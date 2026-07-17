Hombre es sometido por ICE en aeropuerto de Las Vegas y lo abandonan
Publicado el17/07/2026 a las 08:18
- ICE abandona operativo.
- Video viral en aeropuerto.
- Arresto ocurrió después.
Un video grabado por testigos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentan arrestar a un hombre, pero terminan abandonando la escena.
La detención definitiva ocurrió al día siguiente en Los Ángeles, según confirmó la propia agencia.
El caso se volvió viral por las imágenes del operativo, en las que agentes vestidos de civil someten al hombre frente a decenas de viajeros.
El incidente también generó preguntas entre los presentes sobre la identidad de los agentes y el motivo del arresto.
ICE sostuvo posteriormente que el hombre permanecía en Estados Unidos después del vencimiento de su visa.
Video viral de ICE en Las Vegas muestra arresto fallido
🚨This video is terrifying.
And it’s another example of how ICE is making everyone less safe.
At Las Vegas International Airport, two people, in plain clothes, are seen trying to handcuff a man.
The man is screaming for help.
When the person filming asks a TSA agent what is… pic.twitter.com/5AH7BKlQNj
— Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) July 16, 2026
El video difundido en redes sociales muestra a Phu Nguyen, de 57 años y originario de Vietnam, inmovilizado sobre el piso del Aeropuerto Internacional de Las Vegas.
Dos agentes de ICE, vestidos con sudaderas y capuchas, intentan colocarle las esposas mientras varias personas comienzan a grabar la escena con sus teléfonos.
Durante el altercado, algunos testigos preguntan a un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) por qué estaba siendo arrestado el hombre.
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El elemento de la TSA responde únicamente: «Es aplicación de la ley».
Las imágenes muestran que Nguyen permanece sujetado contra el suelo mientras continúa el intento de esposarlo.
El operativo ocurre en un área pública del aeropuerto, rodeado de pasajeros que observan y documentan lo sucedido.
La escena rápidamente comienza a difundirse en redes sociales debido a la intensidad del momento.
El video no muestra que el arresto haya sido completado en ese momento.
Los agentes abandonaron la escena y la policía intervino
🚨ICE Los Angeles arrested Phu Nguyen, 57, of Vietnam, at LAX, July 14. Nguyen overstayed his visa and, despite attempts by agitators to help him evade ICE officers at Las Vegas airport, was taken into custody as soon as he landed in Los Angeles. pic.twitter.com/UQ9lR0hEcK
— ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) July 15, 2026
Después de varios segundos, un agente de la TSA comienza a retirar a las personas que rodeaban el incidente ocurrido el lunes 13 de julio.
Poco después, los agentes de ICE abandonan el lugar sin completar el arresto.
Las imágenes muestran que Nguyen permanece en el suelo con una de las esposas colocada únicamente en una de sus muñecas.
Mientras los agentes se retiran rápidamente, varios testigos continúan grabándolos y los siguen mientras abandonan el área.
Al incorporarse, Nguyen aparece visiblemente alterado y grita que los agentes le quitaron sus pertenencias.
Tras el incidente, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) acudió a la Terminal 3 para atender el altercado.
Cuando los oficiales llegaron, encontraron al hombre todavía con una de las esposas colocada.
Después de revisar sus antecedentes, la policía informó que no encontró órdenes de arresto pendientes contra Nguyen y procedió a retirarle las esposas.
LVMPD también confirmó que notificó a ICE sobre lo ocurrido en el aeropuerto.
ICE confirmó el arresto al día siguiente en Los Ángeles
La situación tuvo un nuevo desarrollo el martes 14 de julio.
ICE informó mediante una publicación en su cuenta oficial de X que Nguyen fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).
Según la agencia, el ciudadano vietnamita permanecía en Estados Unidos después de que venciera la vigencia de su visa.
ICE indicó que la detención se realizó tan pronto como el hombre aterrizó en Los Ángeles.
La agencia también hizo referencia al incidente ocurrido previamente en Las Vegas.
En su publicación, ICE afirmó que algunas personas intentaron ayudar a Nguyen a evitar la actuación de los agentes durante el operativo en el aeropuerto de Las Vegas.
«El ICE de Los Ángeles detuvo a Phu Nguyen, de 57 años y originario de Vietnam, en el aeropuerto LAX el 14 de julio. Nguyen se quedó en el país después de que venciera su visa y, a pesar de los intentos de algunos agitadores por ayudarlo a evadir a los agentes del ICE en el aeropuerto de Las Vegas, fue detenido tan pronto como aterrizó en Los Ángeles», señaló la agencia en X.
Con esa detención, ICE dio por concluido el caso que comenzó con el operativo fallido y ampliamente difundido en redes sociales un día antes en Las Vegas.