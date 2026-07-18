ICE abandona hombre esposado en aeropuerto de Las Vegas
Publicado el18/07/2026 a las 00:20
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandonaron a un hombre con una muñeca esposada en el suelo durante un intento de detención en un aeropuerto de Las Vegas, tras ser confrontados por transeúntes.
El incidente intensifica las críticas contra ICE en medio de protestas y cuestionamientos por sus operativos y el uso de la fuerza en EE.UU.
Un arresto fallido que generó tensión pública
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El hecho ocurrió en el aeropuerto de Las Vegas.
Según autoridades, los agentes intentaron detener al individuo pero se retiraron.
La decisión se tomó tras la intervención de personas que confrontaron a los oficiales.
El hombre quedó en el suelo con una muñeca esposada.
La policía local intervino y retiró las esposas.
Sin orden de arresto en el momento
El Departamento de Policía Metropolitana verificó los registros.
No encontró órdenes de arresto pendientes contra el hombre.
Tras ello, notificó a ICE sobre lo ocurrido.
El individuo fue identificado como Phu Nguyen, de 57 años.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que tenía visa vencida desde 2015.
ICE defiende su actuación y retoma la detención
El DHS aseguró que los agentes se retiraron para “desescalar la situación”.
También argumentó que la medida buscaba proteger la seguridad de los oficiales.
Nguyen fue detenido nuevamente al día siguiente en Los Ángeles.
Actualmente permanece bajo custodia migratoria en California.
Las autoridades aseguran que enfrentará un proceso de expulsión.
La presión creciente sobre ICE en EE.UU.
El caso ocurre en medio de críticas a operativos migratorios.
En la última semana, dos inmigrantes murieron en intervenciones de ICE.
Esto provocó protestas en varias ciudades del país.
El Gobierno suspendió temporalmente algunos controles, pero luego los reactivó.
Trump ordenó revertir la pausa tras críticas desde su base política.
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