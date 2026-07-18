Video muestra a ICE deteniendo a ciudadano estadounidense
Publicado el18/07/2026 a las 09:36
- Ciudadano detenido por ICE
- Testigos cuestionan operativo
- Sin respuesta oficial
La detención de un ciudadano estadounidense durante un operativo migratorio en Nueva Jersey generó cuestionamientos tras difundirse un video que muestra el momento del arresto y las reacciones de testigos.
Un ciudadano estadounidense fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Passaic, Nueva Jersey.
Ciudadano estadounidense termina detenido por ICE
El incidente fue captado en video por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente compartido en redes sociales.
Las imágenes difundidas muestran a varios agentes sujetando al hombre contra una pared de ladrillo antes de llevarlo al suelo.
De acuerdo con las denuncias publicadas junto al video, participaron cinco agentes en la detención del ciudadano.
Lo que muestran los videos
#ICE agents were filmed assaulting, handcuffing, and #kidnapping a U.S. citizen in Passaic, New Jersey… while refusing to even look at the ID he repeatedly begged them to check. A man is pleading with federal agents to verify who he is pic.twitter.com/UTDxCfhpOa
— Oʂɯαʅԃσ Rσყҽƚƚ (@oswaldosrm) July 16, 2026
Mientras ocurría el arresto, varias personas comenzaron a gritar para advertir a los agentes sobre la identidad del detenido.
Según los testimonios registrados en el video, los presentes afirmaban que el hombre trabajaba diariamente en ese lugar.
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Entre los gritos que se escuchan destaca la frase: «¡él trabaja aquí todos los días, es ciudadano estadounidense!».
Los testigos sostuvieron que el hombre era ciudadano estadounidense y cuestionaron la actuación de los agentes durante el operativo.
Denuncian que no revisaron su identificación
Las personas que difundieron el video también aseguraron que los agentes presuntamente se negaron a revisar la identificación del hombre.
Según esos testimonios, el documento de identidad no habría sido verificado antes de que se realizara la detención.
Hasta el momento, las autoridades migratorias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en Passaic.
Tampoco han explicado las circunstancias que llevaron al arresto ni respondido a las denuncias difundidas por quienes presenciaron el operativo.
El caso ha generado atención en redes sociales, donde el video continúa circulando acompañado de cuestionamientos sobre la actuación de los agentes.
Por ahora, la información disponible proviene de las grabaciones y de los testimonios compartidos por las personas presentes durante el incidente.
No se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado del ciudadano detenido ni sobre el desenlace del procedimiento.
Mientras no exista una versión oficial de ICE, permanecen sin respuesta las preguntas sobre el motivo de la detención y el desarrollo completo del operativo.