dentro del recinto.