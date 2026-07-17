¡Confirmado! USCIS cambiará la regla de carga pública y miles de inmigrantes podrían verse afectados

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que la regla de «carga pública» implementada en 2022 dejará de estar vigente a partir del 18 de septiembre.

Con esta modificación, las autoridades migratorias volverán a aplicar criterios más amplios para determinar si un extranjero podría convertirse en una carga para el sistema de beneficios públicos al solicitar una visa o la residencia permanente.

¿Qué cambia con la nueva medida?

Según explicó el DHS, la decisión busca alinear la política migratoria con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que una persona puede ser considerada inadmisible si es probable que dependa de ayudas públicas financiadas por los contribuyentes.

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán evaluar nuevamente todos los factores relevantes de cada solicitante de manera individual.

USCIS actualizará el Formulario I-485

Como parte de los cambios, USCIS publicará una nueva versión del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus.

La agencia advirtió que cualquier versión anterior enviada por correo o de forma electrónica después del 18 de septiembre será rechazada.

¿Qué dijo USCIS?