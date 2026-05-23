Demócratas hispanos critican nueva política para solicitar green card

Trump endurece proceso migratorio

Green card desde consulados

Demócratas condenan medida

La agrupación de demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos criticó este viernes la nueva política migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump.

La medida obligará a migrantes con visas temporales a salir del país para solicitar la residencia permanente, según Efe.

Por qué importa: La decisión afectará a personas que actualmente realizan sus trámites migratorios desde Estados Unidos mientras mantienen un estatus legal temporal.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, condenó la medida en un comunicado oficial.

Green card cambia proceso migratorio bajo Trump

Condenan cambios de Trump que obligan a salir del país para obtener residenciahttps://t.co/Wl7f4eCqg0 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2026

“Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos”, declaró.

Espaillat aseguró que la política complicará los procesos para quienes ya viven y trabajan en el país.

“Esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verse obligadas a salir del país”, afirmó.

El congresista también señaló que la decisión impactará distintos perfiles migratorios.

“Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, y a otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración”, añadió.