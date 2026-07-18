Video muestra a ICE deteniendo a ciudadano estadounidense

Ciudadano detenido por ICE

Testigos cuestionan operativo

Sin respuesta oficial

La detención de un ciudadano estadounidense durante un operativo migratorio en Nueva Jersey generó cuestionamientos tras difundirse un video que muestra el momento del arresto y las reacciones de testigos.

Un ciudadano estadounidense fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Passaic, Nueva Jersey.

Ciudadano estadounidense termina detenido por ICE

El incidente fue captado en video por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente compartido en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran a varios agentes sujetando al hombre contra una pared de ladrillo antes de llevarlo al suelo.

De acuerdo con las denuncias publicadas junto al video, participaron cinco agentes en la detención del ciudadano.