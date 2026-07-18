EE.UU. devuelve notas diplomáticas de México sobre ICE
Publicado el18/07/2026 a las 07:15
- EE.UU. devuelve cartas mexicanas.
- Crece tensión por ICE.
- México exige explicaciones.
La relación entre Washington y Ciudad de México sumó un nuevo episodio de tensión después de que el Gobierno estadounidense devolviera las cartas diplomáticas en las que México expresaba preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus ciudadanos bajo custodia del ICE.
Estados Unidos devolvió este viernes las cartas que el Gobierno mexicano había enviado para expresar inquietudes sobre los operativos migratorios y el trato a sus connacionales detenidos por el ICE.
La decisión fue comunicada durante una reunión entre Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri.
Durante el encuentro, Kozak entregó de vuelta las misivas al representante diplomático mexicano.
ICE devuelve cartas de México y eleva la tensión diplomática
🇲🇽🇺🇸 EU devuelve cartas que el gobierno de México envió para expresar sus preocupaciones sobre la muerte de mexicanos a manos de ICE, alegando que buscaban dirigir la actuación de la agencia migratoria
📺 #MILENIO22h con @pao_barquet pic.twitter.com/ZpZGQvgs7U
— Milenio (@Milenio) July 18, 2026
Según la postura de Washington, los documentos pretendían orientar las acciones del personal del Gobierno estadounidense que opera dentro de su territorio soberano.
El funcionario estadounidense sostuvo que las preocupaciones planteadas por México deben canalizarse mediante los mecanismos diplomáticos establecidos entre ambos países.
Asimismo, rechazó cualquier intento de influir directamente en las decisiones operativas de agencias federales estadounidenses, incluido el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
La devolución de las cartas ocurre en un momento de creciente sensibilidad bilateral por las políticas migratorias.
El intercambio refleja diferencias sobre la forma en que ambos gobiernos abordan las preocupaciones relacionadas con los operativos del ICE.
Muerte de Lorenzo Salgado Araujo aumenta la tensión por el ICE
‼ El Departamento de Estado de EU devolvió al embajador de México, Roberto Lazzeri, las cartas en las que el gobierno mexicano pedía revisar los operativos del ICE.
Consideraron que las misivas pretendían dar instrucciones.https://t.co/DQX7sAUQa1
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 18, 2026
La tensión entre ambos gobiernos aumentó tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo.
El hombre, de 52 años, falleció el pasado 7 de julio en Houston, Texas.
De acuerdo con la información difundida, recibió disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio.
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente actuó en defensa propia durante el incidente.
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Sin embargo, familiares de Lorenzo Salgado Araujo cuestionaron esa versión de los hechos.
Activistas también solicitaron una investigación para esclarecer el uso de la fuerza durante el operativo.
El caso generó nuevas exigencias del Gobierno mexicano para obtener explicaciones sobre la actuación de las autoridades estadounidenses.
La muerte del ciudadano mexicano se convirtió en uno de los principales puntos de fricción en la relación bilateral sobre temas migratorios.
Dos casos reavivan reclamos sobre el trato a migrantes
Pocos días después se registró otro operativo migratorio con consecuencias fatales.
El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió en Maine tras recibir disparos de agentes del ICE.
Ambos casos intensificaron las críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Las organizaciones pidieron mayor transparencia sobre las actuaciones de los agentes durante este tipo de operativos.
México también reiteró sus solicitudes para recibir explicaciones sobre los procedimientos aplicados por las autoridades estadounidenses.
Además de estos casos, el Gobierno mexicano informó que 17 de sus connacionales han muerto bajo custodia del ICE en lo que va del año.
Esa cifra forma parte de los reclamos que México mantiene ante Washington respecto a las condiciones de detención y el trato que reciben los migrantes mexicanos.
Mientras Estados Unidos insiste en que las diferencias deben tratarse por los canales diplomáticos habituales, el tema continúa generando presión en la relación bilateral debido a las preocupaciones sobre los operativos migratorios y las muertes registradas bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.