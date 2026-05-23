Demócratas hispanos critican nueva política para solicitar green card
Publicado el23/05/2026 a las 11:00
- Trump endurece proceso migratorio
- Green card desde consulados
- Demócratas condenan medida
La agrupación de demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos criticó este viernes la nueva política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump.
La medida obligará a migrantes con visas temporales a salir del país para solicitar la residencia permanente, según Efe.
Por qué importa: La decisión afectará a personas que actualmente realizan sus trámites migratorios desde Estados Unidos mientras mantienen un estatus legal temporal.
El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, condenó la medida en un comunicado oficial.
Green card cambia proceso migratorio bajo Trump
Condenan cambios de Trump que obligan a salir del país para obtener residenciahttps://t.co/Wl7f4eCqg0
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026
“Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos”, declaró.
Espaillat aseguró que la política complicará los procesos para quienes ya viven y trabajan en el país.
“Esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verse obligadas a salir del país”, afirmó.
El congresista también señaló que la decisión impactará distintos perfiles migratorios.
“Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, y a otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración”, añadió.
USCIS exigirá trámites desde consulados en el extranjero
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el cambio este viernes.
La agencia indicó que migrantes con visas temporales deberán regresar a sus países para continuar el proceso de solicitud de la residencia permanente.
El trámite deberá realizarse en consulados estadounidenses administrados por el Departamento de Estado.
USCIS argumentó que el requisito ya existe dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
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Sin embargo, señaló que Gobiernos anteriores no habían aplicado esa disposición de manera estricta.
Las visas temporales afectadas incluyen distintas categorías migratorias.
Entre ellas aparecen las visas B-1 y B-2 para turismo y negocios.
También se incluyen las visas F-1 y M-1 destinadas a estudiantes.
La medida abarca además categorías laborales temporales como las H-1B, H-2A y H-2B.
Estas visas son utilizadas por trabajadores especializados, agrícolas y empleados temporales no agrícolas.
Migrantes perderían la posibilidad de ajustar estatus dentro del país
Actualmente, muchas personas con visas temporales solicitan el cambio de estatus migratorio desde Estados Unidos.
Ese proceso permite pedir la residencia permanente sin abandonar el país.
Las solicitudes suelen realizarse mediante matrimonio, empleo o reunificación familiar.
Durante el tiempo de espera, los solicitantes pueden renovar sus visas temporales.
El procedimiento puede extenderse durante varios años.
La Administración Trump planea modificar ese sistema.
Bajo la nueva política, los solicitantes deberán abandonar Estados Unidos y acudir a un consulado en su país de origen.
El Gobierno indicó que solo existirán excepciones en circunstancias especiales.
Hasta ahora, esas excepciones no han sido detalladas oficialmente.