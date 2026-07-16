Muere venezolano bajo custodia de ICE en Georgia
Publicado el16/07/2026 a las 09:56
- Muere durante traslado de ICE.
- Causa oficial sigue pendiente.
- Crece preocupación por fallecimientos.
La muerte de un ciudadano venezolano mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó la preocupación por los fallecimientos de hispanos relacionados con operativos migratorios ocurridos durante julio.
Jesús Manuel Arenas Silva murió el 13 de julio mientras era trasladado entre dos centros de detención en Georgia.
Confirman otra muerte bajo custodia de ICE en Georgia
#LoMásLeído 🧐 Muere venezolano bajo custodia de ICE: Jesús Arenas-Silva fue hallado inconsciente durante un traslado en Georgia
Organizaciones de apoyo a personas migrantes señalaron que el detenido no tuvo acceso oportuno a los tratamientos médicos que requería y solicitaron… pic.twitter.com/Ztlrg1HxF2
— El Soberano (@ElSoberanoMX) July 16, 2026
Su fallecimiento ocurrió pocos días después de que un colombiano y un mexicano perdieran la vida en incidentes separados relacionados con agentes migratorios.
ICE informó oficialmente sobre la muerte la noche del 15 de julio de 2026, según Univision.
La agencia publicó el caso en su documento oficial de Notificaciones de fallecimientos de detenidos.
En ese informe explicó las circunstancias conocidas hasta el momento sobre la muerte del ciudadano venezolano.
¿Qué ocurrió durante el traslado entre centros de detención?
🚨 ANOTHER DEATH. ANOTHER FAMILY DEMANDING ANSWERS.
Jesús Manuel Arenas-Silva died while being transferred between ICE prisons in Georgia after he was allegedly deprived of medication, @JordanChariton reports.
Meanwhile, ICE detained a grandmother on her way to chemotherapy. pic.twitter.com/fxIs0UK3bR
— Status Coup News (@StatusCoup) July 16, 2026
De acuerdo con ICE, Arenas Silva fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 de la mañana del lunes.
El migrante viajaba en un autobús que cubría la ruta entre el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, y el Centro de Procesamiento D. Ray, en Folkston.
Según el reporte oficial, el personal que lo custodiaba solicitó asistencia médica de inmediato.
Además, inició maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.
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Posteriormente, los paramédicos lo trasladaron al Hospital del Condado de Irwin.
El hospital confirmó su fallecimiento a las 8:31 de la mañana, hora del este, del mismo 13 de julio.
Las autoridades indicaron de manera preliminar que la causa probable de la muerte fue un paro cardíaco.
Sin embargo, señalaron que el resultado oficial permanece pendiente de un examen médico adicional.
ICE identificó al fallecido como Jesús Manuel Arenas Silva, ciudadano venezolano de 45 años.
La agencia indicó que permanecía bajo custodia migratoria tras haber sido detenido días antes.
Así fue el proceso migratorio de Jesús Manuel Arenas Silva
La información oficial señala que Arenas Silva ingresó de manera irregular a Estados Unidos alrededor del 11 de octubre de 2021.
El ingreso ocurrió por las inmediaciones de Calexico, California.
Previamente había sido declarado inadmisible en el puerto de entrada de San Luis, Arizona.
Después de ser interceptado por la Patrulla Fronteriza recibió una citación para comparecer ante un juez de inmigración.
El proceso migratorio continuó hasta el 27 de abril de 2026.
Ese día, un juez de inmigración en Atlanta ordenó su deportación a Venezuela.
ICE informó que el migrante fue arrestado nuevamente el 9 de julio de 2026.
La detención ocurrió durante una operación de control migratorio realizada en Dallas, Georgia.
La agencia explicó que el arresto respondió a la existencia de una orden de deportación vigente.
Durante los días que permaneció bajo custodia, ICE aseguró que recibió atención médica.
También indicó que fue evaluado por personal de salud antes del traslado en el que perdió la vida.
ICE notificó el fallecimiento a varias autoridades
Tras la muerte del ciudadano venezolano, ICE informó que activó los protocolos establecidos para este tipo de casos.
La agencia indicó que notificó el fallecimiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Asimismo, dio aviso a la Oficina del Inspector General.
También informó a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la propia agencia.
De igual forma, señaló que notificó el caso a la Embajada de Venezuela en Washington, D. C.
ICE indicó además que los familiares de Jesús Manuel Arenas Silva fueron informados sobre el fallecimiento.
Hasta el momento, la causa oficial de la muerte permanece pendiente de la evaluación médica complementaria.
El caso se suma a otros fallecimientos de ciudadanos hispanos registrados durante julio en hechos relacionados con operativos migratorios.