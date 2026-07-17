Confirman brote de tuberculosis en centro de detención de ICE de Colorado

Investigan caso de tuberculosis

Denuncian obstáculos de GEO

ICE niega contagios activos

Las autoridades sanitarias de Colorado investigan un caso confirmado de tuberculosis en un centro de detención de inmigrantes de ICE en Aurora, mientras denuncian obstáculos para completar la investigación.

La pesquisa busca determinar si hubo exposición entre personas detenidas, empleados, contratistas y visitantes.

Aunque reportes periodísticos mencionan una posible docena de contagios, las autoridades estatales aclaran que esa cifra aún no ha sido verificada.

El principal problema, según el Departamento de Salud Pública de Colorado, es la falta de acceso completo a las instalaciones y a la información médica.

El Departamento de Salud Pública de Colorado confirmó que existe un caso de tuberculosis relacionado con el centro de detención.

Tuberculosis en centro de ICE desata acusaciones

El inmueble es administrado para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Aurora.

Las autoridades estatales señalaron que la investigación epidemiológica continúa en desarrollo.

Sin embargo, aseguran que GEO Group ha dificultado el trabajo de los equipos de salud pública.

Según el departamento, la empresa no permitió el ingreso oportuno del personal encargado de realizar la investigación.

También afirman que no se han entregado todos los expedientes médicos requeridos.

Esa información es considerada clave para reconstruir posibles cadenas de exposición.

Las autoridades sostienen que sin esos datos resulta imposible confirmar el alcance real de la situación.