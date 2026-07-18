ICE abandona hombre esposado en aeropuerto de Las Vegas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandonaron a un hombre con una muñeca esposada en el suelo durante un intento de detención en un aeropuerto de Las Vegas, tras ser confrontados por transeúntes.

El incidente intensifica las críticas contra ICE en medio de protestas y cuestionamientos por sus operativos y el uso de la fuerza en EE.UU.

Un arresto fallido que generó tensión pública

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El hecho ocurrió en el aeropuerto de Las Vegas.

Según autoridades, los agentes intentaron detener al individuo pero se retiraron.

La decisión se tomó tras la intervención de personas que confrontaron a los oficiales.

El hombre quedó en el suelo con una muñeca esposada.

La policía local intervino y retiró las esposas.