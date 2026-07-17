¡Confirmado! USCIS cambiará la regla de carga pública y miles de inmigrantes podrían verse afectados
Publicado el17/07/2026 a las 04:32
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que la regla de «carga pública» implementada en 2022 dejará de estar vigente a partir del 18 de septiembre.
Con esta modificación, las autoridades migratorias volverán a aplicar criterios más amplios para determinar si un extranjero podría convertirse en una carga para el sistema de beneficios públicos al solicitar una visa o la residencia permanente.
¿Qué cambia con la nueva medida?
Según explicó el DHS, la decisión busca alinear la política migratoria con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que una persona puede ser considerada inadmisible si es probable que dependa de ayudas públicas financiadas por los contribuyentes.
A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán evaluar nuevamente todos los factores relevantes de cada solicitante de manera individual.
USCIS actualizará el Formulario I-485
Como parte de los cambios, USCIS publicará una nueva versión del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus.
La agencia advirtió que cualquier versión anterior enviada por correo o de forma electrónica después del 18 de septiembre será rechazada.
¿Qué dijo USCIS?
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, aseguró que la medida busca proteger los recursos públicos.
«La administración Trump está defendiendo el estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de los beneficios públicos», afirmó.
¿A quiénes afecta?
El cambio impactará principalmente a las personas que presenten solicitudes de:
- Residencia permanente (Green Card).
- Ajuste de estatus mediante el Formulario I-485.
- Determinadas visas sujetas a la evaluación de carga pública.
Quienes tengan previsto presentar una solicitud después del 18 de septiembre deberán asegurarse de utilizar la versión actualizada del formulario y cumplir con los nuevos criterios de evaluación establecidos por USCIS.
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