Muere venezolano bajo custodia de ICE en Georgia

Muere durante traslado de ICE.

Causa oficial sigue pendiente.

Crece preocupación por fallecimientos.

La muerte de un ciudadano venezolano mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó la preocupación por los fallecimientos de hispanos relacionados con operativos migratorios ocurridos durante julio.

Jesús Manuel Arenas Silva murió el 13 de julio mientras era trasladado entre dos centros de detención en Georgia.

Confirman otra muerte bajo custodia de ICE en Georgia

#LoMásLeído 🧐 Muere venezolano bajo custodia de ICE: Jesús Arenas-Silva fue hallado inconsciente durante un traslado en Georgia Organizaciones de apoyo a personas migrantes señalaron que el detenido no tuvo acceso oportuno a los tratamientos médicos que requería y solicitaron… pic.twitter.com/Ztlrg1HxF2 — El Soberano (@ElSoberanoMX) July 16, 2026

Su fallecimiento ocurrió pocos días después de que un colombiano y un mexicano perdieran la vida en incidentes separados relacionados con agentes migratorios.

ICE informó oficialmente sobre la muerte la noche del 15 de julio de 2026, según Univision.

La agencia publicó el caso en su documento oficial de Notificaciones de fallecimientos de detenidos.

En ese informe explicó las circunstancias conocidas hasta el momento sobre la muerte del ciudadano venezolano.