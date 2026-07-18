EE.UU. devuelve notas diplomáticas de México sobre ICE

EE.UU. devuelve cartas mexicanas.

Crece tensión por ICE.

México exige explicaciones.

La relación entre Washington y Ciudad de México sumó un nuevo episodio de tensión después de que el Gobierno estadounidense devolviera las cartas diplomáticas en las que México expresaba preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus ciudadanos bajo custodia del ICE.

Estados Unidos devolvió este viernes las cartas que el Gobierno mexicano había enviado para expresar inquietudes sobre los operativos migratorios y el trato a sus connacionales detenidos por el ICE.

La decisión fue comunicada durante una reunión entre Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri.

Durante el encuentro, Kozak entregó de vuelta las misivas al representante diplomático mexicano.

ICE devuelve cartas de México y eleva la tensión diplomática

🇲🇽🇺🇸 EU devuelve cartas que el gobierno de México envió para expresar sus preocupaciones sobre la muerte de mexicanos a manos de ICE, alegando que buscaban dirigir la actuación de la agencia migratoria 📺 #MILENIO22h con @pao_barquet pic.twitter.com/ZpZGQvgs7U — Milenio (@Milenio) July 18, 2026

Según la postura de Washington, los documentos pretendían orientar las acciones del personal del Gobierno estadounidense que opera dentro de su territorio soberano.

El funcionario estadounidense sostuvo que las preocupaciones planteadas por México deben canalizarse mediante los mecanismos diplomáticos establecidos entre ambos países.

Asimismo, rechazó cualquier intento de influir directamente en las decisiones operativas de agencias federales estadounidenses, incluido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

La devolución de las cartas ocurre en un momento de creciente sensibilidad bilateral por las políticas migratorias.

El intercambio refleja diferencias sobre la forma en que ambos gobiernos abordan las preocupaciones relacionadas con los operativos del ICE.