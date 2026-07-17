Hombre es sometido por ICE en aeropuerto de Las Vegas y lo abandonan

ICE abandona operativo.

Video viral en aeropuerto.

Arresto ocurrió después.

Un video grabado por testigos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentan arrestar a un hombre, pero terminan abandonando la escena.

La detención definitiva ocurrió al día siguiente en Los Ángeles, según confirmó la propia agencia.

El caso se volvió viral por las imágenes del operativo, en las que agentes vestidos de civil someten al hombre frente a decenas de viajeros.

El incidente también generó preguntas entre los presentes sobre la identidad de los agentes y el motivo del arresto.

ICE sostuvo posteriormente que el hombre permanecía en Estados Unidos después del vencimiento de su visa.

Video viral de ICE en Las Vegas muestra arresto fallido

🚨This video is terrifying. And it’s another example of how ICE is making everyone less safe. At Las Vegas International Airport, two people, in plain clothes, are seen trying to handcuff a man. The man is screaming for help. When the person filming asks a TSA agent what is… pic.twitter.com/5AH7BKlQNj — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) July 16, 2026

El video difundido en redes sociales muestra a Phu Nguyen, de 57 años y originario de Vietnam, inmovilizado sobre el piso del Aeropuerto Internacional de Las Vegas.

Dos agentes de ICE, vestidos con sudaderas y capuchas, intentan colocarle las esposas mientras varias personas comienzan a grabar la escena con sus teléfonos.

Durante el altercado, algunos testigos preguntan a un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) por qué estaba siendo arrestado el hombre.

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El elemento de la TSA responde únicamente: «Es aplicación de la ley».

Las imágenes muestran que Nguyen permanece sujetado contra el suelo mientras continúa el intento de esposarlo.

El operativo ocurre en un área pública del aeropuerto, rodeado de pasajeros que observan y documentan lo sucedido.

La escena rápidamente comienza a difundirse en redes sociales debido a la intensidad del momento.

El video no muestra que el arresto haya sido completado en ese momento.