Confirman brote de tuberculosis en centro de detención de ICE de Colorado
Publicado el17/07/2026 a las 09:56
- Investigan caso de tuberculosis
- Denuncian obstáculos de GEO
- ICE niega contagios activos
Las autoridades sanitarias de Colorado investigan un caso confirmado de tuberculosis en un centro de detención de inmigrantes de ICE en Aurora, mientras denuncian obstáculos para completar la investigación.
La pesquisa busca determinar si hubo exposición entre personas detenidas, empleados, contratistas y visitantes.
Aunque reportes periodísticos mencionan una posible docena de contagios, las autoridades estatales aclaran que esa cifra aún no ha sido verificada.
El principal problema, según el Departamento de Salud Pública de Colorado, es la falta de acceso completo a las instalaciones y a la información médica.
El Departamento de Salud Pública de Colorado confirmó que existe un caso de tuberculosis relacionado con el centro de detención.
Tuberculosis en centro de ICE desata acusaciones
El inmueble es administrado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Aurora.
Las autoridades estatales señalaron que la investigación epidemiológica continúa en desarrollo.
Sin embargo, aseguran que GEO Group ha dificultado el trabajo de los equipos de salud pública.
Según el departamento, la empresa no permitió el ingreso oportuno del personal encargado de realizar la investigación.
También afirman que no se han entregado todos los expedientes médicos requeridos.
Esa información es considerada clave para reconstruir posibles cadenas de exposición.
Las autoridades sostienen que sin esos datos resulta imposible confirmar el alcance real de la situación.
ICE niega casos activos mientras continúa la revisión
Denuncian posibles casos de tuberculosis en centro de detención de ICE en Colorado; autoridades se contradicen.https://t.co/c26yHQqG0w
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 16, 2026
Mientras la investigación avanza, ICE mantiene una postura distinta sobre la situación dentro del centro.
La agencia sostiene que actualmente no existen casos activos confirmados de tuberculosis entre las personas detenidas.
Esa posición contrasta con las preocupaciones expresadas por las autoridades sanitarias de Colorado.
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Los funcionarios estatales insisten en que todavía falta información para establecer un diagnóstico completo.
También recalcan que los reportes sobre una posible docena de contagios no han podido verificarse.
La falta de acceso a las instalaciones ha impedido confirmar o descartar esos señalamientos.
Por ahora, la investigación permanece abierta y sin una cifra oficial sobre posibles personas expuestas.
Las autoridades buscan recopilar toda la información necesaria antes de emitir conclusiones definitivas.
El objetivo es identificar posibles personas expuestas
El Departamento de Salud Pública de Colorado explicó que la prioridad es identificar cualquier posible exposición.
La revisión incluye a personas detenidas dentro del centro migratorio.
También contempla a empleados que trabajan diariamente en las instalaciones.
Además, forman parte de la investigación contratistas y visitantes que pudieron haber estado en contacto con el caso confirmado.
Las autoridades consideran que un rastreo completo es indispensable para contener cualquier posible propagación.
Por ello insisten en obtener acceso oportuno tanto a las instalaciones como a los registros médicos.
Advirtieron que cualquier retraso en la investigación podría incrementar el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Hasta que el proceso concluya, las autoridades sanitarias mantienen abierta la investigación para determinar el verdadero alcance del caso y establecer si existió exposición adicional dentro del centro administrado para ICE en Aurora.